Dem Ochs' ins Horn gepetzt

GIESSEN - Die Welt wird von Tag zu Tag verrückter, und in dieser verrückten Welt nicht verrückt zu werden, wird immer schwieriger und anstrengender. Die Infektionszahlen gehen partout nicht zurück, und niemand scheint zu wissen, woran das liegt.

In den sächsischen Krematorien stapeln sich die Särge. Bilder, die an jene aus Bergamo im Frühjahr erinnern, bloß dass inzwischen niemand mehr erschrickt. Es herrscht eine Normalisierung des Grauens, auf deren Basis Sorglosigkeit und Leichtsinn gedeihen. Lockdown forever, so scheint es im Augenblick. Hilflos wirken die Appelle an die Einsicht und Eigenverantwortung der Leute. Mehr und mehr wird klar, dass es mit sanktionslosen Bitten wie "Bleiben Sie bitte zu Hause" nicht zu schaffen ist. Was aber dann?

Der Preis dafür, dass wir keine chinesischen Methoden anwenden wollen, wird immer höher. Ende des Jahres verzeichneten die USA bei einer Bevölkerung von 330 Millionen fast 350000 Tote; die EU kam insgesamt auf beinahe 430000 Tote bei einer Einwohnerzahl von 513 Millionen. Und China? Rund 5000 Tote bei einer Einwohnerzahl von fast 1,4 Milliarden. Die Differenz ist riesig, auch dann, wenn man den Zahlen aus China nicht unbedingt und in Gänze trauen kann. Und es sieht so aus, als würde sich die Bilanz im Jahr 2021 zu Ungunsten der westlich-demokratischen Gesellschaften noch einmal deutlich verschlechtern. Wenn man sieht, wie die chinesische Führung noch so kleinen Ausbrüchen des Virus rabiat und mit aller Konsequenz begegnet, und man das vergleicht mit der laxen Haltung hierzulande, kann einem blümerant werden.

Eine Ausgangssperre, die niemand überwacht, kann man vergessen. Die sogenannten liberalen Demokratien bekleckern sich gerade nicht mit Ruhm. Wie lange kann eine Gesellschaft mit rund tausend Toten täglich leben, ohne dass der Gesellschaftsvertrag aufgekündigt wird? Nicht auszudenken, was passiert, wenn die neuen Virus-Varianten die Infektions- und Todeszahlen noch einmal steigen lassen und das Gesundheitswesen der Lage nicht mehr Herr wird. Irgendwann wird der Ruf nach einem starken Mann laut werden, der die Sache in die Hand nimmt. Und es werden dieselben Leute sein, die jetzt über die Merkel-Diktatur schimpfen, die dann nach einem neuen "Führer" verlangen. Der autoritäre Charakter rebelliert gegen eine schwache Führung, um sich dann unter die Fittiche einer starken zu begeben. Die Prinzipien von Rechtsstaat und Demokratie sind im Gefühlshaushalt der Leute nicht sonderlich tief verankert, und diese könnten im Fall einer Zuspitzung der Lage schnell bereit sein, sie im Namen der Sicherheit zu opfern.

Was verstehen die meisten Leute unter Freiheit und Grundrechten? Dass sie ihr Auto volltanken und mit 170 Sachen über die Autobahn heizen können, dass sie unter 150 Joghurtsorten auswählen, nach Belieben feiern und um die Häuser ziehen können, dass sie nach Ischgl fahren und sich beim Aprè Ski sinnlos besaufen können. Das ist ihr Begriff von Freiheit, der nichts von dem aufbewahrt, wofür der Begriff einmal stand: den Sonnenaufgang der Vernunft, den Triumph des Wahren und Schönen und vor allem Mündigkeit.

Neue Virusvarianten könnten sich, entgegen den Beteuerungen von Produzenten, Virologen und Politikern, am Ende doch unter der Impfung durchlavieren, sodass auch diese nicht die erhoffte Erlösung bringen könnte. Um des Virus Herr zu werden, müsste der Lockdown stringent durchgezogen werden. Und die Einhaltung der Maßnahmen müsste konsequent überwacht, Verstöße müssten geahndet werden. Appelle an die Einsicht der Leute sind "dem Ochs' ins Horn gepetzt", das heißt, sie gehen ins Leere. Wie der Mann, der auszog, das Fürchten zu lernen, das Fürchten nicht lernen kann, weil er kein Sensorium für die Wahrnehmung von Furcht hat, so können auch viele unserer Zeitgenossen die Appelle an die Vernunft nicht vernehmen, weil das Organ, an das sich die Appelle richten, verkümmert ist oder sich nie entwickeln konnte. Der berühmte "thumbe Tor" versteht die Regeln nicht und ist damit auf den herkömmlichen Wegen nicht mehr erreichbar. Wie aber dann? Also doch der chinesische Weg einer allumfassenden digitalen und polizeilichen Überwachung?

Denken wir an die Silvesternacht. Es gab doch eine gehörige Anzahl von Leuten, die es nicht lassen konnten. Sie haben sich auf irgendwelchen Wegen Raketen und Böller besorgt, die sie in der Silvesternacht abgefackelt haben. Es war nur ein Teil des üblichen Wahnsinns, aber es reichte, um das mitternächtliche Läuten der nahegelegenen Kirche zu übertönen. Auch das übliche Party-Kreischen war eine halbe Stunde lang zu hören. In den späten Nachmittagsstunden war die Ordnungspolizei durch die Straßen gefahren und hatte die Bürger aufgefordert, die nächtliche Ausgangssperre und das Feuerwerksverbot zu beachten und einzuhalten. Während ein paar hundert Meter weiter auf der Intensivstation der Uni-Klinik um das Leben von Covid-19-Patienten gekämpft wurde, ausgelassen zu feiern und Kracher zu zünden, war nicht nur grob unsolidarisch und unsozial, es produzierte ganz nebenbei auch den Nachschub an Infizierten, der inzwischen die Krankenhäuser und Intensivstationen zum Überlaufen bringt. Für ein paar Minuten sinnentleerten Spaßes wird das Leben anderer aufs Spiel gesetzt. "Unterm Strich zähl' ich" - sonst haben die Leute offenbar nichts gelernt.

Nicht nur die meisten Böller kommen aus China, sondern auch die digitalen Methoden der Verhaltenskontrolle, die der zeitgenössische "thumbe Tor" versteht: 1000 Punkte Abzug vom Sozialkredit-Konto, einen Monat Handy-Verbot, Sperrung des Facebook- oder Instagram-Accounts, Zutrittsverbot für Clubs, Alkoholverbot, Führerscheinentzug. Wer abweicht, wird zu einem Fall für die Polizei oder die Psychiatrie oder das Umerziehungslager.

Wir sind zu der Einsicht gezwungen, dass Gesetze und behördliche Anordnungen nur auf die Wirkung zeigen, die sie eh respektieren (und deswegen eigentlich gar nicht benötigen), nicht aber auf die, die bereit und gewillt sind, sie zu missachten und zu übertreten. Was soll eine Gesellschaft wie diese in Zukunft zusammenhalten? Wie soll jenes Minimum von allgemein respektierten Werten und Verhaltensregeln garantiert werden, ohne dass Gesellschaften vom liberal-demokratischen Typus zerfallen? Sie werden zu einer anderen Herrschaftsform übergehen, die ich nicht erleben möchte. Die Leute werden dann jene Diktatur erleben, die sie jetzt bereits als gegeben unterstellen.

