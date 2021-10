Denkbar mildeste Strafe für Überfall statt Sextreffen

Bewährung hart erarbeitet: Die Angeklagten haben schon vor dem Urteil "ihr Leben geordnet". Symbolfoto: Mosel

GIESSEN - Selbst der Staatsanwalt hatte Mitleid mit dem jungen Familienvater. "Ich finde es schade, dass Sie ins Gefängnis müssen", versicherte Alexander Hahn dem 27-Jährigen in seinem Plädoyer. Doch angesichts der perfiden Überfälle auf paarungswillige Freier, die glaubten, sich über ein Online-Portal mit einer verführerischen Gespielin verabredet zu haben, sei eine Freiheitsstrafe unumgänglich. Verteidiger Philipp Kleiner argumentierte zwar für ein mildes Urteil, das die Chance zur Bewährung gerade noch biete, aber auch ein höheres Strafmaß schien ihm offenbar keineswegs überzogen. Zumal sein Mandant in seinem "letzten Wort" lediglich darum bat, dass der Aufenthalt hinter Gittern nicht allzu lange dauern möge, "damit ich mich wieder um meine Kinder kümmern kann". Diese Aufgabe solle solange seiner Partnerin allein zufallen, die ihn bei drei der sechs Verbrechen unterstützt hatte. Für sie erachteten der Strafverfolger und Verteidiger Christoph Fockenberg - trotz unterschiedlicher Anträge - vor dem Landgericht übereinstimmend einen Freiheitsentzug für nicht erforderlich.

Mit Unruhe, Nervosität oder gar Angst wartete das so höflich und bescheiden wirkende Paar folglich auf die Entscheidung der Sechsten Strafkammer. Um dann sogleich in Tränen auszubrechen, als Dr. Johann-Gottfried Lessing das denkbar mildeste Urteil verkündet: Bewährung für beide, für die Angeklagte eine Freiheitsstrafe von einem, für ihren Lebensgefährten von zwei Jahren. "Das ist wenig und vielleicht auch sehr wenig", räumt der Vorsitzende Richter ein. "Man kann darüber nachdenken, ob man das akzeptieren möchte."

"Brutaler Schwachsinn"

Tatsächlich haben die jungen Eltern erhebliche Schuld auf sich geladen. Der 27-Jährige hatte selbst drei vollendete sowie zwei versuchte schwere räuberische Erpressungen eingestanden. Gleiches gilt für einen Fall des erpresserischen Menschenraubes. Die ein Jahr jüngere Mitangeklagte hat sich in drei Fällen überreden lassen, sich zu beteiligen. Obwohl sie zunächst versucht hatte, ihm das kriminelle Treiben auszureden. Doch zwei Tage vor Weihnachten 2019 konnten sie die Miete für ihre Wohnung nicht mehr zahlen, an Einkäufe für die Feiertage war nicht zu denken. Obendrein war ihr kleiner Sohn wenige Monate zuvor behindert zur Welt gekommen. In dieser verzweifelten Situation hat sich der gelernte Industriemechaniker "zu diesem brutalen Schwachsinn hinreißen lassen". Via Internet-Plattform wurden zwischen Ende Dezember 2019 und Ende Januar 2020 Treffen mit Freiern an einem Gelände im Flussstraßenviertel zwecks angeblicher sexueller Dienstleistungen verabredet. Statt einer Prostituierten erwartete die Kunden indes ein Mann mit einer - funktionsunfähig gemachten - Schreckschusspistole. Einen Freier zwang der Angeklagte sogar noch, mit ihm zu einem Bankautomaten zu gehen, um die vereinbarte Summe, die er angeblich nicht dabeihatte, abzuheben.

Zum Glück für das Paar: Keiner der Überfallenen hat bleibende Folgen durch dieses dramatische Erlebnis zurückbehalten. Ohnehin war überhaupt erst das dritte Opfer zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten. Wohl auch, weil in den Anbahnungschats nicht nur ein Kunde offenbar sein Interesse an Kontakten zu Minderjährigen geäußert hatte. Das "Sicherheitsgefühl" der Gießener habe angesichts der Verbrechen ebenfalls nicht gelitten. "Die absolute Mehrheit der Bevölkerung verabredet sich nicht über Online-Portale zu sexuellen Dienstleistungen", so der Vorsitzende.

Nachdem bereits der Staatsanwalt allerlei Aspekte zusammengetragen hatte, die für die Eltern von inzwischen zwei Kindern sprechen, fügten die beiden Verteidiger noch mehrere Details hinzu. Auch die zwei Berufsrichter und zwei Schöffen finden noch zusätzliche Argumente zur Strafmilderung und legen ihrer Entscheidung eine noch günstigere rechtliche Bewertung der einzelnen Taten zugrunde. "Sie haben maßgebliche Schritte unternommen, um ihr Leben zu ordnen", stellt der Vorsitzende fest. Die Angeklagten hätten sich mit viel Anstrengung wieder eine bürgerliche Existenz aufgebaut. "Eine Resozialisierung im Strafvollzug wäre nicht möglich." Dafür habe das Paar seit der Festnahme selbst gesorgt. Der 27-Jährige hat die Schulden, die aus einer früheren Beziehung an ihm hängengeblieben sind, offengelegt und mit Hilfe der Schuldnerberatung wurde ein Tilgungsplan erstellt, der regelmäßig bedient wird.

Da ihm Justitia bereits einen Aufenthalt in der Untersuchungshaft erspart hatte, konnte er sich nach der durch die Ermittlungen verlorenen Stelle eine neue Beschäftigung suchen. Neben dem festen Engagement in Frankfurt jobbt er nun als Kellner in einem Restaurant, um die erbeutete Summe von rund 1200 Euro zu begleichen. Seine Partnerin, die zur Tatzeit mit einer depressiven Episode kämpfen musste, wird ihre unterbrochene Ausbildung zur Bankkauffrau nach der Elternzeit nochmal von vorne starten. Ein verständnisvoller Arbeitgeber steht ihr dabei zur Seite.

"Zwei Jahre sind auch ein Ballast", macht Johann-Gottfried Lessing deutlich. "Die nächste Kleinigkeit, die Sie sich zuschulden lassen kommen, bringt alles wie ein Kartenhaus zum Einsturz." Die beiden Angeklagten nicken angesichts dieser nachdrücklichen Ermahnungen.

Alle Verfahrensbeteiligten sind sich nach zwei Verhandlungstagen gewiss, dass der 27-Jährige und seine Partnerin "ihre Lektion tatsächlich verstanden haben". Vor allem die junge Frau tritt nachdenklich und reflektiert auf, spricht offen über ihre psychischen Probleme, die Schwierigkeiten mit ihrer Familie, die seit der Geburt der Kinder wieder näher zusammengerückt sei. Ihr Lebensgefährte scheint emotionaler zu sein, muss öfter mit den Tränen kämpfen, präsentiert ebenfalls ohne falsche Scham seine persönlichen Verhältnisse. "Ich kann es nicht mehr gutmachen, sondern nur an mir arbeiten." Dafür haben ihm die Richter dank einer großen Portion Zuversicht die Möglichkeit gegeben.