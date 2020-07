Das Universum des Lärms

Der Lärm der Großstadt nimmt keinen Anfang und findet kein Ende, schreibt Götz Eisenberg. Foto: dpa

GIESSEN. Zu den angenehmen Begleiterscheinungen des Lockdowns gehörte, dass es für einige Wochen ruhiger war in der Stadt. Die Welt war gedämpft wie an einem Wintermorgen, wenn es über Nacht geschneit hat. Mit der Normalität kam auch der Lärm zurück.

Seit einigen Jahren ist die ganze Stadt eine einzige Baustelle. Kaum ist eine beendet, wird daneben eine neue aufgemacht. Seit Tagen wird in meiner Nachbarschaft ein altes Haus entkernt. Pressluftbohrer lärmen, Bauschutt rutscht durch eine Röhre nach unten und kracht in einen Container. Gegenüber hat sich jemand einen Soundgenerator in sein Auto einbauen lassen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man das der Mitwelt auch zu Gehör bringt. Warum zum Teufel kann man nicht wenigstens diesen unnötigen, überschüssigen Lärm verbieten? Als wäre es nicht ohnehin schon laut genug. Müssen Laubbläser sein? Sie sind nicht nur laut, sondern auch ökologisch äußerst fragwürdig. Warum kehren wir nicht zurück zu Rechen und Reisigbesen, mit deren Hilfe man dieselbe Arbeit sehr viel leiser, umweltfreundlicher und übrigens auch effizienter verrichten kann?

Abends verwandelt sich der Anlagenring in eine Rennstrecke. Jungmänner präsentieren stolz ihre aufgedonnerten Limousinen. Die ganze Stadt dröhnt vom Brüllen der Motoren. Einen besonderen Kick vermitteln künstlich erzeugte Fehlzündungen. Wie muss es um ein männliches Selbstwertgefühl bestellt sein, wenn es solcher Hilfsmittel und Prothesen bedarf? Autos sind Viagra fürs schwächelnde männliche Selbstwertgefühl.

Auf der Straße brüllen die Leute in ihre Handys hinein, als müssten sie die Entfernung zum Gesprächspartner stimmlich überbrücken. Aus den Rucksäcken dringt Techno- oder Rap-Gedröhne. Man könnte seine Musik auch für sich allein über Kopfhörer hören, aber ein akustischer Ableger des grassierenden Narzissmus sorgt dafür, dass man möchte, dass alle Welt von den eigenen musikalischen Vorlieben Kenntnis nimmt. Auch in den Kanus auf der Lahn werden Bluetooth-Boxen mitgeführt. Statt sich am Vogelgezwitscher zu erfreuen, wird der Luftraum über dem Fluss mit scheußlicher Musik gefüllt. Die Motorräder werden immer zahlreicher, PS-stärker und lauter. Könnte man nicht den vielgerühmten deutschen Ingenieursgeist darauf verwenden, den Lärm, den Motorräder verursachen, so weit wie möglich zu dämpfen, statt den Bikern Hilfsmittel zu liefern, mit denen man sie noch lauter machen kann? SUVs und schwarze Limousinen entwickeln sich durch mächtige Musikanlagen in Klangbomben.

Hab ich noch irgendeine akustische Landplage vergessen? Ja doch: die Nachbarn. Nicht alle natürlich, aber doch einige. Bis in die frühen Morgenstunden hat eine Wohngemeinschaft in einem Nachbarhaus auf dem Balkon gefeiert und die ganze Umgebung mit lauter Musik beschallt. Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, das heißt, sich zu fragen, was das eigene Handeln für Auswirkungen auf das Leben der anderen hat, bildet sich zurück oder wird erst gar nicht mehr entwickelt. Im Zeitalter des Narzissmus und des entfesselten Marktes wird ein Motiv menschlichen Handelns treibhausmäßig gefördert: das der individuellen Nutzenmaximierung. Alle anderen verkümmern. Was aber soll eine Gesellschaft, deren kategorischer Imperativ die Bereicherung ist und die aus lauter Egoismen besteht, zusammenhalten? Es wird am Ende nichts bleiben außer Gewalt.

