Demo für getöteten Sammy Baker zieht durch Gießen

GIESSEN - Ein Trauermarsch - nach Polizeiangaben 110 Menschen - bewegte sich am Samstagnachmittag durch die Gießener Innenstadt. Die Teilnehmer gedachten des in Amsterdam am 13. August durch Polizisten getöteten Wetzlarer Fitness-Influencers Sammy Baker und setzten ein Zeichen gegen Polizeigewalt.

Die Versammlung unter dem Titel "Justice for Sammy" (Gerechtigkeit für Sammy) war vom Ordnungsamt genehmigt worden. Friedlich, mit geradezu bedrückender Stille und sichtlich in Trauer, zogen die Teilnehmer - angeführt von Sammys Eltern - vom Selterstor durch den Seltersweg und über Neuer Weg zum Rathausvorplatz. Vor 14 Tagen hatten den vorangegangenen Trauermarsch in Wetzlar , der Heimatstadt von Sammy Baker, mehr als 200 Menschen begleitet.

Die Teilnehmer marschierten lautlos. Viele von ihnen trugen als Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme weiße T-Shirts mit dem Konterfei von Sammy. Geradezu ein Schildermeer schwebte über dem Trauerzug mit dem Schriftzug "Justice for Sammy". Zum Abschluss des Trauermarschs fand vor dem Rathaus eine Kundgebung mit Gedenkminute statt.

Der Vater erzählte der großen Runde, wie Sammy vor vier Jahren zu ihm gekommen sei und ihn schweren Herzens um Rat gefragt habe. Solle er weiterhin Sport und Englisch auf Lehramt studieren oder das machen, was er viel lieber tun würde? "Hör auf deinen Bauch und dein Herz", habe er ihm gesagt. So bewegte sich Sammy gekonnt auf der Schiene des Fitness-Influencers, war dort mit über 170.000 Followern sehr erfolgreich. Bis zu Zeitpunkt, als er vor einigen Wochen mit Freunden nach Amsterdam gereist war, um seinen 23. Geburtstag zu feiern, dann verschwand und in verwirrtem Zustand in einem Hinterhof von der Polizei erschossen wurde.

Vater will Amsterdamer Polizei "zur Verantwortung ziehen"

Kai B. will sich mit den Umständen des Todes seines Sohnes Sammy nicht abfinden und gibt der Amsterdamer Polizei die Schuld. "Diese Leute werde ich zur Verantwortung ziehen", kündigte er an. Und weiter: "Auf dem Video gibt es keine Aggression von Sammy. Er hat Hilfe gesucht und die nicht bekommen".

Lin Meinhardt, enger Freund des Vaters, äußerte sich ebenfalls: "Wir alle sind noch immer fassungslos." Für die "Leute, die Macht ausüben können", sei es einerseits schwierig, dabei das richtige Augenmaß zu finden. "Doch hat der Staat kein Recht zu töten."

Abschließend ergriff Sammys Mutter das Mikrofon. "Ich will euch nur sagen, dass das das Allerschlimmste ist, was einer Mutter passieren kann. Ihr alle gebt mir die Kraft weiterzukämpfen." Sie wünscht sich, "dass das in den sozialen Medien weitererzählt wird."