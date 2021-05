Den "Spinner" bekämpfen

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der kommenden Woche wird das Gartenamt der Stadt Gießen wie in den letzten Jahren wieder Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS) im Stadtgebiet ergreifen. Der unscheinbare Nachtfalter, der seine Larven besonders gerne in Eichen legt, kann neben Fraßschäden an Bäumen auch unangenehme Wirkung auf Menschen haben. Die giftigen Haare der Raupen können zu Allergien führen. In den Jahren 2018, 2019 und 2020 hat sich die Bekämpfung im Sprühverfahren mit dem Bacillus thuringiensis sehr bewährt. In den behandelten Bereichen kam es zu fast keinem Vorkommen des EPS mehr. Das Verfahren wird dieses Jahr wieder eingesetzt.

An den diesjährigen Maßnahmen beteiligen sich neben der Stadt Gießen die Universität, die Vitos-Klinik, die Wohnbau Gießen, das Studentenwerk, Gewerbepark Becker, die WEVATO GmbH und die Wohnbaugenossenschaft. Die Maßnahmen werden seitens des Gartenamtes koordiniert.

Behandelt werden, wie in den Jahrenzuvor, vorrangig sensible Bereiche wie Kitas, Schulen, Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen, Parkanlagen und wohnortnahe Gebiete mit großen Eichenaufkommen, wie in der Anneröder Siedlung. Das Gartenamt weist darauf hin, dass durch die Behandlung keine Gefahr für Bürgerinnen und Bürger besteht. Hinweise der Mitarbeiter vor Ort sollten beachtet werden.