Depant-Wilma kauft 3,2 Hektar der Philosophenhöhe in Gießen

GIESSEN - Zwar steht der Beschluss des in der Corona-Krise in seinen Kompetenzen erweiterten Haupt- und Finanzausschusses noch aus. Der Magistrat hat der Veräußerung von rund 3,2 Hektar des ehemaligen Motorpool-Geländes - heute: Philosophenhöhe - an die Depant-Wilma aber bereits zugestimmt. Die Firma plant auf dem Gelände unter anderem den Bau von acht Mehrfamilienhäusern mit 60 Wohnungen und 66 Einfamilienhäusern. "Die ersten Bewohner werden vermutlich im Laufe des Jahres 2022 einziehen", sagte Depant-Geschäftsführer Kai Bülow bei der Vorstellung der Pläne am Dienstag. Insgesamt investiert die Depant-Wilma rund 58 Millionen Euro in das Quartier, inklusive Kaufpreis des Grundstücks in Höhe von 8 407 000 Euro (ausführlicher Bericht folgt).