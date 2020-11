Debatte um Mieten in Gießen

Unter anderem in der Henriette-Fürth-Straße hat die Wohnbau neue Sozialwohnungen errichtet. Archivfoto: Scholz

GIESSEN - Die Mietpreisentwicklung deckeln und bremsen. Das ist das Ziel eines Antrags gewesen, mit dem die Fraktion "Gießener Linke" am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung gescheitert ist. "Wir kämpfen in der Stadt für sozialen und bezahlbaren Wohnraum", sagte Fraktionsvorsitzender Matthias Riedl, der das Papier einbrachte. Er kritisierte die Regierungskoalition, die ihren Versprechungen gegenüber der Gießener Stadtbevölkerung nicht gerecht geworden sei. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz wies die Kritik zurück und warf Riedl vor, ein "Gespenst vor sich herzutragen".

Das Papier der Linken umfasst vier Punkte. So soll sich der Magistrat für die hessenweite und standortspezifische Einführung eines Mietendeckels nach Berliner Vorbild einsetzen. Auf Landesebene will die Fraktion erreichen, dass Gießen wieder in die Reihe der Kommunen aufgenommen wird, in denen eine Mietpreisbremse nach Paragraf 558 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt, und auch der Wohnberechtigungsschein II soll im Regierungsbezirk Gießen Anwendung finden. Letztlich möchte die Fraktion, dass der Durchschnitt der Angebotsmieten der Wohnbau 7,50 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigt. Bei Wohnungen in der Sozialbindung sollen die Mieten in den nächsten fünf Jahren nicht steigen. Riedl argumentierte damit, dass Bürger in die Geschäftsstelle der Partei kämen, die nach Jobverlust Angst um ihre Wohnung hätten. Menschen, die auf Arbeitslosengeld II angewiesen seien, seien teils gezwungen, ins Umland zu ziehen.

Grabe-Bolz verwies auf eine Verfassungsklage in Sachen Berliner Mietendeckel, die es abzuwarten gelte. Der Wohnberechtigungsschein II sei für Gießen vorgesehen, das Land sehe die Stadt leider nicht für die Bremse vor. In Sachen Wohnbau verwies die Sozialdemokratin darauf, dass man dort aktuell eine Nettokaltmiete von 5,76 Euro pro Quadratmeter habe. Bei Neuvermietungen liege sie derzeit bei 6,12 Euro, während in preisgebundenen Wohnungen 5,46 Euro anfallen. "Wenn Sie alles generell deckeln, legen Sie die Axt an die Wohnbau", warnte die Sozialdemokratin. Sie verwies darauf, dass die städtische Gesellschaft Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehme, weshalb die Gesellschaft unterstützt werden müsse. "Ohne die Wohnbau sähen wir in Gießen ziemlich alt aus", resümierte die OB.