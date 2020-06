Der Armuts-Seismograf: Gießener Tafel schlägt Alarm

Die Plexiglas-Schutzscheibe zwischen Helfern und Nutzern der Gießener Tafel ist nur eine von vielen Maßnahmen, mit denen Anna Conrad und Holger Claes den Tafel-Betrieb auch in Zeiten der Pandemie aufrecht erhalten. Foto: Berghöfer

GIESSENNach einem zweimonatigen Lockdown herrscht mittlerweile wieder Hochbetrieb bei der Ausgabestelle der Gießener Tafel im Leimenkauter Weg 59, wenn auch unter Corona-Bedingungen. Vor der Ausgabespende steht jetzt eine Spuckschutzwand aus Plexiglas und Mund-Nase-Schutz ist Pflicht, sowohl für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die die Lebensmittelspenden sortieren und umpacken, als auch für die Nutzer, von denen maximal drei das Gebäude gleichzeitig betreten dürfen. Dass sich dadurch alle Arbeitsabläufe verzögern, ist freilich eine der kleinsten Sorgen der Tafel. Es gibt viele andere Gründe, die Tafelkoordinatorin Anna Conrad und den Leiter des Diakonischen Werks Gießen, Holger Claes, sorgenvoll in die zweite Jahreshälfte blicken lassen.

Seit zwei Monaten beobachten Holger Claes und Anna Conrad, dass die Anfragen neuer Bedürftiger zunehmen. Viele Menschen geraten aufgrund von Kurzarbeit und Jobverlust in finanzielle Notlagen. Allein im Mai und Juni sei die Zahl der Neuanmeldungen um 70 Prozent gestiegen, so Claes. Die Tafel sei da auch ein Seismograf für die ökonomische Krise

Bloß kein Ausbruch

Der wachsenden Nachfrage steht indes ein reduziertes Angebot gegenüber. Einige ehrenamtliche Helfer, die zu Beginn des Pandemie-Notstands nicht mehr eingesetzt werden konnten, weil diese selbst zur Risikogruppe gehören, haben ihr Engagement beendet. Und die große Hilfsbereitschaft junger Menschen, die der Tafel im März unter die Arme griffen, ist aus nachvollziehbaren Gründen abgeebbt. "Uns haben damals viele Studenten unterstützt, die viel Zeit hatten, weil auch die Universität geschlossen war. Jetzt, wo sich der Lehrbetrieb wieder normalisiert, können sie uns nicht weiter unterstützen", erklärt Conrad. Immerhin 20 von 80 damals zur Gießener Tafel gestoßenen Ehrenamtlichen seien aber auch heute noch aktiv, ergänzt Claes.

Gebremst wird die Tafel auch durch die Corona-Auflagen. So muss jedes Fahrzeug, mit dem die Spenden aus den Lebensmittelmärkten eingesammelt und zu den Bedürftigen ausgefahren werden, nach jeder Fahrt desinfiziert werden. Auch fahren nur noch zwei Helfer statt früher drei bei diesen Fahrten mit, um auch die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände in den Transportern zu wahren. Die Sicherheit wird von den Verantwortlichen sehr erst genommen. "Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn wir hier einen Corona-Ausbruch hätten und dann für Wochen schließen müssten", räumt Claes ein.

Als man am 17. März aus Sicherheitsgründen die Ausgabestelle für knapp drei Wochen schließen musste, habe er manche Kommentare in den Sozialen Medien gelesen, die unter der Gürtellinie gewesen seien. So mancher Kommentator habe auch eine völlig falsche Vorstellung von der Aufgabe und Funktion der Tafeln. "Wir bekämpfen keine strukturelle Armut, wir sind ein armutslindernder Dienst", stellt der Diakonieleiter klar. Das belegen auch die nackten Zahlen. Obwohl in der Gießener Tafel jedes Jahr rund 1000 Tonnen Lebensmittel verarbeitet werden, erreiche man damit nur 15 Prozent der Anspruchsberechtigten. Jeder neue Nutzer muss deshalb erst einmal auf die Warteliste. Doch es gibt auch Ausnahmen.

"Mit jedem neuen Interessenten führen wir erst einmal ein Beratungsgespräch", erklärt Conrad "dabei wird jeder Fall individuell betrachtet. Eine alleinstehende schwangere Frau wird nie auf der Warteliste landen."

Die heraufziehende Wirtschaftskrise, der die EU-Kommission bereits im Mai ein "historisches Ausmaß" bescheinigte, trifft die Tafel nicht durch einen Neukundenzustrom, sondern auch durch ausbleibende Spenden von Unternehmen, die jetzt selbst in die Krise geraten. Einer von vier Kühlwagen, mit denen die Waren in den Märkten abgeholt werden, hat unlängst seinen Geist aufgegeben. Ein weiterer werde, so Conrad, nur noch von Rost und Schmutz zusammengehalten. Sollte auch der ausfallen, drohe die ganze Lieferkette zusammenzubrechen. Ein neuer Kühlwagen würde rund 45 000 Euro kosten. Das könne die Tafel trotz der Unterstützung vom Land derzeit nicht stemmen. Dennoch, loben Claes und Conrad unisono, sei das Engagement ungebrochen - nicht nur in der Stadt. Seit Mitte Juni sind auch die Außenstellen in Lollar, Linden und Reiskirchen wieder geöffnet.