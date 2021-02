Der Gießener Peter Udem sammelt Redensarten im Internet

Wenn es um Redensarten geht, kann er die Füße nicht stillhalten: Peter Udem. Foto: Schultz

GIESSEN - Der Gießener Peter Udem widmet sich seit rund 20 Jahren deutschsprachigen Redensarten. Im Netz gibt er die Antwort auf unzählige Fragen zu dem, was die Leute gerade gehört oder gelesen haben. Inzwischen ist sein "Redensarten-index.de" (siehe Kasten) mit über 15 000 Einträgen zu einer Institution im Netz geworden, auf die Sprachwissenschaftler, Journalisten oder einfach sprachinteressierte Menschen gleichermaßen zugreifen. "Es sind so etwa eine Million Anfragen im Monat", schätzt der Sammler bescheiden, aber nicht ohne Stolz.

Der studierte Geograph, geboren 1964 in Bayreuth, kam als Kind viel herum. Die Eltern zogen nach Berlin, weiter nach Pfaffenhofen in Oberbayern und Ende der 70er nach Hessen, sodass Udem sein Abitur an der Butzbacher Weidigschule machte. Die vielen Ortswechsel sorgten dafür, "dass ich heute noch berlinern und Bayrisch kann", schmunzelt Udem. Nach dem Geographiestudium arbeitet er heute in einer Licher Firma für Geotechnologie. Den Großteil seiner Zeit und Energie widmet er allerdings der deutschen Sprache, ihren Redensarten und Sprichwörtern. Udem beobachtet aufmerksam die Entwicklungen und notiert dazu eigene Schlussfolgerungen. Dabei wurde er immer mehr zum Experten.

Zum Ausgangspunkt seiner Sammlung wurde eine lange Liste von Redewendungen und Erläuterungen, die ihm ein Hobbyforscher überließ und die den Grundstock für die Webseite bildete. Da Udem zudem vor vielen Jahren "aus Spaß" angefangen hat, zu programmieren, konnte er die erlernten Fähigkeiten gut für sein digitales Wörterbuch verwenden. So entstand die einzige Webseite ihrer Art. Andere Wörterbücher im Netz wie etwa "Phraseo" verfolgen ein etwas anderes Konzept. "Ich habe den Schwerpunkt auf Beispielsätze und ihre Herkunft gelegt", erläutert der Gießener.

SERVICE Der Redensarten-Index von Peter Udem bietet zahlreiche Kategorien zum Suchen und Stöbern. Dazu gehören etwa "Die Redensarten des Tages" und "Die zehn neuesten Einträge" ebenso wie ein Register, in dem die gesammelten Beiträge nach Buchstaben sortiert aufgelistet sind. Besucher der Seite können auch eigene Vorschläge einreichen und an einem Wissensquiz in zwei Schwierigkeitsgraden teilnehmen und andere Sprachspielereien ausprobieren. (bj)

Das können Sätze sein, die im Mittelalter entstanden sind, aber auch Redensarten, die erst in diesem Jahrtausend aufkamen. "Die Füße still halten" oder "Auf Kante genäht sein" zählt Udem zu diesen neueren Wortschöpfungen. Ebenfalls jüngeren Datums sind "Den Knall nicht gehört haben", "einen Clown gefrühstückt haben" und der Dauerbrenner "Geht's noch?".

Doch wie bleibt Udem auf dem Stand der Sprachdinge? "Man nimmt ja alles auf: Was die Leute mit einem sprechen, was man so im Fernsehen hört. Aber es kann auch jeder im Index Vorschläge einreichen. Das ist eine große Quelle", berichtet der Sprachsammler. Nach solchen Eingängen überprüft er, ob sich die Vorschläge auch wirklich verbreitet haben, er versucht, mehr darüber herauszufinden und ob er sie in sein Kompendium aufnehmen kann.

Die Besucher seiner Webseite kommen aus zwei großen Personengruppen. Zum einen sind es Fremdsprachler, die Deutsch lernen und die Bedeutung einer Redewendung nicht immer durch die Kombination der einzelnen Wörter erschließen können - etwa "das Brett vorm Kopf". Die zweite Gruppe an Index-Nutzern sind Sprachprofis wie Journalisten und Übersetzer. Überdies gibt's Muttersprachler, "die es einfach interessiert, wo eine Redensart herkommt". Manchmal reichen diese Wurzeln weit in die Vergangenheit. "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts" ist laut Udem Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, als sich der Jurastudent Victor Hase in Heidelberg vor Gericht verantworten musste. Der Mann ist vergessen, den Spruch kennt noch heute jeder.

