Demo in Gießen fordert Freiheit für Uiguren

Mit Masken, Abstand und klaren Forderungen: Die Demonstranten mahnen Menschenrechte für verfolgte Minderheit in China an.

GIESSEN - "Freiheit für Uiguren, Freiheit für Uiguren", schallt es am Samstagnachmittag den Anlagenring entlang. Rund 100 Teilnehmer waren dem Aufruf gefolgt und hatten sich auf dem Berliner Platz zunächst zu einer Kundgebung versammelt. Der Organisator der Demonstration, Stergios Svolos, betont die Bedeutung der Kundgebung: "Das ist ein Herzensthema für Gießener Muslime. Die Europäische Solidarität reicht nur bis Xinjiang", meint der Stadtverordnete. Doch wofür wurde genau demonstriert? Die Uiguren sind ein turksprachiges Volk, welches heute größtenteils im chinesischen Autonomen Gebiet Xinjiang lebt. Sie gehören nahezu alle der Glaubensgemeinschaft des Islam an. Die rund 15 Millionen Uiguren werden, so die Sprecher der Kundgebung, heute massiv unterdrückt, verfolgt, gefoltert und liquidiert. Seit 2021 sprechen westliche Staaten explizit von einem Genozid an den Uiguren durch den chinesischen Staat, Menschenrechtsverstöße in Xinjiang sind laut UN-Menschenrechtskommission an der Tagesordnung.

Die Redner der Kundgebung positionierten sich klar gegen diese Menschenrechtsverletzungen. Ines Yekkache sprach im Namen der Buhara Moschee über den Genozid an den Uiguren, welcher schon seit Längerem andauere. "Es sind Menschen. Aus diesem Grund geht es uns alle etwas an! Wir müssen lernen, für alle einzustehen und uns gegen Unrecht zu positionieren, egal ob wir Muslime, Juden, Christen, Atheisten, Hindu, Buddhisten oder einer anderen Religion angehören", meint Yekkache. Dem schließt sich der Schulsprecher des LLG, Bünyamin Günduz, an. Ein uigurischer Jugendlicher werde permanent überwacht und sein Tagesablauf unterscheide sich massiv von deutschen Jugendlichen. "Er kann weder auf alles zugreifen, noch soziale Medien benutzen. Eines Tages war an der Stelle der Moschee nur noch Schutt und Trümmer", meint Günduz und geht noch weiter. Viele Läden würden über Nacht schließen, Menschen würden verschwinden. "Seitdem wird er in einem Lager festgehalten, gefoltert und umerzogen, bis er weder seine Religion noch seine Sprache noch seine Herkunft kennt", berichtet der Schulsprecher. Dies bekräftigt auch Nabor Keweloh der Gießener Jusos. "Diese Lager müssen als das benannt werden, was sie wirklich sind: Internierungslager!", meint er. Drei Millionen Menschen muslimischen Glaubens seien in den sogenannten "Transformation-durch-Bildungs-Zentren" eingesperrt, um ihre politische Indoktrination und kulturelle Assimilation zu erreichen, berichtet Keweloh. Ebenso unterstützen die "Omas gegen rechts" die Kundgebung der meist jungen Menschen. Dr. Dorothea von Ritter-Röhr bezieht klar Stellung zu den Handlungen in Fernost: "Unrecht gegen die Uiguren können wir nicht hinnehmen! Unrecht gegen Minderheiten können wir nicht hinnehmen! Heute findet es im fernen China statt. Morgen kann es in Europa stattfinden. Übermorgen kann es in Deutschland stattfinden!", skandiert Ritter-Röhr während der Kundgebung. Die Demonstration machte auf ein Problem aufmerksam, von dem wohl viele einmal gehört haben, sich aber nicht groß mit dem Thema beschäftigen. Die 100 Teilnehmer machten jedoch deutlich, dass ihnen genau dieses Thema am Herzen liegt.