Deichmann spendet eine halbe Million Masken an Hilfswerk GAiN in Gießen

Eine ganze Lkw-Ladung Gesundheitsschutz: Klaus Dewald (links) und Fahrer Michael Löcher beim Abladen der Pakete im Gießener Lager.

Gießen (red). In der Corona-Krise leiden Menschen, denen es schon am Notwendigsten fehlt, noch mehr als sonst. In Ländern wie Lettland oder Armenien leben arme Menschen von Gelegenheitsjobs, die wegen Corona einfach wegfielen. Sie bitten die Mitarbeiter von Hilfswerken jetzt sogar um Nahrungsmittel, für die sie kein Geld mehr haben. In afrikanischen Ländern hat der Corona-Lockdown mehr geschadet als genützt. Weil Kleinbauern ihre Lebensmittel nicht mehr transportieren dürfen, können sie auf den Märkten nichts mehr verkaufen und verarmen. Die Lebensmittelpreise haben sich mehr als verdoppelt, weil nichts mehr importiert werden darf. Kranke Menschen gehen nicht mehr zu Ärzten, weil sie nicht mehr Autofahren dürfen und der öffentliche Verkehr lahmgelegt ist.

Das Hilfswerk GAiN berichtet, dass seine Partner in verschiedenen Ländern jetzt verstärkt um Hilfe für Menschen in Not bitten. GAiN bringt Hilfsgüter aller Art zu seinen Projekten, aber die Coronakrise stellt ganz neue Anforderungen an die Hilfslieferungen. Hygieneausrüstung ist aktuell natürlich sehr gefragt. Es fehlen einfache Masken, deren Beschaffung im Ausland aber oft schwierig, aufwendig und teuer ist.

GAiN bekam nun überraschend Hilfe vom Schuhhändler Deichmann. "Wir haben GAiN als vertrauenswürdige Hilfsorganisation kennengelernt, die eine wichtige und wohlüberlegte Arbeit leistet. Hier möchten wir unterstützen", erklärt Heinrich Deichmann, Chef des Schuhhauses Deichmann, zur aktuellen Lage. Der Unternehmer spendete deshalb beispielgebend eine halbe Million Gesichtsmasken an das Hilfswerk. Am Donnerstag vergangener Woche kamen sie per Lkw im GAiN-Lager in Gießen an. Weiter erklärt Heinrich Deichmann zu der Spende: "Wir unterstützen GAiN schon seit vielen Jahren, vor allem im Ausland und bei Projekten, die den Ärmsten der Armen in Entwicklungsländern helfen. GAiN wird die Masken dort verteilen, wo sie am meisten benötigt werden."

HINTERGRUND . GAiN ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Gießen, die weltweit in 38 Ländern Katastrophenhilfe, langfristige Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Das Hilfswerk trägt dazu bei, dass die Ärmsten und Benachteiligten der Welt, die sich nicht selbst helfen können, eine neue Perspektive für ihr Leben und Hoffnung für ihre Zukunft gewinnen. . Weitere Infos unter www.gain-germany.org. Spendenkonto Global Aid Network (GAiN): Volksbank Mittelhessen, IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55, BIC: VBMHDE5F.

Klaus Dewald, Leiter von GAiN Deutschland, bedankte sich bei Heinrich Deichmann für die Spende. "Das ist ein großes Geschenk. Arme Menschen können sich keine Masken leisten. Wer kein Geld mehr für Lebensmittel hat, für den bedeutet eine Corona-Schutzmaske Luxus. Wir brauchen Masken, um die Menschen vor Ansteckung zu schützen", so Dewald.

Klaus Dewald erklärt, dass konkrete Anfragen nach Masken von den Projekten in Armenien, Griechenland und vor allem Lesbos, Israel, Polen, Uganda und aus der Ukraine bestehen. In diesen Ländern werden sich nach Ankunft der Transporte in Kürze viele Menschen über diese Extra-Gabe freuen und dankbar sein. Die Deichmann-Stiftung unterstützt selbst auch die Arbeit unter Flüchtlingen in Griechenland und auf Lesbos.