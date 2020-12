Das sind die baulichen Bedarfe der Schulen in Gießen

Auch eine Forderung. Zwischen 2022 und 2024 soll hier eine weitere LLG-Sporthalle entstehen. Foto: Schäfer

GIESSEN - Ein heftiges Wortgefecht löste im Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur ein Antrag von Michael Janitzki aus: Der Stadtverordnete der Gießener Linken wollte vom Magistrat eine Prioritätenliste mit einer "Übersicht über alle notwendigen, aber noch nicht im Haushaltsplan aufgenommenen Sanierungen und Neubauten im Schulbereich unter Angabe der jeweils geschätzten Kosten." Dies brachte seinen Parlamentskollegen Gerhard Merz von der SPD auf die Palme. Merz warf Janitzki vor, die ganzen Jahre über ständig solch "unnütze, ja geradezu unsinnige" Anträge zu stellen, die viel Zeit bei den Debatten darüber nach sich zögen. Auch die Verwaltung werde unnötig belastet.

Janitzki vertrat den Standpunkt, dass er ohne angeforderte Zahlen, Daten und Fakten aus der Verwaltung seine Aufgabe als Opposition in einer Demokratie nicht wahrnehmen könne. Die Mehrheit regiere und beschließe, während die Opposition - neben eigenen Anträgen - die Regierung zu kontrollieren habe. Bevor der Streit zwischen beiden Parlamentariern vollends eskalierte, verteilte Stadträtin Astrid Eibelshäuser eine schon vorbereitete komplette Übersicht über "Bauliche Handlungsbedarfe bei Schulen und Schulsporthallen" mit vagem Zeitplan für die Umsetzung. "Für das darin enthaltene riesengroße Bündel an vorgesehenen Maßnahmen wird die Priorität nach entsprechend aufgelegten Förderprogrammen jeweils zur gegebenen Zeit festgelegt", beschied die Schuldezernentin. "Und zu den Kosten kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen." Hier die vorgestellte Übersicht:

Grundschulen:

Brüder-Grimm-Schule: beide Gebäude stark sanierungsbedürftig, Neubau des Gebäudes für die Klassen 1-6 sowie für die Schülerbetreuung (im Schuljahr 20/21 Planungsphase Null)

Georg-Büchner-Schule: Erweiterung der Flächen für den Verwaltungsbereich (in Planung)

Goetheschule: Schaffung einer Mensa wegen sehr hohem Anteil von Schülern im Ganztag (noch keine Planung)

Hedwig-Burgheim-Schule: Größere Flächen im Bereich Mensa und Bibliothek sowie weitere Differenzierungsräume wegen Ausweitung des Ganztags (Erster Bauabschnit 2021, Differenzierungsräume später)

Käthe-Kollwitz-Schule: Gesamtsanierung, Umstrukturierung der Unterrichtshäuser, Bau von Mensa und Ganztagsräumen (Beginn 2021 für Unterrichtshäuser)

Kleebachschule: Wegen steigenden Schülerzahlen weitere Unterrichtsflächen (in Planung)

Korczak-Schule: Bedarf an Ganztags- und Fachräumen, perspektivisch energetische Sanierung und Umstrukturierung (nach Fertigstellung 1. Bauabschnitt GGO)

Lindbachschule: weiterer Multifunktionsraum (in Planung)

Ludwig-Uhland-Schule: Gesamtsanierung (Planungsphase Null abgeschlossen, drei nicht sanierungsfähige Räume am Kopf des Gebäudes zur Fichtestraße sollen zeitnah ersetzt werden) - Neubau von Mensa, Ganztagsräumen und Raum für kulturelle Bildung (2021/23) - Sanierung oder Neubau der Sporthalle (bisher Voruntersuchungen)

Pestalozzischule: Energetische Sanierung Haus A (noch keine Planungen)

Sandfeldschule: Erweiterung und Brandschutzmaßnahmen (soll abschnittsweise erfolgen)

Weiße Schule: Weitere Unterrichtsflächen an dem Standort der Schule nicht möglich

Berufliche Schulen:

Aliceschule: Fortsetzung der Sanierung des Hauptgebäudes, Neubau der Fachschule für Sozialpädagogik (derzeit nur Einbau eines Aufzuges sowie Brandschutzmaßnahmen in Planung)

Max-Weber-Schule: Gesamtsanierung perspektivisch erforderlich (noch keine Planungen)

Theodor-Litt-Schule: Neubau des Werkstattgebäudes (Architektenwettbewerb in Vorbereitung)

Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten: Sanierung Haus A (noch keine Planungen) - Sporthalle (Vorplanungen für Abriss Gymnastikhalle und Bau Drei-Felder-Halle)

Gesamtschulen:

Gießen-Ost (GGO): Gesamtsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung (Erster Bauabschnitt in der Umsetzung)

Friedrich-Ebert-Schule: Gesamtsanierung der Unterrichtsräume perspektivisch erforderlich (noch keine Planungen)

Ricarda-Huch-Schule: Sanierung sanitärer Anlagen (zeitnah)

Mittelstufenschule:

Alexander-von Humboldt-Schule: Gesamtsanierung (in Planung)

Gymnasien:

Herderschule: Teilabriss Haus B, Neubau Aula in Haus B (Abbruch 2021, Bau 2022/23) - Sanierung Sporthalle A (noch keine Planung)

Landgraf-Ludwig-Gymnasium: Weitere Sport-/Veranstaltungshalle (2022-24)

Liebigschule: Abriss Doppelturnhalle und Neubau (Abriss 2021)

Förderschulen:

Albert-Schweitzer-Schule: Sanierungsbedarf (noch keine Planungen)

Ein Bedarf besteht bei allen Schulen für den Einbau von elektronischen Schließsystemen sowie Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz. In vielen schulischen Liegenschaften sind nicht alle Bereiche barrierefrei zu erreichen. Mit dem Zuschuss des Landes zur Inklusion im Umfang von 150 000 Euro je Jahr sollen Aufzüge eingebaut werden. Erste Vorhaben sind Weiße Schule, Alice-, Liebig-, Albert-Schweitzer- und Ricarda-Huch-Schule. Derzeit sich in der Umsetzung befindliche Maßnahmen sind in dieser Aufstellung nicht enthalten.