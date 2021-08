Datenkompetenz an JLU Gießen spielend erlernen

Das Land fördert innovative Lehrformate der Universität Gießen mit ihrer Partnerin in Marburg mit rund 1,3 Millionen Euro. Foto: JLU/Stüßmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die globale Wissensgesellschaft und die fortschreitende Digitalisierung erfordern im Berufsleben zunehmend Kompetenzen zum Umgang mit großen Datenbeständen sowie Erfahrungen mit digitalen Projekt- und Programmiervorhaben. Mit innovativen Lehrformaten und Studienprogrammen bieten die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) und die Philipps-Universität Marburg (UMR) ihren Studierenden den Erwerb dieser Kompetenzen. Das Verbundprojekt "LevelUp: Data Literacy and Serious Games" wird vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst im hessischen Förderprogramm "Hohe Qualität in Studium und Lehre, gute Rahmenbedingungen des Studiums" (QuiS) mit rund 1,3 Millionen Euro bis Ende des Jahres 2024 gefördert. Beide Universitäten waren darüber hinaus mit Einzelanträgen bei QuiS erfolgreich. QuiS wird aus Mitteln des "Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken" (ZVSL) des Bundes finanziert, teilt die Gießener Hochschule mit.

Studierende einbeziehen

Das Projekt "LevelUp" bündelt unter Federführung der JLU die vor allem in den vergangenen drei Jahren an den beiden Universitäten gewonnene Expertise bei der Vermittlung von Datenkompetenz (der sogenannten Data Literacy), bei der Entwicklung von auf Spielen basierenden Lernkonzepten (Game-Based-Learning) sowie beim Einbeziehen von Studierenden in die Qualitätsentwicklung der Lehre. Mit dem Projekt wird der Einsatz von Lernspielen (Serious Games) auch in der universitären Bildung verankert - ein Trend-Thema in der Lehre. In enger Kooperation mit dem hessenweiten Verbundprojekt "Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen" (digLL), das von der UMR koordiniert wird, werden studentisch organisierte Games-Werkstätten sowie die exemplarische Entwicklung von Serious Games zum Thema Datenkompetenz an beiden Hochschulen umgesetzt. Neben den lokalen digLL-Projekten ist das "Marburg Center for Digital Culture and Infrastructure" (MCDCI) beteiligt. Mit dem dort verorteten interdisziplinären Masterstudiengang "Cultural Data Studies", der erstmals zum nächsten Wintersemester startet, existiert eine Studienstruktur, innerhalb derer die Entwicklung von Serious Games zum Thema Datenkompetenz durchgeführt werden kann.

"Mit LevelUp nutzen wir gemeinsam mit der Universität Marburg die Chance, die die Ad-hoc-Digitalisierung durch die Corona-Pandemie bietet, um einen nachhaltigen Innovationsschub in der Lehre zu erzeugen", so Prof. Verena Dolle, JLU-Vizepräsidentin für Studium und Lehre. "Das Projekt leistet einen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Hessen im Bereich der Lernspiele."

Wettbewerbsfähigkeit

Die geplanten Game Based Learning-Konzepte sind sowohl auf die Bedürfnisse der Studierenden in Lehrveranstaltungen zugeschnitten. Dies wird unter anderem dadurch gewährleistet, dass die Studierenden bei der Entwicklung der Lehre miteinbezogen werden. Zudem adressieren die Konzepte den Weiterbildungsbedarf der Lehrenden für die Entwicklung und den Einsatz von Serious Games in der Lehre.