Der Kiosk zieht aufs Land

Platz für einen Kiosk gibt es an jedem Acker: Hier wäre ein perfekter Standort, um Sonderangebote mit Rapsöl unters Volk zu bringen.

GIESSEN - In Berlin ist das Phänomen als "Späti" bekannt, in Frankfurt als "Wasserhäuschen", im Ruhrgebiet als "Büdchen". Ingke Günther und Jörg Wagner fügen der traditionsreichen Großstadt-Institution nun eine mittelhessische Variante hinzu: den Landkiosk. Nach dem Lockdown der Innenstädte im Frühjahr hat das in Lützellinden lebende Künstlerpaar nach geeigneten Orten zwischen Feldern, Wäldern und Wiesen gesucht, um dem Publikum die bekannten und auch manche bislang am Kiosk unbekannten Angebote zu unterbreiten - zumindest visuell. Das Ergebnis ist in dem gewitzten Bildband "Rural Exodus" zu entdecken, der gerade im Dortmunder Kettler Verlag erschienen ist.

Darin spielen Günther und Wagner ein Gedankenexperiment durch, dass sie auf großformatigen Bildtafeln in Szene gesetzt und abgelichtet haben. Manchmal reichte es da verblüffenderweise schon, einen schäbigen blauen Container am Dorfrand mittels eines simplen Kiosk-Schildes in einen interessanten Ort zu verwandeln. Oder eine Flaschenbatterie mit "Schnaps aus aller Welt" an einem hässlichen Betonpfeiler zu unterbreiten, um das graue Ungetüm kurzerhand zu einer angedeuteten Szenebar zu machen. Am Effektvollsten aber gelangen Günther und Wagner die Verwandlungen von Hochsitzen und Bretterbuden, die plötzlich im Irgendwo des Gießener Umlands für "Bioware" oder das Tagesangebot "Eis + kalte Getränke" werben.

Die Szenebar im Feld

Mit Schildern, Kreidetafeln, Kühltruhen und Bierkästen illustrierten die beiden Künstler ihre wunderbare Idee, die beim Betrachter umgehend Lust weckt, all diese Orte auf eigene Faust zu erkunden. Allein: Diese Kioske sind eben leider nur ausgedacht und für ein paar Stunden umdekoriert worden. Tatsächlich gab es am Hochsitz, neben dem Stromverteilerkasten oder auf dem Heuballen weder Eis, noch Bier, weder Schnaps noch Schokoriegel zu erwerben. Es ist vielmehr ein Spiel mit dem "Was wäre wenn ..." Den Künstlern ging es darum, "ein aufmunterndes Prinzip zu verfolgen, anstatt allein über die derzeitige Situation zu klagen", erklärt Ingke Günther, die zusammen mit Wagner auch das Gießkannenmuseum (GiKaMu) nahe des Botanischen Gartens in Gießen kuratiert. Das ist derzeit wegen der Corona-Maßnahmen ebenso wieder geschlossen wie Galerien und andere Ausstellungsräume, mit denen die studierte Kunstpädagogin und -historikerin für anstehende Projekte geplant hatte. Also richtete sie beim Blick auf verwaiste Läden und Luken nach draußen - und verlieh dem sonst im Stadtraum so oft übersehenen Phänomen Kiosk den Auftritt, der ihm gebührt.

Ingke Günther, die seit Kurzem auch das Amt der Zweiten Vorsitzenden des 1. Kioskklubs 06 innehat, ist seit vielen Jahren Fan dieses Konzepts der urbanen Mikroökonomie. "Der Kiosk ist "klein, anpassungsfähig, in der Nische zuhause und bedarfsorientiert", sagt sie. Seine Kunden sind Schüler, Biertrinker und Uni-Professoren gleichermaßen. Und er hat einen enormen Überlebenswillen: Während heute an einer Stelle einer seine Luke zumacht, kann bald darauf an anderer Stelle schon wieder ein neuer öffnen. Gleichzeitig ist der Kiosk aber nicht nur populär, da er oft auch für eine gewisse Lautstärke sorgt und ein Publikum anzieht, dass wie sein Sortiment nicht nach Jedermanns Geschmack ist. Und gerade "dieses struppige Phänomen", wie Ingke Günther es nennt, macht das Modell Kiosk für die bildende Künstlerin so anziehend. Und damit sind sie und Jörg Wagner nicht allein. Ihr Club besteht seit 2006 und hat Mitglieder aus ganz Deutschland. Hinzu kommen Fans in anderen Ländern wie den Niederlanden oder England. In diesem Jahr hätte auch ein Kiosk-Kongress in Amsterdam stattfinden sollen, der ebenfalls Corona zum Opfer fiel. Als Trost bleiben nun die Kioske in der Naturlandschaft - und das damit verbundene Signal, dass sich das Prinzip Kiosk auch nach dieser Pandemie weiter Bestand haben wird.

Ingke Günther und Jörg Wagner: Rural Exodus. 48 Seiten. 20 Euro. Kettler Verlag.