Dekanat stellt Weichen für Zukunft

GIESSEN - Das Bistum Mainz hat mit dem "Pastoralen Weg" einen Prozess angestoßen, um Kirche weiterzuentwickeln und ihr eine Zukunftsperspektive zu geben. So wurden auch im katholischen Dekanat Gießen die ersten Weichen gestellt und der neue Vorstand gewählt, an dessen Spitze Dekan Hans-Joachim Wahl steht.

Für die mehr als 34 000 katholischen Gläubigen im Dekanat Gießen, das in seiner Fläche etwa mit dem Landkreis Gießen deckungsgleich ist, werden die Veränderungen ihrer Kirche nun konkreter: Der vom Mainzer Bischof Kohlgraf initiierte "Pastorale Weg" soll unter breiter Beteiligung eine neue geistlich-theologische Ausrichtung und organisatorische Umstrukturierung bis 2030 bewirken. Entscheidend sind dabei die Dekanate, in denen verschiedene regionale Pfarreien zusammengefasst sind. Die Frage der zukünftigen Pfarreienzuschnitte ist dabei auch eines der entscheidenden Themen.

Das Entscheidungsgremium ist die Dekanatsversammlung, die sich kürzlich per Videokonferenz konstituiert hat. Nachdem die geplante Sitzung im Frühjahr schon wegen der Covid-19-Pandemie ausgefallen war und der Folgetermin wegen der steigenden Infektionszahlen nicht in Präsenz stattfinden konnte, ist das Dekanat Gießen nun entscheidungsfähig. Zwei wichtige Beschlüsse wurden an diesem Abend schon gefasst.

Um die Vielfalt kirchlichen Handelns in der Gesellschaft auch in der Versammlung zu repräsentieren, erhielten Delegierte der katholischen Kindertagesstätten, der Vereine und Verbände sowie Jugendvertreter das Stimmrecht. Sie ergänzen die haupt- und ehrenamtlichen Delegierten aus der Seelsorge sowie die Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräte der zwölf Gemeinden.

Die zweite Entscheidung betraf die Anzahl und Zuschnitte der zukünftigen Pfarreien im Dekanat. Gemäß der Vorgabe des Bistums, dürfen die Dekanate wegen des zu erwartenden Rückgangs von Geld und Personal zukünftig nur noch aus einer, zwei oder drei Pfarreien bestehen. Daher ist eine Umstrukturierung nötig. Die Delegierten wählten dazu aus einer Liste von elf verschiedenen Modellen drei, die nun bis zum Frühjahr in den jeweiligen Gemeinden vorgestellt und diskutiert werden. Die Rückmeldung aus den Gemeinden fließt über die Delegierten in die Entscheidung über die endgültige Form ein: Im Februar 2021 wird in der Dekanatsversammlung darüber abgestimmt. Um den Prozess des "Pastoralen Weges" so transparent wie möglich zu gestalten, werden sämtliche Dokumente auf der Webseite des Dekanats hochgeladen.

Der neue Vorstand der Dekanatsversammlung besteht neben Dekan Wahl aus der Dekanatsreferentin Alexandra Haustein sowie den beiden ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern Gisela Zimmermann (Gießen) und Fabian Stein (Lich). Beide vertreten das Dekanat Gießen auch im Katholikenrat, dem höchsten Laiengremium des Bistums Mainz.