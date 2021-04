4 min

Der Jüngste in Gießen und einer der Jüngsten in Hessen

Stergios Svolos ist einer der jüngsten Kommunalpolitiker in Hessen - in Gießen sitzt der Schüler des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums nun in gleich vier Gremien. "Wenn man etwas mit Herzblut und aus tiefster Überzeugung macht, kann man alles erreichen", sagt der 18-Jährige, der für die Grünen angetreten ist.

Von Benjamin Lemper