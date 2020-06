Deckensanierung in der Wetzlarer Straße in Kleinlinden abgeschlossen

Die bauliche Hervorhebung der Bushaltstelle findet Zustimmung von Norbert Herlein. Er erweist aber auf fehlende Wartehäuschen. Foto: Jung

GIESSEN-KLEINLINDEN. Die Deckensanierung eines Teilbereiches der Wetzlarer Straße im Stadtteil Kleinlinden ist abgeschlossen. Allerdings wurden die Wünsche des ehemaligen Ortsvorstehers Norbert Herlein, die er Ende April vor den Sanierungsarbeiten an Bürgermeister Peter Neidel und Ortsvorsteher Dr. Klaus-Dieter Greilich formulierte, nicht berücksichtigt.

In einer Mail, die dem Anzeiger vorliegt, begrüßte Herlein "die überfällige Maßnahme". Seit mehr als einem Jahrzehnt sei diese Deckensanierung den Bürgern in Kleinlinden versprochen worden. Erstaunt sei er darüber und hoffe, die Mitteilung, dass die Deckensanierung nicht den gesamten Bereich von der Einmündung Zum Weiher bis hin zum Ortsausgang durchgeführt werde, nur eine Fehlinformation sei, "Sollte dem so sein, so erscheint mir dieses als nicht nachvollziehbar und ähnelt einem Planungsfiasko", fiel Herlein dazu ein.

Die Straße ab dem Haus Wetzlarer Straße 57 bis zur Nummer 71 sieht der ehemalige SPD-Kommunalpolitiker als "absolut marode und zwingend sanierungsbedürftig". Auch zur nicht erfolgten Erneuerung des Bürgersteiges ist er verwundert, er sei "im katastrophalen Zustand". Die bauliche Planung kann Herlein nicht nachvollziehen und äußert sich dazu wie folgt: "Sollte der Zustand in diesem Bereich so bestehen bleiben, muss diese Maßnahme leider als ein eindeutiger planerischer Schildbürgerstreich betrachtet werden". Aber er findet auch Positives: Die Erneuerung des Bürgersteiges in Richtung Dutenhofen ab der Wetzlarer Straße 71 bejaht er und bezeichnet die gärtnerische Gestaltung mit zwei Baumkuhlen und die bauliche Hervorhebung der Bushaltestellen als gelungen. Er hofft, dass die notwendigen Wartehallen noch aufgestellt werden. Um "ernsthafte" Prüfung einer Erweiterung der 30 km/h-Regelung bis hinter die Bushaltestellen in und aus Richtung Dutenhofen rechts- und linksseitig bittet Herlein die Stadt und ersucht die Verantwortlichen, ein Tempo 30-Schild dort anzubringen.

Bürgermeister Peter Neidel schreibt dem Kleinlindener, die Mitarbeiter in der Verwaltung arbeiteten grundsätzlich sehr gründlich, gewissenhaft und planvoll. "So mancher Vorgang, der auf den ersten Blick von außen betrachtet nicht nachvollziehbar erscheint, ist bei näherer Betrachtung sehr einleuchtend und plausibel", heißt es in der Mail, die dem Anzeiger ebenfalls vorliegt. Manchmal seien auch Kosten- oder Effizienzgründe ausschlaggebend für die Durchführung oder Unterlassung einzelner Maßnahmen, die von außen betrachtet nicht ohne weiteres erkennbar sind.