Hat sich Udem denn über die Jahre auch zu einem richtigen Sprachwissenschaftler entwickelt? "Mit der Theorie hab ich mich nicht viel beschäftigt", wehrt er ab, "natürlich ein bisschen mit Phraseologie". Denn erklärungsbedürftige Metaphern sammelt er ebenfalls. "Den Karren in den Dreck fahren" etwa. So kann Udem beim Erzählen mühelos vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Er leitet elegant von einer Wortbedeutung zur nächsten über und streut im Gespräch nebenher immer noch ein paar interessante Details ein - man kommt aus dem Staunen nicht heraus.

Dabei gibt es auch Redewendungen, die ihm nicht gefallen. "Viel Feind, viel Ehr'" etwa. Die Begründung: "Wenn ich viele Feinde habe, dann bekomme ich eher mehr Probleme, und wenn ich viele Freunde hab, dann bekomme ich mehr Unterstützung." Die "Ehre" sei ein ambivalenter Begriff, der eigentlich positiv besetzt ist, er habe mit Würde, vielleicht auch mit Stolz zu tun. Ehre könne man durch Leistung erlangen, so entsteht die Handwerkerehre. Oder man bekommt die Ehrenhaftigkeit von der Gesellschaft zugesprochen. "Feld der Ehre" sei hingegen "ein Euphemismus ohne Ende". Und auch bei der "Soldatenehre" oder dem "Ehrenmord" habe man zu Recht schlechte Assoziationen.

Umgangssprachliche Verkürzungen sind ein weiteres Feld, das den Gießener beschäftigt. Ein Beispiel: "Er hat sie nicht mehr alle" bedeutet, das "er nicht alle fünf Sinne zusammen hat". Wenn solche Formulierungen häufig gebraucht werden, würden aus Sprachfaulheit Buchstaben und Wörter weggelassen. "Trotzdem weiß jeder, was gemeint ist." Udem führt dazu Hape Kerkeling an, der das Prinzip auf die Spitze getrieben habe: "Ich habe Rücken".

Den Sprachforschen reizt, dass man bei der Recherche auch viel über die historischen Begleitumstände und Geschichte und Kultur der jeweiligen Entstehungszeit erfährt. Zuletzt stieß er etwa auf die Wendung: "Sich zum Kasper machen". Das klinge zunächst ganz einfach. "Aber guckt man genau hin, ist der Kasper ja jemand, der sich wie ein Erwachsener benimmt. Er ist ja sehr vernünftig. Er löst mit Seppl und dem Kinderpublikum als heimlichen Mitwissern zusammen Probleme und benimmt sich gar nicht so lächerlich oder kindisch." Woher also kommt diese Wendung? Das hängt laut Udem vielleicht mit einer früheren Figur zusammen: dem Jahrmarktkasper. Das war ein Erwachsener, der sich wie ein Kind benahm, für ein erwachsenes Publikum - und dabei eine derbe Show mit scharfen Zoten bot. "Heute macht man das nicht mehr, da geht es eher um Erziehung zum Umweltschutz, Zahnhygiene oder Verkehrserziehung."

Anfragen erhält der Index-Ersteller etwa einmal pro Woche. Änderungs- und Neuvorschläge kommen zwei bis drei hinzu. Von den Neuvorschlägen gelangt jeder dritte bis vierte auf die Seite. "Mit dem Kasper hab ich mich zwei, drei Tage lang intensiv beschäftigt. Es gibt eine Diplomarbeit, die die ganze Geschichte des Kaspertheaters enthält. Aber das muss ja nicht alles in den Index rein."

Am Schönsten ist es für Peter Udem, "wenn ich eine Redensart selbst begründen kann". Das sei ihm aber erst zweimal geglückt." Zum einen bei dem Satz "Vom anderen Ufer sein", der von Hugo von Hofmannsthal stammt. "Der Dichter hat das in einem Brief etwa 1890 erwähnt." Dabei ging es um die erotischen Annäherungsversuche seines Dichterkollegen Stefan George. Verhüllung war wichtig, angesichts der damals verbotenen Homosexualität. Und so sei die Wendung in keinem einschlägigen Wörterbuch erwähnt. Verhüllungen wie diese sind für den Forscher ein weiteres spannendes Kapitel. Mit Tabus belegte Themen wie "Sexualität, Gewalt, Prostitution, Sterben und Tod: "Das sind alles typische Felder für Redensarten mit Verhüllung."

Udems zweiter eigener Fund ist "Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Der Spruch stamme wohl von dem österreichisch-ungarischen Politiker Graf Gyula Andrássy. Damals ging es im "Kulturkampf" um die Auseinandersetzungen des Staates Deutschlands mit der katholischen Kirche. Die Jesuitengesetze sorgten dafür, dass die Niederlassungen des Jesuitenordens auf dem Boden des Deutschen Kaiserreichs verboten wurden. "Andrássy hielt das für übertrieben."

Und wie lange will der Gießener noch weiter nach Redensarten suchen? "Mit dem Wörterbuch werde ich nie fertig - und das ist keine schlechte Nachricht." Peter Udem schaut sehr fröhlich drein, als er das sagt.