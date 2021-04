Denkmalgerechte Sanierung in Gießener Bahnhofshalle

Rundbögen, Seitenschiffe und zurzeit auch Baugerüste: Die Fenster in der Wartehalle des Bahnhofs werden denkmalgerecht instandgesetzt und Tauben-Vergrämungen angebracht. Foto: Schäfer

GIESSEN - Der Zahn der Zeit nagt an der eigenen Immobilie ebenso wie an öffentlichen Gebäuden. Dies betrifft insbesondere jene, die unter Denkmalschutz stehen, also so richtig alte Gemäuer. Zu denen zählt auch der Gießener Bahnhof. Reisenden fielen in den letzten Tagen Bauarbeiten im Inneren der Wartehalle auf: Erst waren die beiden schmalen Seiten eingerüstet, nun sind es die beiden Längsseiten. Auf Anfrage des Anzeigers teilt Carsten Hoepfner, Leiter Bahnhofsmanagement Gießen, mit: "Wir haben die Fenster der Empfangshalle denkmalgerecht instandgesetzt und auch eine neue Tauben-Vergrämung in diesem Zuge angebracht." Bereits im vergangenen Jahr waren die Türen zu der Empfangshalle erneuert worden.

"Als die Bahnhöfe gebaut wurden, wusste man offenbar überhaupt nicht, woran man bei einem Bahnhof denken sollte. Meistens geriet man dann in eine Mischung aus Kirche und Burg Das sieht man in Gießen besonders deutlich: Eine rote Sandstein-Kirche mit Hauptschiff und Turm, der allerdings ein bisschen verrückt hingesetzt wurde, um das Kirchenschiff zu stören." Diese nicht unbedingt wohlwollend gemeinte Aufzeichnung über den Gießener Bahnhof findet sich unter dem Datum 12. Mai 1976 im Tagebuch des Schriftstellers Martin Walser. Eine Leserreise hatte ihn in unsere Stadt geführt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde noch im Stil des romantischen Klassizismus das gut 70 Meter lange Bahnhofsgebäude aus Buntsandstein errichtet. So wie wir das Gebäude heute kennen, wurde es Anfang des 20. Jahrhunderts in neu-romanischer Bauweise mit einem markanten Uhrturm auf einem nicht symmetrischen Grundriss gestaltet. Heute gilt das Empfangsgebäude als Kulturdenkmal nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz.

Dazu ist im Netz der Hessischen Denkmalpflege folgender Eintrag zu finden: "Stark gegliedertes Gebäudeensemble der Wilhelminischen Zeit mit Bahnsteigen, Bahnhofsvorplatz und repräsentativer Treppenanlage. Das 1904 begonnene Bahnhofsgebäude wurde notwendig, nachdem die drei in Gießen vertretenen Eisenbahngesellschaften, die Cöln-Mindener-, Main-Weser- und die Oberhessische Bahn 1897 in preußischen Besitz übergegangen waren und der alte, 1853/54 erbaute Main-Weser-Bahnhof zu klein geworden war.

Orientierungspunkt

Architekt Ludwig Hofmann aus Herborn, der zur gleichen Zeit das Alte Schloss am Brandplatz in historistischem Sinne umgestaltete, errichtete in drei Bauphasen bis 1910 unter Verwendung einiger Teile des Vorgängerbaus den neuen, größeren Bahnhof. Der markante, durch seine dunkelroten, großformatigen Sandsteinquader besonders monumental erscheinende Bau ist ein Orientierungspunkt im gesamten Stadtbild. Als dominierender Bau ist er auf die Achse der bis zum Anlagenring geradlinig verlaufenden Bahnhofstraße orientiert. Obschon vom Jugendstil beeinflusst, zeigt der Bau historisierende Gestaltungselemente byzantinisch-romanischer Provenienz. Dabei ist die Nähe zum Sakralbau überdeutlich: Das mit großen Bogenfenstern versehene Empfangsgebäude hat basilikale Grundgestalt (seitlicher Anbau = Seitenschiff), der Uhrturm gleicht einem romanischen Glockenturm und die überkuppelte Eingangshalle erinnert an byzantinische Zentralbauten. Die funktional unterteilten und sinnvoll einander zugeordneten Gebäudeteile (Ankunftshalle, Eingangshalle, Uhrturm, seitliche Torkombination) sind als Einzelkörper deutlich voneinander isoliert und plastisch herausgearbeitet, wobei der teils ornamental, teils figural gestaltete Skulpturalschmuck wie der Wasserspeier diesen Eindruck verstärkt. Sämtliche Details sind sorgfältig gearbeitet und handwerklich hervorragend ausgeführt.

Dies trifft besonders für die Eingangshalle zu, die als "Zentralbau" aus einem Sechseck entwickelt wurde und sich mit drei Rundbögen zum Bahnhofsvorplatz öffnet. Sie ist innen mit einem Rippengewölbe überdeckt, das nach außen als wuchtige steinerne Kuppel sichtbar wird. Trotz mancher Eingriffe (Dachgeschossausbau der Gepäckabfertigung, Verlust des Fürstenbaues) hat das Bahnhofsensemble insgesamt seinen Charakter bewahrt. Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die stimmige Atmosphäre liefern die vielen kleinen Details innerhalb und außerhalb der Gebäude, die unbedingt zu schützen sind. Hier seien nur die gusseisernen Säulen der Bahnsteige, eine Brunnenanlage (Froschbrunnen) und die auf den Haupteingang bezogene Treppen-Brücke-Kombination einschließlich der zugehörigen Grünanlage genannt.

Künstlerische Qualität

Letztere hat unter den Eingriffen der 1960er und 70er Jahre (Beseitigung der Brückenschenke) besonders gelitten und verdiente eine sorgfältige Restaurierung mit behutsamen Ergänzungen (Kandelaber) im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Wegen seiner hohen künstlerischen Qualität und nicht zuletzt aus städtebaulichen und verkehrsgeschichtlichen Gründen ist der Bahnhof als Gesamtheit einschließlich sämtlicher historischer Nebengebäude Kulturdenkmal."