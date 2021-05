Demo zum Todestag von George Floyd in Gießen

Rund 120 Menschen nahmen trotz heftiger Regenschauer an der "Black Lives Matter"-Demonstration teil. Foto: Friese

GIESSEN - Genau vor einem Jahr kniete der weiße Polizeibeamte Derek Chauvin auf dem am Boden liegenden Afroamerikaner George Floyd. Neun Minuten und 29 Sekunden dauerte es, bis dieser durch die massive Gewalteinwirkung des Polizeibeamten verstarb. Ein Tod, der sich einreiht in unzählbare Fälle, in denen Rassismus Menschenleben gefordert hat. Anlässlich des Todestages von George Floyd, der zur Symbolfigur der "Black Lives Matter"-Bewegung wurde, fand auf dem Berliner Platz eine Demonstration gegen Rassismus statt. Rund 120 Menschen waren trotz heftiger Regenschauer gekommen, um ein Zeichen für eine bessere Welt und ein gesundes Miteinander zu setzen.

"Diese Problematik ist nicht nur auf die USA beschränkt", bekräftigt Liza Beci der Jusos in ihrer Eröffnungsrede. "Das bekannteste deutsche Beispiel für rassistische Polizeigewalt stellt wohl die Ermordung von Oury Jalloh im Jahre 2005 dar, welcher verbrannt in seiner Gewahrsamszelle aufgefunden wurde." Allein in Deutschland kamen nach Aussage der Rednerin seit 1990 insgesamt 181 von Rassismus betroffene Menschen in Gefängnissen und Polizeiwachen ums Leben. "Doch Rassismus findet sich in allen Teilen der Gesellschaft und nicht nur in staatlichen Institutionen. Daher ist es wichtig, ein Zeichen gegen Rassismus und für Toleranz zu setzen!" Mit drei Gedanken gab sie Impulse mit auf den Weg: "Wir müssen auf uns selbst und andere achten, Täter müssen bestraft und zur Rechenschaft gezogen werden und Behörden, Institutionen und Parlamente müssen bunt und vielfältig besetzt sein."

Dass Rassismus aber auch in Gießen an jeder Ecke lauern kann, musste Ananya Tesfaye schmerzlich erfahren. Über Ebay-Kleinanzeigen wollte er ein Sofa in Wieseck erwerben. Als er mit einem Freund bei den Verkäufern klingelte, wurde er nach über einer Stunde Wartezeit mit den Worten abgewiesen: "Das Sofa verkaufen wir nicht an schwarze Leute." "Das geht unter die Haut, das verletzt", so Tesfaye. "Es wird mal an der Zeit, Rassismus zu vergessen." Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit Artikel 1 der Menschenrechte begann Zulal Ali als Mitglied des Kreisausländerbeirates ihre Rede: "Mein ganzes Leben bin ich in Syrien wegen meiner politischen Meinung und meiner Zugehörigkeit zur kurdischen Bevölkerungsgruppe diskriminiert und unterdrückt worden. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich die Vorstellung hatte, dass es hier besser ist." Auch wenn sie hier nicht die Finger gebrochen bekäme, "Alltagsrassismus" wie Unfreundlichkeit oder Vorurteile erlebt sie im Alltag immer wieder.

Wie auch Stergios Svolos, der aufgrund seiner griechischen Wurzeln schon seit Kindertagen "erschreckend gut an Alltagsrassismus in unserem Sprachgebrauch gewöhnt" sei. Bezeichnungen wie "Kenek, Kanake oder Schwarzkopf" haben ihn begleitet, ebenso wie Sätze: "Aber das darf man doch ab und an mal sagen, früher durfte man das doch auch?" "Nein, das darf man eben nicht sagen", empörte sich das jüngste Mitglied der Gießener Grünen. "Alleine aus Respekt zu seinen Mitmenschen. Lasst uns die Macht der Sprache nutzen und auf Austausch und Nächstenliebe setzen! Mehrheit darf sich nicht das Recht nehmen, über Minderheiten so zu reden, wie sie möchte."

Eine Mehrheit, der auch Renate Weber der Omas gegen Rechts angehört. "Ich konnte 73 Jahre alt werden, ohne wesentliche Diskriminierungserfahrungen. Wie kann ich über Rassismus reden?", hinterfragte sie sich selbst. "Eigentlich nur, indem ich mir meiner weißen Privilegien bewusst werde, die hinter Normalität und Selbstverständlichkeit verborgen sind. Indem ich jetzt rede, stehe ich nicht stellvertretend für alle Weißen auf dem Prüfstand." Wörter wie "Quoten-Weiße" oder der problemlose Kauf eines Pflasters in "Hautfarbe" zeigten die Absurdität, die oftmals hinter dem Deckmantel der Normalität versteckt ist. Organisierende Gruppen der Demo waren die Jusos, die Grüne Jugend, die Omas gegen rechts, der SDS, der AStA der JLU Gießen, Extinction Rebellion und die beiden Ausländerbeiräte des Landkreises und der Stadt in Gießen.