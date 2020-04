Demo für Straßenbahn in Gießen

Politaktivist Jörg Bergstedt (rechts) kurz vor dem Start der Demo in Gießen. Foto: Rüdiger Schäfer

GIESSEN - "Es ist das leistungsfähigste Verkehrsmittel, die RegioTram", verkündete Politaktivist Jörg Bergstedt zum Auftakt der Demo für eine Straßenbahn in Gießen. "Der Flächenverbrauch wird nicht weniger, wenn VW, Audi, BMW und Mercedes jetzt auf E-Autos umschwenken. Auch die sind im Betrieb durch Abrieb von Bremsen und Reifen nicht emissionsfrei." Auch die Stadtwerke Gießen (SWG) bekamen ihr Fett weg: "Statt als neues Geschäftsmodell E-Autos zu verleasen, sollten sie sich lieber an dieser Straßenbahninitiative beteiligen."

Nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) letzte Woche das städtische Demoverbot gekippt hatte, durfte am Samstagnachmittag die von Bergstedt angemeldete Demo ohne weitere Auflagen des Ordnungsamtes durchgeführt werden. Eigentlich war im unteren Abschnitt der Grünberger Straße zwischen Ludwigsplatz und Licher Gabel (Beginn der Licher Straße) ein Straßenfest geplant gewesen. In diesem Bereich will die Stadt die Straße komplett erneuerrn. Gefordert wird, so Bergstedt, bei den Tiefbauarbeiten die Infrastruktur für eine spätere Straßenbahn mit einzuplanen. Bis zur Lincolnstraße demonstrierten rund fünf Dutzend Teilnehmer. Sie legten Zwischenhalte an den vorgeschlagenen Haltepunkten Gutenbergstraße, Licher Gabel, Wolfstraße, Georg-Philip-Gailstraße, Millerhall und Lincolnstraße ein.

Ausführlicher Bericht folgt.