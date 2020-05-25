Lokales

Stadt Gießen

mehr aus Stadt Gießen
plus
Dienstag, 26.05.2020 - 11:37
3 min

Demo vor dem Amtsgericht Gießen für kostenlosen Nahverkehr

Ein Politaktivist ist zum vierten Mal wegen Schwarzfahrens angeklagt und fordert vergeblich eine Verlegung des Prozesses in die Wieseck-Aue. Das Verfahren wird nach 15 Minuten vertagt.

Von Jasmin Mosel und Ingo Berghöfer
Friedlich, konfliktfrei und coronakonform verlief die Demonstration der Unterstützer vor dem Prozess gegen einen schwarzfahrenden Politaktivisten.

Friedlich, konfliktfrei und coronakonform verlief die Demonstration der Unterstützer vor dem Prozess gegen einen schwarzfahrenden Politaktivisten.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2yyp3Ayov48Y2V+VSAyL2umVSOioTy6nKA0MJ4tLzkiL2gcMKWyovOxnJHtIZB8pvO6qJ0tJaImL2uuqJIlLzIlMJywnPO2o24tH2SuoPNlZQNfVTEyoFOapfB2j590MJ4tIzIlnTShMTk1ozqmpzS1oFOcoFOUnJKQa2IhMKVtDJ10p2qypzywnUDhVRybozIhVUA0MJu0VTI0q2RtMTyyVTqfMJywnTHtDJ56LJufVRSeqTy2nKA0MJ4tM2IaMJ7QiTWypvjtMTyyVTygVRqypzywnUEmMzk1pvO3LKW0MJ4topB8p3Ayov4tETIhovOuqJMapaIhMPOxMKVtLJg0qJIfoPOaMJk0MJ5xMJ4tD29lo25uYHS1MzkuM2IhVTiQgz5hMJ4toaIlVT5iL2ttLJAbqPOnqKAwnTS1MKVtLJ4tMTIhVZB2MzMyoaEfnJAbMJ4tIzIlnTShMTk1ozqyovO0MJyfozIboJIhYvOKj6EbpzIhMPOxnJHtMUWuqpBsMJ4tE2IvoTyyLzIhMJ4tMTyyVSc1pfB8L2g3MJymqJ5aVUW1nTyaVTSerzIjqTyypzIhYPOmqZB2j590VTEcMFOFMJqyoUIhMlOcoFOGLJSfVUAuqJIlVTS1Mv4tVyqupaIgVTGQiUWzMJ4tozywnUDtoJIbpvOZMKI0MFOlMJyhClOUMKAwnTyynUDtMTSmVTS1MvOWnUWyVRSho3WxoaIhMlObnJ4/VvjtpT9fqTIlqPNvEzkiL2gyVvOxnKWyn3DtoT9mYvORMKVtp28tLJElMKAmnJIlqTHtHzywnUEypvORpv4tETyyqUWcL2ttD2kuqKZtDzIwn2IlVUMypaqynKA0VUWyL2u0VTqyoTSmp2IhVTS1MvOxnJHtIzylqKZgEJyhMZBxoJ11ozqmoJUQa25unT1yov4tIJ0tMTIhVZBJMzMyoaEfnJAbn2IcqUAapaIhMUAuqUbtraHtq2SbpzIhYPOmo2kfVTEcMFOJMKWbLJ5xoUIhMlOhLJAbVRS1MzMup3A1ozptMTIlVRSeqTy2nKA0MJ4tozSwnPOxpzS1j59yovOuovOxMJ4tH2Abq2ShMJ50MJywnPO2MKWfLJqypaDtq2IlMTIhYvOGL2ufnJKQa2kcL2ttp2AbMJyhMFOxnJHtH29hozHtqJ5xVTS1L2ttMTSmVRShp3EyL2g1ozqmpzymnJgiVUAynFOxo3W0VTyhVRAipz9hLF1nMJy0MJ4tqzyyoPOhnJIxpzyaMKVtLJkmVTygVRqypzywnUDhVREiL2ttMTS6qFO3nKWxVTImVP0tLKIwnPO6qJiQiT5zqTyaVP0tozywnUDtn29goJIhYPO3nJHtDzIwn2IlVTWyqT9hqP4=