Die WG-Mitglieder sagten sich also: "Wir wollen unseren Spaß haben, was das mit den anderen macht, geht uns am Arsch vorbei!" Warum lassen sich Anwohner das gefallen? Ich nenne das die Feigheit vor dem Nachbarn. Niemand möchte als Spielverderber und Spaßbremse in Erscheinung treten, alle wollen jung sein und zeigen für alles Verständnis. Niemand tritt dem um sich greifenden Party-Terror entgegen, immer mehr einst bewohnbares Terrain wird aufgegeben, in das der Feierwahnsinn vordringt.

Der Lärm nimmt keinen Anfang und findet kein Ende. Er versetzt den Körper in einen Alarmzustand. Das Herz pumpt verzweifelt. Damit ruft er uns die Herkunft seines Namens ins Gedächtnis. Das Wort "Lärm" leitet sich etymologisch vom italienischen Ausruf "all'arma" ab, der soviel bedeutete wie: "zu den Waffen!" Dieser Ruf war vor allem in den Kriegen des 16. und 17. Jahrhunderts in Gebrauch, aber auch wir Heutigen werden durch Lärm zu den Waffen gerufen, alarmiert, aber zu welchen Waffen sollen wir greifen und gegen wen sie kehren? Uns bleibt gegen Lärm-Attacken nur eine hilflose Defensive: Ohrstöpsel aus Plastik- oder Wachs - mit begrenzter Wirksamkeit und den bekannten Nachteilen.

Die Unmöglichkeit, auf eine im Grunde unerträgliche Situation mittels Angriff oder Flucht zu reagieren, wird zur Quelle von Stress, der auf Dauer krank macht. Der Stress ist ein sprachloser Schmerz, der keine Geschichten macht und keine Ideen schenkt. Widerstand scheint sinn- und zwecklos. Gegen wen soll sich unsere diffuse Wut richten? Der dänische Philosoph Kierkegaard hielt für die unter dem Lärm des Fortschritts Leidenden den Rat bereit: "Wenn ich Arzt wäre und man mich fragte: Was rätst Du? Ich würde antworten: Schaffe Schweigen."

Inzwischen ist der Kierkegaardsche Rat in der Ratgeberliteratur und auf den Lifestyle-Seiten der Zeitschriften angekommen. Medien, Wissenschaft und Medizin entdecken die Stille. Gestresste Manager und Banker ziehen sich in Klöster und zu Schweige-Retreats nach Nepal zurück. Lärmgeplagten Großstädtern wird das "Waldbaden" als Therapie empfohlen. Das Erleben von Stille und Natur senke den Blutdruck, heißt es, steigere das körperliche Wohlbefinden und sorge für emotionale Ausgeglichenheit. Nichts entgeht der Verwurstung und der Indienstnahme. Wir sollen die Stille aufsuchen, um den Lärm besser ertragen zu können. Statt das Tempo zu drosseln, den Lärm zu reduzieren und die Arbeit menschenförmig zu gestalten, hält sich der entfesselte Kapitalismus am Leben, indem er sich noch die letzten Reservate einverleibt, in denen sich bislang eine alternative Logik durchgehalten hat. Je brutaler es in der Sphäre der Arbeit zugeht und je mehr die Mitarbeiter aufeinander gehetzt werden, desto mehr ist in den Leitbildern der Firmen von wechselseitiger Wertschätzung und Achtsamkeit die Rede.

Götz Eisenberg ist Sozialwissenschaftler und Publizist. Er arbeitete jahrzehntelang als Gefängnispsychologe im Erwachsenenstrafvollzug. Er ist Mitinitiator des Gießener Georg-Büchner-Clubs. Eisenberg arbeitet an einer fortlaufenden "Sozialpsychologie des entfesselten Kapitalismus", deren dritter Band unter dem Titel "Zwischen Anarchismus und Populismus" erschienen ist. Foto: Archiv