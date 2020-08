Das Verbrechen im Gießen der 1920er

Der Krimiautor hat sich bei der Recherche auch Postkarten wie diese zugelegt, die bei der plastischen Schilderung der Gießener Schauplätze halfen - hier die ehemalige Polizeiwache.

Giessen. "Es fasziniert mich, in meinen Büchern die regionale Geschichte wieder aufleben zu lassen", sagt Henrich Dörmer. Aus diesem Grund spielen historische Ereignisse in seinem neuesten Buch "Fehlbrand" nicht wie in den vier Vorgängerbänden eine Neben,- sondern diesmal sogar die Hauptrolle. Und noch einen Unterschied gibt es: Wichtigster Schauplatz ist diesmal nicht Dörmers Heimatstadt Lich, sondern vor allem das Gießen der Goldenen Zwanziger Jahre.

Die spannende Kriminalgeschichte führt die Leser zurück in das Jahr 1927, als noch eine elektrische Straßenbahn über den Seltersweg fuhr und die Universitätsstadt einen eigenen Verkehrsflughafen hatte. "Ich suche mir immer zuerst die Schauplätze, dann denke ich mir einen Kriminalfall dazu aus", erklärt Dörmer seine Vorgehensweise.

Ausgangspunkt des aktuellen Romans ist der Fund einer Leiche in den Licher Tonwerken. Die Spur führt Kommissar Simon Rau und seine Mitarbeiter schließlich zum Gießener Flughafen, vor dessen Empfangsgebäude am 27. September erstmals eine Passagiermaschine unter lautem Jubel empfangen wurde. "Damals war die ganze Stadt auf den Beinen", erklärt Dörmer, der sich für seinen Krimi ausführlich mit der Gießener Stadtgeschichte befasst hat.

"Ich habe mir Bildbände angesehen, Bücher, wie 'Der Untergang des alten Gießens' gelesen und alte Postkarten gekauft, auf denen unter anderem die ehemalige Polizeiwache zu sehen ist", erzählt er. Die Recherche habe ein halbes Jahr gedauert, genauso so lange wie das eigentliche Schreiben. Von der gelben Farbe der Straßenbahn bis hin zu den Kosten eines Fluges von Gießen nach Frankfurt, damals 6 Reichsmark, hat der Autor akribischen Wert auf kleinste Details gelegt.

Die Randfiguren, allen voran Raus Kollegen - der aus Köln stammende Kommissar-Anwärter Jakob "Köbes" Entenich, Medizinal-Assistentin Therese Brunner sowie der Pathologe Theodor Wiesenholder - sind liebevoll gezeichnet. Wer die ersten Dörmer-Bände gelesen hat, dem ist der Name Wiesenholder bereits ein Begriff. Der Pathologe wurde bereits als Urgroßvater des Arztes in den literarischen Kosmos des Lichers eingeführt.

Die Jagd nach dem Täter führt das sympathische Ermittlerteam unter anderem in das ehemalige, im Jugendstil errichtete, Volksbad, in das alte Varieté-Theater - dem Vorgänger des heutigen Stadttheaters, das damals "Rappmans Colosseum" hieß, sowie in das Kino "Palast-Lichtspiel", das sich einst an der Ecke Kirchenplatz/Lindenplatz befand. Einen entscheidenden Tipp erhalten die Ermittler schließlich von Constantin Springe, einem Reporter des "Gießener Anzeigers", dessen Sitz sich in den 20er Jahren am Brandplatz befand.

Zu dem Schauplatz des ersten Mordes, den Licher Tonwerken, hat Henrich Dörmer ein besonderes Verhältnis. "Mein Urgroßvater war Chef dieser großen Ziegelei, an deren Stelle sich heute das Stadtturm-Einkaufszentrum befindet. Die Personen in meinen Büchern sind allerdings fiktiv, es sei denn, es handelt sich um historische Persönlichkeiten", erklärt er zum Hintergrund. Wichtig sei es ihm, "den Charakter des Oberhessen im Allgemeinen" zu beschreiben. Da in "Fehlbrand" dieses Mal nicht nur "Owwerhessisch Platt" und Manisch geredet wird, sondern auch veraltete Worte verwendet werden, hat der Autor dem Werk ein "Zwanziger-Jahre-Wörterbuch" angehängt.

In einer Parallelhandlung nimmt der kriegsversehrte Vater des Kommissars, der ein Geheimnis mit sich herumzutragen scheint, eine wichtige Rolle ein. "Wer meine ersten Krimis kennt, wird über die ernste, nachdenklich stimmen-de Nebenhandlung sicher etwas überrascht sein. Für mich gehören aber auch die Folgen des Ersten Weltkrieges in diese Epoche." Vor allem aber sei sein Buch "eine Liebeserklärung an das alte Gießen", betont Henrich Dörmer, dessen literarische Vorbilder unter anderem Agatha Christie (Miss Marple, Hercule Poirot) und Gilbert Keith Chesterton (Pater Brown) sind. "Ich mag aber auch Harry Potter, "Herr der Ringe" sowie Island- und Venedig-Krimis", verrät er.

Hauptberuflich ist der 1973 geborene Vater von drei Töchtern bei der Volksbank in Gießen tätig. "Bis vor sechs Jahren habe ich nicht daran gedacht, einen Kriminalroman zu schreiben", erklärt er. Doch dann seien ihm seine Lieblingsbücher - Golfkrimis - ausgegangen. "Das ist ein sehr übersichtliches Genre." Also setzte er sich selbst an den Computer und schrieb sein Erstlingswerk: mit "Bunkerschlag - Cervinus' erster Fall". Schauplatz dieses Krimis ist ein oberhessischer Golf- und Countryclub namens Lindental.

"Größte Hürde war es damals, einen Verlag zu finden", berichtet der Autor. Books on Demand stellte für den passionierten Golfer die ideale Lösung dar. "Beim Self-publishing muss man von der Erstellung des Umschlags bis hin zur Suche eines Lektors alles selbst in die Hand nehmen", unterstreicht er. Mit dem gelernten Drucker Wolfgang Pappe fand er den richtigen Ansprechpartner.

Da Dörmer zudem ehrenamtlich bei den "Turmfreunden" engagiert ist und für die Licher "Kircheplatzgaukler" auf der Bühne steht, bleibt ihm in der Regel nur der Abend zum Schreiben. "Das mache ich dann so lange, bis meine Frau das Licht ausschaltet." Noch ist kein neues Werk in Planung. "Da ich aber gerne Gast auf Lesungen bin, wird mir schon noch etwas einfallen", erklärt er lachend.

Henrich Dörmer: Fehlbrand. 312 Seiten. Books on Demand.