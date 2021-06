Der etwas andere "Späti" in Gießen

Grillzeug und Getränke kommen in den Garten: Deniz Cakar vor seinem Lagerhaus samt Lieferfahrzeug. Foto: Leyendecker

GIESSEN - "Das ist kein gewöhnlicher Kiosk", betont Betreiber Deniz Cakar schmunzelnd. Der 32-Jährige eröffnet am Wochenende sein eigenes Geschäft in Gießen - mit einem ungewöhnlichen Konzept. "'Dein Lieferkiosk' ist wirklich ein reiner Lieferkiosk und kein Ladenverkauf." Von saisonalen Waren wie Grillartikel über Shishatabak und Lebensmittel bis hin zu einer großen Vielfalt an alkoholischen Getränken ist im Lagerhaus, einer ehemaligen Garage, fast alles zu finden. "Knabberzeug, Eiswürfel, Zigaretten, Grillzeug und Süßes von Schokolade bis Gummibärchen, unsere Vielfalt ist groß", zählt Cakar einige seiner rund 250 Artikel auf. Und genau diese Vielfalt ist das, worauf er setzt. "Wir liefern in die Gärten und eigentlich liefern wir nach ganz Gießen."

Die Fahrten übernimmt der Betreiber anfangs noch selbst, einen kleinen Firmenwagen hat er dafür schon designt. "Ich habe früher Erfahrung beim Liefern gesammelt, ich weiß also, worauf es ankommt", berichtet der Kioskbesitzer. Sollte Not am Mann sein, hat Cakar einige Freunde und Bekannte an der Hand, die Lieferfahrten übernehmen.

Doch wie kam es zu der ungewöhnlichen Idee, einen Lieferkiosk zu betreiben und keinen klassischen "Späti"? Cakar erzählt von seiner Suche nach einem geeigneten Laden, um sein Projekt eines "Spätis" zu starten. "Wir haben ewig lang gesucht, aber die Vermieter von Läden akzeptieren eher keinen Späti, weil es dort ja zu Randale kommen könnte". Nachdem er monatelang auf der Suche war und Absage über Absage erhielt, überdachte er sein ursprüngliches Konzept.

"Eigentlich sind die Idee und die damit verbundene Entscheidung wirklich über Nacht entstanden", schmunzelt Cakar. Die eigene Garage wurde zum Lagerplatz und aus dem angedachten Ladenverkauf ein Lieferservice. "Die Besonderheit bei uns ist die Vielfalt, die kein anderer Kiosk, und auch kein Späti, bietet. Auch die amerikanischen Süßigkeiten und Getränke in unserem Sortiment gibt es sonst in dieser Form nirgends." Bestellen lässt sich nicht nur direkt über den Kiosk, sondern beispielsweise auch über Lieferando und über die gängigen sozialen Medien wie Facebook, WhatsApp, Instagram und per Mail. "Bei Lieferando haben wir dann zum Beispiel Bier, Snacks und selbst gemachte Baguettes im Angebot. Die kommen eigentlich immer gut an, aber zum Beispiel keinen harten Alkohol", so der 32-Jährige. Seine eigene Vorgeschichte half ihm bei der Entscheidung, die Idee mit dem Kiosk zu verwirklichen. "Ich habe vorher zwei Jahre die Gaststätte des "Männer-Bade-Vereins" in Gießen betrieben", berichtet er. Für sich und die eigene Familie war dieses Standbein dann irgendwann nicht mehr ausreichend - wie viel Betrieb war und wie viel Gäste kamen, war immer wetterabhängig. So entstand schnell der Wunsch nach einem zweiten unternehmerischen Standbein neben dem Kosmetikstudio seiner Frau.

"Für meine Idee habe ich meine Ersparnisse investiert, aber das ist es mir bisher durchaus wert gewesen", so Cakar lachend. Geöffnet hat der Kiosk montags bis samstags ab 16 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag bis 3 Uhr sowie sonntags von 12 bis 1 Uhr.