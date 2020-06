Der Macher des Mathematikums: Albrecht Beutelspacher wird 70 Jahre alt

Täglich an seinem Schreibtisch, so auch heute: Professor Dr. Albrecht Beutelspacher. Foto: Czernek

Gießen. "In meinen Leben ging es immer darum, etwas zu "schaffen", resümiert Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher anlässlich seines 70. Geburtstags, den er heute begeht. Arbeit ist für den gebürtigen Schwaben nicht negativ besetzt. "Schon von klein auf ging es darum, etwas zu werkeln, etwas zu machen", erzählt Albrecht Beutelspacher. Dies ist ihm geblieben.

Er studierte Mathematik, Physik und Philosophie in Tübingen, arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Johannes-Gutenberg-Universität und kam nach weiteren beruflichen Stationen 1988 als Professor an das mathematische Institut der Gießener Justus-Liebig-Universität. Fest verbunden ist sein Name mit dem Mathematikum. Mit viel Fleiß, Ausdauer und einer Portion freundlicher Hartnäckigkeit hat er die Idee eines mathematischen Mitmachmuseums entwickelt und verwirklicht.

Nach seiner Emeritierung 2018 hat er sich von seiner Lehrtätigkeit an der mathematischen Fakultät der Universität zurückgezogen; von Langeweile kann jedoch keine Rede sein. Neben seinem Engagement in verschiedenen Verbänden hat er mehr Zeit, sich verstärkt dem Bücherschreiben zu widmen. Gerade liegt wieder ein neues, druckfrisches Exemplar auf seinem Schreibtisch mit dem Titel "Null, unendlich und die wilde 13." 39 kurzweilige Geschichten rund um bedeutende Zahlen hat er zusammengetragen. Es sind Geschichten, nicht zu lang, die man immer wieder lesen kann und die auch sehr unterhaltsam sind für mathematische Laien.

"So ein kleines Format mit kurzen Geschichten - das ist das, was mir liegt. Da habe ich auch noch ein paar Ideen für weitere Bücher." Nebenbei engagiert er sich in seiner Kirchengemeinde in Buseck. Gerne würde er sich verstärkt um seine beiden Enkelkinder kümmern, doch das ist schwer möglich, da seine Tochter mit ihrer Familie in Australien lebt. "Durch Skype sind wir miteinander ganz gut verbunden und die beiden Kleinen wissen auch schon, was das Mathematikum ist", erzählt er.

Kontinuität

Sein Hauptarbeitsbereich ist immer noch das Mathematikum. Täglich findet man ihn an seinem Schreibtisch in dem bundesweit einzigartigen Mitmachmuseum. Diese Kontinuität ist in der jetzigen Krisenzeit wichtiger denn je, erläutert Beutelspacher: "Die Corona-Krise hat uns voll getroffen. Unser Museum finanziert sich vor allem durch die Besucher und darauf sind wir immer etwas stolz gewesen. Doch dies ist von heute auf morgen plötzlich weggebrochen.

Insofern geht es uns wie einem normalen Unternehmen. Daher sind wir aktuell auch auf staatliche Unterstützung und Kredite angewiesen. Andere, staatliche Museen werden über einen entsprechenden Haushaltsetat finanziert. Das unterscheidet uns auch von anderen kulturellen Einrichtungen", erläutert der Professor. Daher befinden sich auch die Mitarbeiter des Mathematikums aktuell in Kurzarbeit. So waren die vergangenen Wochen sehr arbeitsreich gewesen, auch wenn das Museum als solches erst wieder seit einer Woche geöffnet hat.

Aber auch im Mathematikum werden die Weichen für die Zukunft gestellt, die Dinge werden mit Bedacht so strukturiert und organisiert, dass sie auch ohne ihn funktionieren. "70 ist eine Zahl, bei der man an solche Dinge auch denken muss", sagt der Professor "Denn", so ergänzt er: "Es muss jemanden geben, der mich auf Dauer ersetzt." Doch noch wird er gebraucht und solange sitzt er an seinem Schreibtisch - fast jeden Tag und wahrscheinlich auch heute.