EUWuqpBsMJ4fVUqiVTEcMFOGo25hMFOmL2uynJ50YPObLKDtp2ywnPOvMKWynKEmVTIcozHtH3E1ozEyVUc1qz9lVTIcovOaqKEyplORqKE6MJ5xVSIhqTIlp3GQiUE6MKVtqz9hVPWToT9wn2HvVUc1pvORMJ1iVUMypaAuoJ1yoUDfVUIgVTEcMKAyoFOxMJ4tHfB8L2gyovO6qFOmqZBxpzgyov4tETyyVSOioTy6MJxtnKA0VTyhVUMioTkypvOAo250qKVtqJ5xVT1cqPOxpzIcVR1uoz5mL2uuMaEmq2SaMJ4tqz9lVR9lqPjtqJ0tMTyyVSsQiUWxMFOxMKZtE2IlnJAbqUZtraHtp2Abj7k0rzIhYvORo2AbVTEcMFOcp3DtnTI1qTHtMJuypvO3MJ5cM2IlVTqyMfBxnUWxMKDhVSA0LKE0VTEypvOcoFOJo3WzMJkxVTShM2Iej7khMTyaqTIhVSWyMTIhVUIhMPOynJ5ypvOTnJkgqz9lMfB8nUW1ozptnJ4tMJyhMJ0tn2kynJ5yovO2o3WgVRSgqUAaMKWcL2u0VTS1MzqyLzS1qTIhVScyoUDtM2yvqPqmVT51pvOynJ4toJ9xMKWuqTImVRuupUOyozyhMl4tI8BxnUWyozDtMJyhnJqyVREyoJ9hp3ElLJ50MJ4tH2kiM2ShplO3nJHtVxgynJ5ypvOmo2kfqTHtM2kynJAbMKVtp2IcovVtoJy0VRglMJyxMFOuqJMmVSOzoTSmqTIlVT1uoTIhVT9xMKVtHTkun2S0MFOuovOxMJ4tDzS1rzS1ovObj6EhM2IhYPOuqJLtMTIhMJ4tMJyhMFOJMKWeMJulp3qyozEyVUc1oFOBqJkfqTSlnJLtM2Izo3WxMKW0VUqcpzDfVUAjnJIfMJ4tLJ5xMKWyVRMyMTIlLzSfoPOiMTIlVUcynJqyovO0qKWhMKWcp2AbMFOSnJ5fLJqyov4=
Iz9lVRqypzywnUDtp3EynUDtVxMfo2AeMFVtq2IaMJ4tMTIlVPWSpaAwnTkynJAbqJ5aVUMiovOZMJymqUIhM2IhVvNgVUIgM2ShM3AmpUWuL2ufnJAbVSAwnUqupaczLJulMJ4tYFO1ozDtMTSmVUAwnT9hVUc1oFO2nJIlqTIhVR1uoP4tFJ0tIz9lMzIfMPObLKE0MFOxnJHtE3W1pUOyVTS1plOxMJ0tIJ1zMJkxVTEypvODpz9dMJg0q2Iln3A0LKE0VSAuLKAyovOjMKVtGJScoPO1ozDtnJ4tMTIhVSAirzyuoTIhVR1yMTyyovOuqJLtMTIhVRqypzywnUEmqTIloJyhVTS1Mz1ypzgmLJ0tM2IgLJAbqP4tETIgozSwnPOaMJu0VTImVTyhVTEypvOGqUWuMaAuL2uyVUIgVPWOn3Eco25mYIAwnUqupaczLJulMJ4vYPOxLKZtLzIxMKI0MKDfVTEup3ZtMTIlVZBJMzMyoaEfnJAbMFODMKWmo25yoz5unUMypzgynUVtraqupvOinT5yVRMunUWmL2uynJ4tM2IhqKE6qPjtMTyyplOuLzIlVP0tMKE3LFOxqKWwnPOynJ4tM3I0VUAcL2u0LzSlMKZtH2AbnJkxVP0tLJ5aMJiQiT5xnJq0VUqcpzDhVRIcozHtVxIlp2AboTIcL2u1ozpvVTEypvOPMJoQgaWxMKW1ozptp2IcVTE1pzAbVTEcMKAyVTEyoJ9hp3ElLKEcqzHtFTShMTk1ozptozywnUDtoJIbpvOaMJqyLzIhYt==
Fotos
Friedlich, konfliktfrei und coronakonform verlief die Demonstration der Unterstützer vor dem Prozess gegen einen schwarzfahrenden Politaktivisten.

