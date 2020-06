Demo am Berliner Platz in Gießen

Nach einer Stunde wurde die Demo am Berliner Platz aufgelöst. Foto: Pflüger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (fpf). Nach den Angriffen der Türkei auf die autonom verwaltete "Demokratische Föderation Nord- und Ostsysrien" (kurdisch Rojava) im vergangenen Herbst demonstrierten am Montag zum ersten Mal wieder mehrheitlich kurdischstämmige Mitbürger auf dem Berliner Platz. Grund dafür ist ein türkischer Angriff auf Grenzgebiete im Nordirak, etwa die überwiegend jesidisch bevölkerte Shengal-Region oder das der UN unterstehende Flüchtlingscamp Maxmur, in dem hauptsächlich kurdische Geflohene leben. Offiziell gilt die Attacke Kampfverbänden der als Terrororganisation eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und deren Guerillaverbänden.

"Als wir heute früh von den Angriffen erfahren haben, war klar, dass wir sofort auf die Straße gehen müssen", berichtet Anmelderin Mizgin Marankoz. "Wir können nicht stillschweigend zusehen, wie unbewaffnete Menschen bombardiert werden". Offiziellen Angaben des türkischen Staates zufolge wurden neue Waffensysteme, wie ferngesteuerte Drohnen aus eigener Produktion, gegen Terroristen verwendet; lokale Beobachter berichten von völkerrechtswidrigen Angriffen auf Zivilisten auf irakischem Hoheitsgebiet.

"Bereits 2014 haben die Jesiden einen versuchten Genozid des sogenannten Islamischen Staats überlebt, vor allem mithilfe der kurdischen Selbstverteidigungseinheiten YPG und YPJ", erklärte Dicel Deniz vom Demokratischen Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland (NAV-DEM). Viele der Überlebenden hätten in der Zwischenzeit Zuflucht in Rojava gesucht, wo sie durch den türkischen Staat abermals bedroht worden seien. Die Angriffe auf das Maxmur-Lager verurteilte sie ebenfalls als "versuchten Genozid an der kurdischen Bevölkerung"; die westlichen Staaten "reagieren mit dem Drei-Affen-Prinzip: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen!" Der erneute völkerrechtswidrige Angriff Erdogans sei laut einem Vertreter des Verbandes der Studierenden aus Kurdistan (YXK/JXK) auch möglich durch die passive Haltung der Bundesregierung, die starker Handelspartner Ankaras sei: "Wenn die Wirtschaft mehr zählt als Menschen und kurdische Aktivisten unter dem Deckmantel des PKK-Verbots verfolgt werden, machen wir uns mit schuldig," so der Student. Eine Vertreterin der Suryoye (Aramäer, Assyrer und Chaldäer) stellte danach im Gespräch die Bedeutung für ihr Volk dar: "Heute ist der Gedenktag des Völkermordes an den Aramäern von 1915. Wir wollen auf keinen Fall eine Wiederholung, weder für uns, noch für die Jesiden".

Nach einigen Parolen, wie "Faschist Erdogan" oder "Schluss mit dem Massaker in Kurdistan", wurden die rund 80 Demonstranten, die auch aus den Reihen des "Gießener Bündnis für Frieden in Afrin" stammten, nach Hause gebeten - die Kundgebung war nur für eine Stunde genehmigt worden. Als Abschied stellte Marankoz klar: "Krieg bringt keinen Menschen weiter. Deshalb werden wir weiter demonstrieren, wenn die Türkei ihre Angriffe nicht einstellt".