Der Fraktionsvorsitzende der Grünen und Architekt der grün-rot-roten Koalition will für die stärkste Fraktion im Gießener Rathaus jetzt auch das Oberbürgermeisteramt erobern.

GIESSEN - "Och nöö, das ist jetzt aber zu viel Klischee", Alexander Wright protestiert leise, aber entschieden, als ihn die Fotografin im Urban Gardening Areal der Wieseckaue vor Sonnenblumen ablichten will. Zudem lassen die am Ende eines eher tristen Sommers auch schon ein wenig die Köpfe hängen. Da will man keine Assoziationen wecken zu den zuletzt ein wenig welkenden Blütenträumen der Grünen, die zeitweise schon auf Schlagweite an die Parteien herangekommen waren, die bislang noch immer die Kanzlerschaft unter sich ausgemacht haben.

Längst verwelkt sind allerdings auch die lieb gewonnenen Klischees von grünen Zauseln im Norweger-Pulli, die in Parlamenten am liebsten stillen oder stricken und für die Technik allemal Teufelswerk ist. "2005 hatten wir noch ein paar Mitglieder, die hat man noch nicht einmal per E-Mail erreicht", erinnert sich Wright. Der Elektroingenieur steht da für eine ganz andere Generation, für die Umweltschutz nicht mehr ein von der Mehrheit als eher exotisch beäugtes Nischenthema ist, sondern die Herausforderung, um das Leben auf diesem Planeten zu erhalten.

Wenn Wright von der Notwendigkeit spricht, die Digitalisierung voranzubringen, dann ist das kein Politikersprech, wie er in keinem Duell oder Triell fehlen darf, sondern eine aus praktischer Erfahrung gewonnene Überzeugung. Vor fünf Jahren arbeitete der 34-Jährige beim japanischen Konzern Yaskawa, dem zweitgrößten Hersteller von Industrierobotern, als Produktmanager. "Ich finde es superspannend, wie Systeme aufgebaut sind, wie man ein Systemdenken entwickelt", meint er.

ZUR PERSON Alexander Wright wurde 1987 in Frankfurt als Sohn eines unternehmungslustigen Kochs geboren, der eigentlich die Welt bereisen wollte, aber schon in Deutschland einsehen musste, dass die Nachfrage nach englischen Köchen außerhalb der Britischen Inseln doch eher gering ist. Später zogen seine Eltern nach Löhnberg-Selters, wo er mit zwei jüngeren Geschwistern aufwuchs und die Grundschule besuchte. Nach dem Abitur am Gymnasium Philippinum in Weilburg begann er 2006 ein Studium der Elektrotechnik an der damaligen FH Gießen/Friedberg (heute THM) und arbeitete anschließend als Applikationsingenieur für deutsche und japanische Unternehmen, unter anderem in Schanghai. 2018 schlug er einen ganz anderen Weg ein und sattelte von der Produktion auf die Lehre um. Wright wurde als Quereinsteiger Berufsschullehrer. Heute unterrichtet er an der Werner-von-Siemens-Schule in Wetzlar. Wright ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Den Grünen trat er schon mit 18 Jahren bei. Als Gießener Fraktionsvorsitzender und Verhandlungsführer der Umweltpartei ist er einer der Architekten der ersten grün-rot-roten Koalition in der Stadt. (ib)

Selbst in einem 300-Seelen-Nest aufgewachsen, hätte Wright in einer Zukunftsbranche in den Metropolen des kommenden Jahrhunderts wie Schanghai, wo er ein halbes Jahr lebte, Karriere machen können, "aber dann kam uns etwas sehr Schönes dazwischen, unser Sohn".

"Hier hat mein Sohn das Radfahren gelernt", sagt Wright, während wir im leichten Nieselregen an der "Strandbar" vorbeigehen. Auch wegen solchen Erinnerungen ist ihm die Wieseckaue der liebste Ort in seiner Wahlheimat.

Nach der Heirat und als Vater hat sich Wright beruflich noch einmal ganz neu erfunden und wurde als Quereinsteiger Berufsschullehrer. Ganz überraschend war das für ihn nicht. Bereits 2009 in der damaligen Wirtschafts- und Finanzkrise hat er mit diesem Gedanken geliebäugelt. Allzu weit auseinander liegen beide Welten für ihn ohnehin nicht. "Ich liebe Technik, aber ich liebe es auch, Menschen voranzubringen und in die Selbstständigkeit hineinzubringen. Ich habe immer schon Schulungen gehalten und dadurch gemerkt, dass ich das kann".

