Debatte der Jusos Gießen um Zukunftsperspektiven für die Pflege

Ob Altenpflege oder Krankenhaus: Die Mehrbelastung lässt dem Personal kaum Zeit für intensive Betreuung. Archivfoto: epd

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. Die Zukunftsperspektiven für die Pflege und das Gesundheitssystem in der Corona-Pandemie standen im Mittelpunkt der Mai-Debatte, zu der die Jusos Gießen im Rahmen ihrer Aktionswoche "Arbeit für Alle - Prekariat in der Arbeitswelt überwinden" eingeladen hatten. Ziel sollte es sein, über prekäre Arbeit aufzuklären und Wege zu finden, diese zu überwinden. Die Moderation lag in den Händen von Anna-Lena Stenzel (Jusos Marburg), Sprecherin des Aktionsbündnisses gegen die Privatisierung des Uniklinikums und Nabor Keweloh (Jusos Gießen).

Gleich zu Beginn betonte Stenzel, dass Corona Missstände in Krankenhäusern aufgedeckt und in die Gesellschaft getragen habe. Von einer "deutlichen Mehrbelastung" sprach auch Ärztin Kristina Hänel. "Hut ab vor der Allgemeinmedizin", betonte sie. "Pausen sind schwer möglich, Einspringen an der Tagesordnung", schilderte Anästhesiepfleger Mark Müller die Situation. Schon vor der Pandemie hätte man kaum Zeit für Gespräche mit den Patienten gehabt, dabei sei gerade die soziale Komponente sehr wichtig in der Pflege.

"Pflegen ist so viel mehr als nur Waschen und Medikamente verabreichen", unterstrich er. "Die aktuelle Situation belastet uns alle, eine psychische Betreuung der Patienten fehlt komplett." Während der Pandemie lägen die Menschen isoliert in ihren Betten und hätten Angst um ihr Leben. Gerade auf den Intensivstationen sei die Belastung des Personals sehr hoch. "Das geht an niemandem spurlos vorbei. Hier muss was passieren", forderte Mark Müller.

Denkbar sei eine Veränderung der Arbeitszeit, beispielsweise eine 35-Stunden-Woche, verteilt auf vier Tage. "Dann hätte man Zeit, Probleme zu verarbeiten." Geld sei nicht das A und O, wichtiger sei es, Zeit für die Familie zu haben. Kritisch sieht Müller die Zusammenlegung von drei Ausbildungsberufen in der Pflege zu einem. "Das war eine fatale Entscheidung." Auch die Maßnahme, vermehrt ausländische Hilfskräfte anzuwerben bezeichnet er als "schwierig." "Warum nicht das Personal nutzen, das wir in Deutschland haben und deren Arbeitsbedingungen verbessern?" fragte der Intensivpfleger. "Wenn die Bedingungen stimmen, ist Pfleger ein richtig schöner Beruf."

"Privatisierte Krankenhäuser machen ihr Geschäft daraus, dass sie für die gleiche Arbeit weniger Personal beschäftigen", erklärte Thomas Spies, Oberbürgermeister der Stadt Marburg und ehemaliger gesundheitspolitischer Sprecher der SPD. Denn 80 Prozent der Kosten entfallen auf das Personal. Dennoch arbeite niemand in der Pflege, weil dies so gut bezahlt werde. "Personalmindeststandards in Krankenhäusern sind eine Sicherheitsfrage", betonte er. Arbeitsstellen in der Pflege müssten besser bezahlt und Bedingungen geschaffen werden, unter denen Menschen gerne arbeiten würden. Bereits 2007 habe man in Hessen einen gesetzlichen Personalmindeststand gefordert. Ein gutes Krankenhaus ließe sich mit wenig Personal führen, aber mit mehr noch besser. Andererseits könne man auch mit mehr Personal ein schlechtes Krankenhaus sein, dann sei dies aber schlecht geführt.

"Fakt ist, dass Personal in der Altenpflege im Schnitt acht, in der Krankenpflege 13 Jahre arbeitet", betonte Nabor Keweloh. Mehr als ein Drittel des Pflegepersonals spiele aktuell mit dem Gedanken, den Job an den Nagel zu hängen, da es mit den Belastungen nicht mehr klarkommt. "Vielleicht sollte man Menschen, die 35 Jahre im Schichtdienst gearbeitet haben, als Zeichen der Wertschätzung einen verfrühten Renteneintritt ermöglichen?" fragte er in die Runde.

Mark Müller schlug vor, den Bereitschaftsdienst auf das Rentenalter anzurechnen. "Wir sollten Pflegeberufe attraktiv machen, weil wir hier dringend Personal brauchen", stimmte Frank-Tilo Becher, MdL und Oberbürgermeisterkandidat in Gießen, zu. Gerade der Schichtdienst habe "an vielen Stellen eine Dynamik, die unverantwortlich" ist. Fachkräftemangel führe unweigerlich zu weniger Betten, was wiederum eine Überbelastung für andere Stationen bedeute.

Regina Dickey, Betriebsrätin am UKGM, gab zu bedenken, dass oftmals auch an Material und Organisation gespart werde. "Was meinen wir, wenn wir von Pflege sprechen?" fragte sie. So sollte "die Pflege" eine Corona-Prämie bekommen, doch Physiotherapeuten und Logopäden seien nicht darunter gefallen. "Außer der Privatisierung des Mobilfunks hat diese noch nie was Positives gebracht", folgerte Thomas Spies. Dass die Pflegekräfte am UKGM um ihren Corona-Bonus betteln mussten, sei demütigend gewesen und habe nur das Gefühl verstärkt, nicht gesehen zu werden.

"Alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sollten sich zusammentun und solidarisch für bessere Bedingungen kämpfen", forderte Mark Müller. Dem schloss sich Hänel an: Jeder Mensch - auch die Patienten - könnten für Veränderung kämpfen.