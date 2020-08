Den Tiger im Geist umarmen: Workshop "Baumkraft" in Gießen

Breiter Stand, Arme nach vorne, tief atmen: die Teilnehmer bei der Übung "Kung Fu-Baum". Foto: Jung

GIESSEN. Um die Mittagszeit auf dem Alten Friedhof: Sechs Menschen stehen im Kreis unter den alten Bäumen, bewegen sich sanft nach Anleitung, ganz ruhig und entspannt. Die Männer und Frauen waren zum Workshop "Baumkraft - Bewegungskunst zu Corona und Klimawandel" gekommen, den der Gießener Tai Chi-Lehrer Thomas Luther-Mosebach kostenlos veranstaltete.

Nähe in Distanz

Die Natur spielt für ihn eine große Rolle. Sie zeigte sich an diesem Tag mit Sonne, blauem Himmel und angenehmen Temperaturen von ihrer guten Seite - und das vermittelte Luther-Mosebach seinen Gästen. Bei seinen Übungen wurde der notwendige Abstand eingehalten, "damit sich alle wohlfühlen". Nähe in der Distanz und freundlicher Umgang mit der Angst, auch das waren Ziele des Zusammentreffens.

Thomas Luther-Mosebach gab den Teilnehmern einen Überblick über das körperlich-direkte Erforschen von Bewegung, Entspannung und Interaktion über die Themenfelder Verwurzeln, Vielfalt nutzen und schenken. Der Referent erläuterte: "Die Klimakrise und nun zusätzlich die Corona-Pandemie bringen die Bedeutung von Natur und natürlicher Selbstregulation mit Nachdruck in das gesellschaftliche Bewusstsein." "Was kann ein Baum?", fragte der Tai-Chi-Lehrer in die Runde. Und es folgten Antworten wie Schatten spenden, Früchte produzieren, wichtige Funktionen des Ökosystems. "Die Bäume, wenn sie die Menschen sehen, werden sie traurig. Sie sind wie lose Blätter im Wind, sie haben keine Wurzeln", zitierte ein Mann das Gedicht eines lateinamerikanischen Bischofs - und die übrigen Teilnehmer zeigten sich beeindruckt.

Die zwei Stunden des Workshops bestanden unter anderen aus Übungen zum "Kung Fu-Baum", bei dem im breiten Stand die Arme parallel nach vorne gestreckt werden. "Am Ende einen tiefen Atemzug nehmen", empfahl Thomas Luther-Mosebach. In der Corona-Zeit hätten ihn Themen beschäftigt, die er jetzt seinen Teilnehmern näherbrachte. Die Leute gingen mehr in die Natur, "auch die, die keinen Hund haben." Biodiversität, Klimawandel und Insektensterben bekämen wieder mehr Bedeutung. Plötzlich hätten in der Corona-Pandemie viele "kleine Leute" eine Rolle gespielt. Die Pflegenden, Erziehenden, die Helfenden, die Schlachtenden und Erntehelfer. "Plötzlich kam die Vielfalt der eigenen Lebenssituation zur Bedeutung", ergänzte er.

Die "Wiederbesinnung auf Besinnung" sei für manche Menschen ein großes Problem. Im Gespräch bedauerte eine Teilnehmerin, dass in diesen Zeiten zu viel online gekauft würde, der Einzelhandel und die Beschäftigten hingegen in vielen Bereichen stark zu leiden hätten. Für Luther-Mosebach ist die Besinnung auf das Nahe ein wichtiges Kriterium.

Freundlicher Umgang mit Angst, die Vielfalt und Stärkung der Selbstregulation waren weitere Themen, die der Tai-Chi-Lehrer seinen Teilnehmern näherbrachte. Nach den Übungen im Saal der Luthergemeinde ging es an die frische Luft. Angenehme Temperaturen begleiteten die Übungen, wie "Qigong-Baum, "bei dem das Aufrechte und das Runde im Mittelpunkt standen.

Die Krallen zeigen

Den "Tiger im Geist" umarmten die Menschen bei der Übung "Kung Fu-Tiger". Den eigenen Raum schützen, bildlich die Krallen zeigen, aber auch locker und schnell sein mit situationsgerechtem Handeln - all das und mehr umfasste das Training im Freien. "In den Spiegel schauen und die eigenen hellen und dunklen Streifen annehmen", gab der Tai-Chi Lehrer seinen Gästen mit auf den Weg. Die drei Frauen und drei Männer bekamen in den zwei Stunden erlebnisreiche Eindrücke und viele Facetten bestimmter Lebenssituationen vermittelt.

Thomas Luther-Mosebach widmete den Workshop seinen nordafrikanischen Schülern, die großen Anteil an der Entwicklung von "Baumkraft" haben. Die erbetenen Spenden gehen an "Acacias for all", ein Aufforstungsprojekt mit sozialem Hintergrund am nördlichen Rand der Sahara. Mehr dazu unter www.acaciasforall.tn.