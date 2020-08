Demenzfreundlich: Gießen auf „gutem Weg“

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Das Bundeskabinett hat Anfang Juli die Nationale Demenzstrategie verabschiedet, um Deutschland demenzfreundlich zu gestalten. In Stadt und Landkreis Gießen sei man bereits auf gutem Weg, wie die „Initiative Demenzfreundliche Kommune – Stadt und Landkreis Gießen“ (kurz IDfK) in einer Presseerklärung betont. Zusammen mit ihren Kooperationspartnern arbeitet sie seit mehr als zehn Jahren an der Schaffung einer demenzfreundlichen Lebensumwelt. Etliche der in der Nationalen Demenzstrategie formulierten Ziele seien hier bereits verwirklicht worden. „Diese Arbeit soll unter den durch Corona erschwerten Bedingungen fortgesetzt werden“, berichtete IDfK-Vorsitzende Dagmar Hinterlang. Kurz vor dem „Shutdown“ Mitte März hatten Kunsthalle, Mathematikum, Stadttheater, Oberhessisches Museum und Kunst im Uniklinikum ein mit der IDfK erarbeitetes Kulturprogramm für Menschen mit Demenz vorgestellt. Die Umsetzung konnte nicht mehr erfolgen. Die Akteure stehen aber in den Startlöchern, um ein angepasstes Programm mit entsprechenden Hygienekonzepten zu präsentieren. Das Programm für Angehörige von Menschen mit Demenz wurde ebenfalls umgestaltet.

Ziel der IDfK war es von Anbeginn, das Verständnis für Menschen mit Demenz zu fördern und gesellschaftliche Strukturen so zu beeinflussen, dass Betroffenen die Teilhabe am öffentlichen Leben erleichtert wird. Dies spiegelte sich in Kontakten zu Wirtschaftsunternehmen und Vereinen, in der Ausbildung von „Demenzpaten“ und in der Mitwirkung in verschiedenen Gremien wider. Die IDfK will ihre engagierte Arbeit im Einklang mit der bundesweiten Strategie fortsetzen. Die Nationale Demenzstrategie – offizieller Start ist im September – enthält 27 Ziele und rund 160 Maßnahmen, die auf lokaler Ebene verankert werden sollen.