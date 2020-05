Dekan dankt allen Kita-Mitarbeitern

Jetzt teilen:

Gießen (red). Der Gießener Dekan André Witte-Karp hat sich in einem Brief bei allen knapp 500 Mitarbeitenden in 20 Evangelischen Kindertagesstätten in und um Gießen für ihr Engagement in der Corona-Krise bedankt.

Die Mitarbeitenden, so der Dekan, "leisten alle in einer Zeit großer persönlicher und wirtschaftlicher Anspannung viel für die uns anvertrauten Kinder und arbeiten für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft". Das professionelle und besonnene Handeln, ob in der Kita-Notbetreuung oder unterstützend im Hintergrund aus dem Home-Office, beeindrucke ihn. Auf kreative Weise hielten die Kitas aber auch den Kontakt mit Kindern, die zurzeit nicht die Einrichtung besuchen können. "Oft sind es Kinder aus sozial und familiär unsicheren Verhältnissen, denen gerade jetzt unsere tägliche Unterstützung fehlt." Kinder zu bilden und zu erziehen, sei "ein hochqualifizierter Beruf und er erfährt nicht annähernd die Wertschätzung und Anerkennung, die angemessen wäre".

Die Kirche sei gefordert mit dafür zu sorgen, "dass der Erzieher*Innen-Beruf endlich die gesellschaftliche Aufwertung erfährt, die er verdient, ideell wie materiell". Dekan Witte-Karp weist in dem anlässlich des Muttertags veröffentlichten Brief auf die mehrfache Belastung hin, die besonders Frauen in diesen Wochen zu tragen haben. "Mehr als Männer sind Frauen zudem in den Berufen tätig, die nah am Menschen arbeiten und damit in der Corona-Pandemie einem hohen Risiko ausgesetzt sind." Besonders denke er auch an die Alleinerziehenden, "die jeden Tag neu für sich und ihre Kinder bestehen müssen".