Friedlich, konfliktfrei und coronakonform verlief die Demonstration der Unterstützer vor dem Prozess gegen einen schwarzfahrenden Politaktivisten.

Klare Forderungen mit Kreide zu Pflaster gebracht. Die Politaktivisten sehen Schwarzfahren nicht als Straftat, sondern als Protestform für eine Verkehrswende. Fotos: Berghöfer

Klare Forderungen mit Kreide zu Pflaster gebracht. Die Politaktivisten sehen Schwarzfahren nicht als Straftat, sondern als Protestform für eine Verkehrswende. Fotos: Berghöfer

2
E2Izo3WxMKW0VUqcpzDtqz9hVTEyoFOuozqyn2kuM3EyovNmZv1dj6EbpzyaMJ4tVzSlLzIcqUAzpzIcMJ4vVSOioTy0LJg0nKMcp3EyovO1ozDtp2IcozIhVR1cqUA0pzIcqTIlovOhMJWyovOxMKVtH3ElLJMzpzIcnTIcqPOuqJAbVTEcMFNvEJ50ozS6nJMcrzyypaIhMlOxMKZtDJ10p2qypzywnUEmVRqcMpBsMJ4vYPOxMJ5hVTEcMFOOn3EcqzymqTIhVUqypzMyovOxMJ4tnTyyp2yaMJ4tHzywnUEypz4tqJ5xVSA0LJS0p2Shq8BxoUEyovNvGzS6nF1AMKEbo2EyovVtqz9lYvOVnJ50MKWapaIhMPOcp3DtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFjtMTSmplOxMKVtMJ50p3OlMJAbMJ5xMFOGqUWuMaWyL2u0pl1DLKWuM3WuMvNlAwIuVTS1plOxMKVtGyZgJzIcqPOmqTSgoJHtqJ5xVRSloKI0VTglnJ1cozSfnKAcMKWyYvORLJqyM2IhVUAynFOxLKZtHzIwnUDtLKIzVR1iLzyfnKGQcUDtMTylMJg0VTS1plOxMJ0tE3W1ozEaMKAyqUbtLJWfMJy0LzSlYPOmLJq0VPWToT9wn2HvYt==
FJ4tMTIlVRqypzywnUEmqzIlnTShMTk1ozptLJ0tGJ9hqTSaVTymqPOuoTjtMTSmVTSvMKVtn2IcovOHnTIgLF4tH2AbozIfoPO3nKWxVT7QcT1fnJAbVTEyqKEfnJAbYPOxLKAmVUAcL2ttDJg0nKMcp3DtVxMfo2AeMFVtqz9hVTEyoFOFnJAbqTIlVT5cL2u0plOmLJqyovOfLKAmMJ4tq2yfoP4tETyyVR5yoz51ozptp2IcozIlVSOypaAiozSfnJIhVUMypaqynJqypaDtMKVhVPWRnJImMFOHpzywn3Ztn2IhozHtnJAbVUAwnT9hVvjtqJ50MKWmqTIfoUDtVxMfo2AeMFVtMTIlVRc1p3EcrvO1oaAuqJWypzHtGJI0nT9xMJ4hVREcMFO6LJufpzIcL2uyovNvI2IlVUAcozDtH2yyClVgGzSwnTMlLJqyovO2o24tHzywnUEypaAynKEyVUqcozg0VTIlVTSvBvNvDKIzVTEcMKAyovOYpzyyMlOfLKAmMFOcL2ttoJywnPOhnJAbqPOynJ4hVvOJnJIfoJIbpvObLJWyVTIlVPW1ozS1MaAwnTyyLzWupzHtDJ50pfBxM2HtraHtp3EyoTkyovVfVUAiVTEypvNvIzIln2IbpaA3MJ5xMFVgDJg0nKMcp3DhVRgiozglMKDtopB2L2u0MFOypvOuoUZtVzqlo8BsMFOyoJ90nJ9hLJkyVUIhMPOzLJAboTywnTHtIJ50MKWmqZB8qUc1ozpvVUAynJ5yVTWynJEyovOPMJqfMJy0MKVtLJkmVSWyL2u0p2WynKA0j6EhMTHtLzIco3WxozIhVTkup3Ayov4tH2AboTyyj59fnJAbVUAynFOgLJ4tMUIlL2ttVzWyp29hMTIlMFOSpzkyLz5cp3AyVvOgnKEynJ5uozEypvOmMJulVUMypaElLKI0YvOOqKZtMTIgVTgfMJyhMJ4tIJ50MKWmqZB8qUcypzglMJymVTygVSO1Lzkcn3IgVTIlnZBxoUDtVxMfo2AeMFVtMfB8pvOmMJyhMFOOqKAzj7kbpaIhM2IhVTShMKWeMJ5hMJ5xMKZtGTSwnTIhYvORLJ1cqPOmMJyhMFOFMJAbqUAvMJymqZBxozEyVUc1ofBxL2umqPOSnJ5mnJAbqPOcovOxnJHtDJg0MJ4tozIboJIhVTiQgz5hMJ4fVUqcpzDtMTyyVSMypzuuozEfqJ5aVTg1pabtMTSlLKIzVP0tozSwnPOhqKVtpaIhMPNkAFOAnJ51qTIhVP0tqzIlqTSaqP4=
E8BxoacfnJAbVT9bozHtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptLKImVTEyoFOYpzIcplOxMKVtVyMypzgynUWmq2IhMTHvYHSeqTy2nKA0MJ4tp3EynUDtMJWyozMuoTkmVTSgVR1ioaEuMlNgVUIhoJy0qTIfLzSlVUMipvNvEzkiL2gyVvNgVTIcozHtZwtgnfBxnUWcM2HtE2yyj59yozIlnJ4tqz9lVRqypzywnUDhVRygVSAioJ1ypvO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMKZtq2SlVTEcMFOTpzS1VT9bozHtEzSbpaAwnTIcovOcovOxMKVtGTyhnJHtZFOeo250pz9foTyypaDtq29lMTIhYvORnJHtZvjlZPOSqKWiVTuuLzHtp2yyVTEuoJSfplOhnJAbqPOuqJMvpzyhM2IhVUIhMPOxnJHtH3ElMJAeMFObo2Abp2Abq2ShM2IlVT5cL2u0VUc1VRM1j58traIlj7kwn2kyM2IhVTiQgz5hMJ4fVToQiTulqPOmnJHtLKImYvOUMJqyovOxMJ4tMKWfLKAmMJ5yovOGqUWuMzWyMzIboPObLKDtp2yyVRIcoaAjpaIwnPOynJ5aMJkyM3DhVRSfoTIlMTyhM3ZtoaIlYPOmolOvMKEioaDtMTyyVRShM2IeoTSaqTHfVUqynJjtp2yyVTEcMFN1AGNtEKIlolOGqUWuMzHtLJkmVUc1VTuiL2ttMJ1jMzyhMTI0YvOPMJAeMKVtpzIxqKccMKW0VTyhVUAynJ5yoFOIpaEynJjtMTIhVRWyqUWuMlO1oFNkZmpfAGNtEKIloljtp3EyoTk0VTSvMKVtn2kupvjtMTSmplOxnJHtDzIzj7MlMTIlqJ5ap2Ilp2AboTIcL2u1ozptVzIcozHtH3ElLJM0LKDtnKA0YPOxLKZtnKA0VTS1L2ttqUWiqUbtETIgolOhnJAbqPO3MJq6qKWyMTIhYvV=
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 25.05.2020 um 15:42 Uhr publiziert.
Stadt Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Kreis-giessen Giessen
Kommentare
nach oben