Seit 2018 unterrichtet er an der Werner-von-Siemens-Schule in Wetzlar Elektrotechnik, Physik und Informatik. Eigentlich sei das heute "noch viel cooler" als damals in der Industrie. "Ich muss heute kein Produkt mehr für einen bestimmten Markt entwickeln, sondern kann mit den Schülern realisieren, was ich und sie wollen." So entwickelte seine Klasse im vergangenen Jahr eine CO 2 -Ampel, von der jetzt 20 Exemplare in den Klassenräumen vor schlechter Luft warnen. Mit anderen Schülern hat er eine eigene Welt im Rechner programmiert. Anschließend konnten die Schüler ihre eigenen virtuellen Avatare mit einem 3-D-Ducker in die reale Welt bringen

Sollte Wright Gießener Oberbürgermeister werden, könnte er eine Tradition seiner Amtsvorgängerin fortsetzen, die ja regelmäßig mit Gießens bekanntestem Kinderliedermacher aufgetreten ist. Allerdings müsste sich Fredrik Vahle dann musikalisch ein wenig umstellen. Wright singt nicht nur, er spielt auch Gitarre, Trompete und Melodica in der Punk-Band "Kapelle Hässlich". Deren Stil bezeichnet er als "Charity Punk", denn "wir treten eigentlich immer nur einmal im Jahr auf, und dann für einen guten Zweck. Neben eigenen Liedern covert man Songs von Bands wie "Turbostaat" ("von denen habe ich, glaub ich, jedes Konzert in der Region besucht"), "Pascow" oder den "Foo Fighters".

Passt Punk zu einem Mann, den Freunde wie Gegner mit Attributen wie "clever" und "weiß genau, was er will" belegen, dem aber auch oft nachgesagt wird, kontrolliert und zurückhaltend bis an die Grenze der Unnahbarkeit zu sein? "Ich trenne das schon in der Politik", räumt Wright ein. Am Anfang sei das noch anders gewesen, aber "da habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Im Zweifel wird in der Politik Offenheit gegen einen verwendet."

Dass grüne Politik in Zeiten des Klimawandels kein Selbstläufer ist, musste auch Wright im vergangenen Jahr erleben, als der Widerstand gegen die Rodung des Dannenröder Waldes für die - von den Grünen mitbeschlossene - A 49 zur Zerreißprobe für die hiesigen Ortsverbände wurde.

"Wir vor Ort waren dagegen", sagt er, "haben uns klar positioniert und auch den Landesverband dazu gebracht, eindeutig Stellung gegen die A 49 zu beziehen." Dabei übt er auch verhaltene Kritik am Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Der habe den Kompromiss zum Autobahnbau mitgetragen, aber "er ist auch noch Parteimitglied, und als Grüner hätte er in den Wald gehen müssen, um dort klar zu machen, dass wir das Projekt ablehnen." Selbstkritisch räumt Wright ein, dass die Landesgrünen die Brisanz des Themas unterschätzt hätten. Den Linken wirft er dagegen in dieser Frage Opportunismus vor. Die hätten sich in Dannenrod als Umweltschützer inszeniert, aber 2008 den rot-grünen Koalitionsvertrag eines Kabinetts Ypsilanti unterstützt, in dem stand, dass die A 49 "zügig realisiert" werden soll.

"Leute sind nicht bequem"

Soweit der Blick zurück. Noch größere Herausforderungen warten auf die Politik in der Zukunft. "Wir müssen jetzt enorm viel Geld in die Hand nehmen, um die Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft zu schaffen", glaubt Wright. "Kapitalismus baut auf dem Verbrauch von natürlichen Ressourcen auf, um Mehrwert zu schaffen. Das müssen wir entkoppeln und andere Wege zum Generieren von Wachstum schaffen." Dabei setzt er auf moderne Technik und Lenkung.

Die Ablehnung eines kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) an einem Wochentag, den die Linke in Gießen vom Koalitionspartner gefordert hatte, verteidigt der Oberbürgermeisterkandidat. Auch den Individualverkehr will er nicht verbieten, ihn aber auch nicht mehr hofieren. Wright will lieber die Bus-Taktung verdoppeln, statt auf die Ticketeinnahmen zu verzichten, denn "beides geht nicht. Gießen ist nicht Bad Homburg".

Er will künftig lieber in den Netzausbau investieren. "Man kann mit unserer Lösung für 90 Euro im Jahr als Gießen-Pass-Besitzer den kompletten ÖPNV in der Stadt benutzen. Das halte ich für sozial." Ansonsten lobt Wright die vom politischen Gegner scharf kritisierte grün-rot-rote Koalition. "Wir sind alle Drei lösungsorientiert und das hat bis jetzt auch gut funktioniert. Die neue Generation der Linkspartei sei pragmatisch und wolle mitregieren, um mehr umzusetzen. Das gilt wohl auch für die neue Generation der Grünen, die Wright verkörpert.

Unser Rundgang durch die Wieseckaue endet ein wenig abrupt, als der Regen stärker wird. Abschlussfrage: Glaubt er, dass die Menschen diese Transformation wirklich mitgehen wollen oder werden die Grünen in der Wahlkabine dann doch wieder als "Verbotspartei" abgestraft? Wright schüttelt den Kopf. "Die Leute sind nicht bequem, die wollen eine Veränderung. Es geht auch nicht um Verbote, sondern um die Bewahrung der Freiheit. Wenn wir aber so weiter machen, dann werden wir uns in 20 Jahren richtig einschränken müssen."