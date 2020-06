Der Mai in Gießen: Viel zu wenig Regen und sehr viel Sonnenschein

Sonnenhut statt Regenschirm: Trotz gelegentlich dunkler Wolken ist im Wonnemonat erneut zu wenig Niederschlag gefallen. Symbolfoto: Friese

GIESSENWer sich darüber freut, dank der Corona-Lockerungen und des anhaltend schönen Wetters endlich wieder viel Zeit im Freien verbringen zu dürfen, wird das sicherlich nicht gerne hören. Aber es führt kein Weg an dieser Erkenntnis vorbei: Wir brauchen mehr Regen! Schon im dritten Monat in Folge ist im Mai deutlich zu wenig Niederschlag gefallen - ein Problem, das nicht nur Gießen, sondern nahezu die gesamte Fläche Deutschlands betrifft. Nach insgesamt 35,9 Litern Niederschlagsmenge pro Quadratmeter im März und 25,9 im April öffnete Petrus auch im Mai mit 26,1 Litern viel zu selten die Schleusen des Himmels über Gießen und Umgebung. Die vom Wiesbadener Wetterinformationsdienst Q.met GmbH übermittelten Daten der hiesigen Messstation weisen nur für sieben der 31 Tage des vergangenen Monats Regen aus. Verglichen mit dem langjährigen Durchschnittswert, sind das gerade mal 40,8 Prozent der sonst im Mai üblichen Regenmenge. Was insbesondere bei Landwirten und Gärtnern für Missmut sorgen dürfte, denn es droht eine weniger ergiebige Ernte - und das ausgerechnet in Corona-Zeiten, wenn es aufgrund weiter herrschender Probleme und Auflagen bei importierten Nahrungsmitteln umso mehr auf die heimische Produktion ankommt.

Über zu wenig Sonnenschein brauchten sich die Gießener im Mai dagegen nicht zu beschweren. Insgesamt 277,8 Sonnenscheinstunden entsprechen 143,2 Prozent des vieljährigen Mittelwerts. An fünf Tagen wurden gar jeweils 14 Stunden übertroffen, an insgesamt 18 Tagen immerhin ein zweistelliger Wert verzeichnet. Auch hier zeigen sich Ähnlichkeiten zu den beiden Monaten davor: So wurden wir im April mit genau 286 Stunden verwöhnt, während der März mit knapp 183 Stunden Sonnenschein ebenfalls weit über dem statistischen Durchschnittswert lag. Interessant bei all diesen Zahlen ist übrigens der Vergleich mit dem Februar. Der bot nämlich, obwohl ebenfalls deutlich zu warm, ein völlig gegensätzliches Bild: Mit 107,8 Litern Niederschlag pro Quadratmeter ist er als "der zweitnässeste" Februar seit Beginn flächendeckender Wettermessungen im Jahr 1881 in die Statistik eingegangen.

Was die Durchschnittstemperatur angeht, verhielt sich der Mai zumindest hier noch recht "normal": 12,7 Grad Celsius liegen nur 0,6 Grad über dem statistischen Mittel. März (plus 2,4 Grad) und April (plus 3,3) hatten diesbezüglich noch etwas mehr zu bieten. Die Höchsttemperatur von 25,2 Grad registrierte man am 21. Mai. Doch finden sich Messwerte über der 20-Grad-Marke an gleich 16 Tagen. Umso erstaunlicher sind die an zehn Tagen gemessenen Minuswerte im Boden. Wobei die Geräte am 12. Mai, dem "kältesten" Tag des Monats, auch einmal minus 1,7 Grad über der Grasnarbe anzeigten.