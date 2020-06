"Daumen hoch" für Maxi@home und den Allendorfer Markus Luh

Gut gelaunt auf Tour: Markus Luh unterwegs im blauen Cabrio, Tobias Blöcher hält alles mit der Kamera für den nächsten Clip fest. Foto: Jung

GIESSEN-ALLENDORF. Eines Abends, als der Lockdown bereits begonnen hatte, saß Markus Luh auf seiner Couch und hörte Musik aus den 1950er und 60er Jahren. "Runaround Sue" klang es aus den Lautsprechern durchs Wohnzimmer. "Mit diesem, einer meiner Lieblingssongs, könntest du doch mal deine Freunde grüßen", kam "Maxi", wie ihn viele nennen, in den Sinn. Freunden und Bekannten wollte er per Video über Whatsapp nach langer Zeit einfach mal "Hallo" sagen.

Maxi packte seine Gitarre, richtete die Videokamera seines Smartphones ein und sprach eine kurze Grußbotschaft. Er lud die Aufnahme über den Status hoch und innerhalb von kurzer Zeit trudelten viele positive Reaktionen ein. Es sei "ein ziemliches Gestückel gewesen", weiß er noch. Und so postete er es auch in Facebook. "Über die große Resonanz habe ich mich sehr gefreut", blickt Luh dankbar zurück. "Ich war richtig happy, auf einmal meldeten sich wieder so viele Leute". Das spornte ihn an und ein Gedankte wurde immer größer. Er wollte weitermachen und so entstand "Maxi@home", ergänzt durch "Part 1".

Dann ging es Schlag auf Schlag: Jede Woche ließ er sich etwas Neues einfallen, auf seinen Jogging-Touren kamen ihm viele Ideen in den Kopf, die es galt, umzusetzen. Die vielen "Likes" und die Aufforderungen, nicht aufzuhören, ermunterten ihn immer wieder. "Jetzt ist schon Part 10 in der Mache", verrät der sympathische Allendorfer, der mit seinem Allroundtalent auffällt. Es entstand ein Netzwerk zu ehemaligen Arbeitskollegen, Freunden, Bekannten in ganz Hessen, zeigt sich Maxi überwältigt. Auch in Bremen kam seine Botschaft zu Corona-Zeiten an. Rückmeldungen wie "Ich freue mich auf den nächsten Part", animieren den Sozialversicherungsangestellten, der tagsüber seine Brötchen bei einer Krankenkasse verdient. Er will erst dann aufhören, wenn ihm die Einfälle ausgehen. Und das kann dauern, wenn man den Musiker und Spartenleiter beim Musikverein Allendorf/Lahn kennt. Verstärkung bei seinen "Auftritten" bekam er schon bald von Tobias Blöcher. Maxi verrät: "Ich muss ihn schon immer bremsen".

Der Technik-affine Vorsitzende von den Karnevalfreunden Allendorf (KFA) nennt viel Hightech sein eigen und es macht ihm großen Spaß, sie in vielfältiger Hinsicht einzusetzen. Für die Mädchenschaft und die KFA produzierte er beispielsweise "aus Jux und Dollerei" Trailer. Dieses Wissen verwendet er jetzt, um seit "Part 5" Markus Luh ins rechte Bild zu setzen. Und beschränkt sich dabei nicht nur auf das häusliche Wohnzimmer des "Comedian" in der Bergstraße. Part 9 spielte sich überwiegend auf einer Fahrt im blauen Cabrio ab. Aufmerksame Zuschauer stellten fest, dass das Gefährt noch mit Winterreifen unterwegs war. Das tat aber der tollen Szenerie mit dem singenden Maxi und dem Stoffvogel "Heiko" keinen Abbruch.

Tobi Blöcher saß bei der Fahrt rund um Allendorf mit der Kamera auf dem Beifahrersitz und ließ sogar seine Drohne aufsteigen, um das Ganze von oben festzuhalten. Sogar zwei Statistinnen, die sich gerne zur Verfügung stellten, kamen kurz ins Bild.

Dass bisher nicht immer alles glatt ablief, erfuhr das ehemalige Bandmitglied von "CU Next" bei Part 3: Ein Song von Depeche Mode wurde von Facebook innerhalb von einer Minute stumm geschaltet. "Wir überlegten, was können wir anders machen", sagt Luh rückblickend. Denn aufgeben wollte er zu diesem Zeitpunkt, mitten in der Pandemie, absolut nicht. "Was nutzt uns die ganze Arbeit, wenn wir anschließend stumm geschaltet werden?" Dann kamen ihm Ideen zu seiner alten Band, die vor neun Jahren eine CD aufgenommen hatte. "Time to wonder", passend zur Zeit, entstand am Karfreitag, schon am Ostersonntag stand es im Netz und zur Freude des Produzenten "schoss es hoch durch die Decke".

Dankbar ist der Hobbymusiker, der zur KFA-Gruppe "Stromkasten" zählt und bei Sitzungen auf der Bühne mitwirkt, über die Unterstützung von "Tobi". Das Konzept, das der "Gute Laune-Macher" entwickelt, auf den PC eintippt und Stück für Stück aneinander reiht, ließ sich mit dem Co-Produzenten leichter umsetzen. "Es gab jetzt viel mehr Möglichkeiten". Mehr Licht, andere Kulissen und "Superideen von Tobi" bereicherten die Video-Clips.

Seine Auftritte bei Facebook sollen eine bunte Mischung beinhalten, mit Sketchen, Zitaten und Musik. Der Flügelhornposaunist bedauert, dass er die Leute von "Stromkasten" lange nicht gesehen hat. "Meine Gruppe fehlt mir sehr". Und so fiel ihm ein Sketch von der Bühne in der Allendorfer Sport- und Kulturhalle ein. Immer wieder in anderer Bekleidung sieht man ihn vor der Kamera, er kann glücklicherweise auf den großen Fundus der Eltern zurückgreifen. Beim ständigen Wechsel der Kleidung kommt er auch ins Schwitzen, erzählt er.

Wichtig ist ihm die Dauer der Aufzeichnung, 5:30 Minuten sollen nicht überschritten werden, gibt er sich selbst vor. "Die gute Mischung funktioniert", bestätigen ihm auch die zahlreichen Einträge im sozialen Netzwerk. Große Pläne hat Tobias Blöcher, strebt "Maxi at Hessen" im Sommerurlaub an, will Sehenswürdigkeiten in Hessen besuchen und weitere Clips produzieren. Doch da winkt Markus zunächst ab: "Es soll uns nicht stressen, einfach Spaß machen".

Er wird demzufolge weiter "in den Glaskasten nach Wetzlar fahren", wie seine Freunde den Arbeitsplatz benennen, und ihn ermuntern, sich doch ganz als Künstler zu verdingen. "Als freischaffender Künstler hätte man in der heutigen Zeit ein Problem", sieht der Allendorfer weiterhin seine gesicherte Rolle als Angestellter und hält daran fest. "Ich kann in meiner Freizeit viele künstlerische Leidenschaften unter einen Hut bringen und alles so, was ich gerne mache, anwenden". Und was ihm wichtig ist in diesen Zeiten: "Anderen Menschen ein wenig Abwechslung in den Alltag, der teilweise eingeschränkt ist, nach Hause bringen".

Die zahlreichen Komplimente und "Daumen hoch"-Kommentare sind der schönste Dank und die größte Anerkennung für ihn, dass er seit Wochen vielen Menschen eine Freude macht.