Demo vor RP Gießen: A 49-Gegner fordern Baustopp

Der Biologe Wolfgang Dennhöfer vom BUND appelliert zusammen mit rund 75 Demonstranten vor dem Regierungspräsidium in Gießen an die Behörde, die Arbeiten auf der Trasse der A 49 wenigstens solange einzustellen, bis sämtliche Gefährdungen des Trinkwassers im Trassenverlauf beseitigt worden sind. Foto: Berghöfer

GIESSEN - Der Wald ist gerodet, der Widerstand gegen die A 49 geht weiter - so lässt sich die Demonstration am gestrigen Mittwoch vor dem Regierungspräsidium (RP) Gießen zusammenfassen. Rund 75 Umweltaktivisten hatten sich dort ab 16 Uhr eingefunden, um ihren Unmut mit Buhrufen und Kuhglocken kundzutun, vor allem aber, um den Reden von Carsten Nitschke von "Parents for Future" sowie Wolfgang Dennhöfer vom BUND zu lauschen. Zuvor hatte der Physiker Marc Strickert noch die Demonstrationsteilnehmer ermahnt, die Auflagen des Ordnungsamtes einzuhalten. So dürfe unter anderem der Verkehr vor dem RP nicht behindert werden, denn das sei, so Marc Strickert, "eine Urangst des Regierungspräsidiums".

In ihren Bemühungen, die Fertigstellung der seit Jahrzehnten geplanten und ebenso lange heftig umstrittenen Autobahn doch noch zu verhindern oder wenigstens zu bremsen, konzentrieren sich die Autobahngegner derzeit auf den Herrenwald bei Stadtallendorf. Das ist der wohl neuralgischste Punkt der Trassenführung, führt dort doch die Autobahn über das ehemalige Produktionsgelände der Stadtallendorfer Munitionsfabriken im Zweiten Weltkrieg. Bis heute ist der Boden in nicht sanierten Bereichen mit hochgiftigen Rückständen aus der Sprengstoffproduktion kontaminiert.

"OP am offenen Herzen"

Die Autobahnbauer, so der Vorwurf der Gegner, kämen ihrer mit der Baugenehmigung verbundenen Pflicht zur Sanierung des Trassengeländes nur unzureichend nach. So seien in dem von der A 49 betroffenen Gelände erbgutschädigende, krebserregende Sprengstoffe und deren Abbauprodukte dokumentiert, die im Planfeststellungsbeschluss gar nicht aufgelistet seien. Auch seien die hochgradig kontaminierten Wurzelstöcke der im Herrenwald gefällten Bäume entgegen der Darstellung des RP nicht in Gänze fachgerecht entsorgt worden, sondern würden momentan immer noch vor Ort geschreddert und über die Trasse verteilt. Es sei daher wahrscheinlich, dass die giftigen Stoffe, die momentan offenkundig freigesetzt würden, über Versickerung ins Grundwasser und von dort, wegen der Fließrichtung, in das nahe gelegene Wasserschutzgebiet gelangen würden, aus dem sich die Trinkwasserversorgung von 500 000 Menschen speist.

Von Aktivisten auf der Trasse fotografierte Gebäude- und Mauerreste der ehemaligen Munitionsproduktionsanlagen zeigten zudem, dass die Sanierung des Geländes noch nicht abgeschlossen sei. Damit seien die Nebenbestimmungen zum Bodenschutz im Planfeststellungsbeschluss nicht erfüllt. Der Biologe Wolfgang Dennhöfer, der sich seit Jahrzehnten gegen den Bau der A 49 wehrt, erinnerte auch an die Risiken für die Trinkwassergewinnung im weiteren Verlauf der Trasse durch das Gleenbachtal. Es würden 30 Meter tiefe Fundamente für eine Autobahnbrücke mitten in einer Trinkwasserschutzzone erstellt, in der die Wasserschutzbehörde jedem Landwirt die Errichtung eines Viehunterstandes verwehren würde. Darüber hinaus würden Reifenabrieb und Motorenöle im Normalbetrieb der Autobahn die unmittelbar neben der Trasse gelegenen Trinkwasserbrunnen des Zweckverbands Mittelhessischen Wasserwerke (ZMW) gefährden. Dennhöfer erinnert an ein Zitat des ZMW-Geschäftsführers Karl-Heinz Schäfer: Der frühere Pohlheimer Bürgermeister hatte den Bau der Autobahn auf der "aus wasserrechtlicher Sicht ungünstigsten von allen (Trassen), die zur Debatte standen", als eine Operation am offenen Herzen" der mittelhessischen Wasserversorgung bezeichnet.