Koordinierte Maßnahmen

Grundsätzlich strebe die Stadt an, Tiefbausanierungen in sogenannten koordinierten Maßnahmen gemeinsam mit Versorgungsträgern (beispielsweise Stadtwerke, MWB, Telekom) durchzuführen. Dies habe den Vorteil, dass damit die Kosten auch für die Deckensanierung teilweise von den Versorgungsträgern übernommen werden und die Anlieger nur einmal mit einer Baumaßnahme belastet werden. Im September 2019 wurde der Ortsbeirat über die Baumaßnahme "Leitungsverlegung und grundhafte Erneuerung des nördlichen Gehwegs" in der Wetzlarer Straße informiert. Als koordinierte Maßnahmen erfolgten im Bereich der Wetzlarer Straße 71 - 95 Leitungsverlegungen, die Erneuerung von Kanalhausanschlüssen und die grundhafte Erneuerung des nördlichen Gehwegs einschließlich des Fahrbahnrandes und die Erneuerung von Sinkkästen. Im Bereich der Wetzlarer Straße 82 - 88 wurden ebenfalls Leitungsverlegungen und die grundhafte Erneuerung des südlichen Gehwegs einschließlich des Fahrbahnrandes durchgeführt. Fräsarbeiten des Fahrbahnbereichs und der Einbau einer neuen Deckschicht beendeten die Bauarbeiten. Die erfolgte Sanierung in den Teilbereichen sei wohl überlegt und aus Kostengründen im Zuge von koordinierten Maßnahmen mit den Leitungsträgern geschehen. Bei der Festlegung des Sanierungsabschnittes orientierte sich das Tiefbauamt im Wesentlichen an den Bereichen, die für die genannten Tiefbauarbeiten der Leitungsträger erforderlich waren. Der Bürgermeister schreibt, durch diese Vorgehensweise hätten die Versorgungsträger von den Gesamtkosten der Oberflächenherstellung einen Anteil von rund 92 000 Euro getragen.

Neidel kündigt an, ein weiterer Abschnitt der Wetzlarer Straße auf Höhe des ehemaligen Rewe-Marktes werde in den kommenden Jahren ebenfalls saniert werden. In Verbindung mit einer notwendigen Erneuerung des Abwasserkanals der MWB zwischen Frankfurter Straße und "Zum Maiplatz" wird dort eine neue Fahrbahndecke eingebaut. "Auch diese Straßensanierungsmaßnahme erfolgt als eine vorausschauende Planung in Abstimmung mit Leitungsverlegungen, um eine wirtschaftliche Bauausführung zu erzielen und nicht zuletzt die Beeinträchtigungen für die Anlieger möglichst gering zu halten". Für den von Herlein angeführten Abschnitt stünden von den Leitungsträgern zur Zeit keine Erneuerungsarbeiten an. "Aus Kostengründen erfolgt in diesem Abschnitt deshalb derzeit keine Sanierung", so Neidel, der aber verspricht, das Tiefbauamt werde weiterhin den Zustand der Straße beobachten und verkehrssicher erhalten. "Auch wenn nicht alles zu Ihrer Zufriedenheit erfolgen mag, können Sie hoffentlich erkennen, dass gewissenhaft, kostensparend und planvoll gehandelt wird", wirbt Peter Neidel um Verständnis.

Kostensparend

Die Erweiterung der Tempo 30-Regelung in der Wetzlarer Straße sei in den letzten Jahren bei einigen Ortsbeiratssitzungen und auch im Verlauf einer öffentlichen Informationsveranstaltung wiederholt gefordert worden.

Das Regierungspräsidium Gießen als Aufsichtsbehörde habe bereits vor einigen Jahren den Bereich der Geschwindigkeitsbegrenzung festgelegt. Neidel stellt fest, es habe sich weder an den baulichen Gegebenheiten, der Verkehrsbelastung noch der Rechtslage etwas geändert. Und macht klar: "Nach hiesiger Einschätzung besteht keine Aussicht auf ein anderes Prüfergebnis".

Ortsvorsteher Klaus-Dieter Greilich (FDP) teilt auf Anfrage dieser Zeitung mit, grundsätzlich sei gegen eine Sanierung von Straße und Gehweg auch zwischen den Hausnummern 57-71 in absehbarer Zeit nichts einzuwenden. Die Regelung der Geschwindigkeit im Bereich der Bushaltestellen sollte nach den dafür zuständigen und geltenden Regeln der Straßenverkehrsordnung erfolgen.