6 min

Demonstrieren in der Krise in Gießen

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer Demonstration in Gießen hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der Gießener Student Finn Becker hat an der Beschwerde mitgearbeitet. Im Interview spricht er über Grundrechte und die politische Kultur in der Krise.

Von Stephan Scholz