„Das Strampeln hat sich gelohnt“

GIEßEN - (red). Mit einer Fabel begann Schulleiter Dieter Cebulla die Verabschiedung von 45 Absolventen der Abendschule Gießen in der Mediothek der Ostschule: „Zwei Frösche, die in eine Milchschüssel sprangen und nicht mehr hinauskamen, mühten sich viele Stunden, um dem Ertrinken zu entkommen. ‚Alles Strampeln ist vergebens, ich geb’s auf!‘ quakte der eine Frosch und ertrank. Der andere aber trat unablässig weiter, bis sich Butterbrocken bildeten – und gelangte so ins Freie. Liebe Studierende, auch für Sie hat sich das Strampeln gelohnt!“

Cebulla beglückwünschte die Absolventen der Abendhaupt- und Abendrealschule des Sommersemesters 2021, die teilweise trotz sprachlicher und kultureller Barrieren ausgezeichnete Abschlüsse vorzuweisen haben. Auch die Studierenden des Abendgymnasiums erhielten nach zwei Jahren ihre (Fach-) Hochschulberechtigung. Cebulla lobte die Abgänger nicht nur für ihre schulischen Leistungen, sondern auch für ihr Durchhaltevermögen unter besonderen Bedingungen: „Sie haben Außergewöhnliches geleistet – und das verdient Respekt!“

Im Namen des Fördervereins der Abendschule Gießen konnten überdies vier Büchergutscheine für die besten Abschlüsse vergeben werden: Einmal in der Hauptschule (Notenschnitt 1,3), zweimal in der Realschule (1,2) und einmal für das Gymnasium (2,2). Aktuell gibt es noch freie Plätze im Abendgymnasium zu vergeben. Alle Infos unter www.abendschule-giessen.de.