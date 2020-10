Demo gegen Billigfleisch

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Mit stilisierten Schweinemasken und Barcode-Clip am Ohr werden Greenpeace-Aktive aus Gießen am kommenden Samstag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages gegen die Billigfleisch-Masche der Supermärkte vor dem Rewe-Markt in der Marktstraße 6 demonstrieren. Interessierten Kunden geben sie Tipps, wie diese das Fleisch aus schlechter Haltung erkennen und vermeiden können. Der Aktionstag findet zeitgleich in rund 50 Städten statt und ist Teil einer Sortimentsrecherche über die Kennzeichnung und den Anteil von Billigfleisch in den verschiedenen Supermärkten. Mit den Corona-Ausbrüchen bei der Belegschaft großer Schlachthöfe wie Tönnies ist das kranke System Billigfleisch verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Im Lebensmitteleinzelhandel gibt es schon seit anderthalb Jahren eine einheitliche, wenn auch freiwillige Kennzeichnung für Frischfleisch-Produkte der Eigenmarken, die sogenannte Haltungsform. Sie soll Kundinnen und Kunden über die Herkunft des Fleisches aufklären. Doch eine Abfrage von Greenpeace beim Lebensmitteleinzelhandel und eine Sortimentsrecherche zeigen: Billigfleisch dominiert weiter das Angebot. Fleisch aus besserer Tierhaltung bildet immer noch die Ausnahme im Supermarktregal.