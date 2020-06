Der Plisch-und-Plum-Mechanismus

Götz Eisenberg

GIESSEN. Es gibt Tage, da scheinen auf dem Seltersweg genau soviel Tauben wie Menschen unterwegs zu sein. Jedenfalls kommt es mir manchmal so vor. Zwischen Tauben und Menschen hat sich im Laufe der Zeit eine Symbiose entwickelt. "Symbiose" nennt man die Koexistenz von Individuen zweier verschiedener Gattungen, aus dem sich für beide Vorteile ergeben.

Die Vorteile, die wir Menschen von den Tauben einmal gehabt haben, stammen aus unserer agrarischen Vergangenheit und sind in Vergessenheit geraten, wir sehen nur noch den Nutzen, den die Tauben aus der Symbiose schlagen. Tauben haben eine schlechte Presse, sie gelten als Schädlinge, als "Ratten der Lüfte". Ihr Kot verunziert wie ein weißer Schimmelüberzug das Pflaster. Er zerfrisst Autos, Bahnhöfe, Einkaufszentren und vergiftet jeden, der den Exkrementen näher kommt. So das Gerücht über die Taube, die deswegen auch gern vergiftet wird, wie es in einem Chanson von Georg Kreisler satirisch besungen wird.

Ich kann mich an Zeiten erinnern, da wurden Taubeneier verzehrt und an Festtagen kamen gebratene Tauben auf den Tisch. Es war nicht viel dran, aber sie schmeckten köstlich. In der alten Erzählung vom Schlaraffenland fliegen einer faulenzenden Menschheit gebratene Tauben ins Maul. Tauben sind schön anzusehen und gelten nicht erst seit Picasso als Symbole des Friedens und der Liebe.

Tauben halten sich mit Vorliebe an Orten auf, an denen für sie etwas zu holen ist. Am Pommes-Stand fällt ab und zu ein Kartoffelstäbchen zu Boden, jemand lässt an der Bratwurstbude ein halbes Brötchen zurück. Manchmal entbrennt wegen eines zu Boden gefallenen Stücks einer Laugenbrezel ein Streit. Mehrere Tauben zerren von verschiedenen Seiten an dem Brezelfragment. Ansonsten trippeln sie mit ruckelnden Köpfen und pickend über das Pflaster. Ungerührt vom Strom der Passanten und dem Tumult des Konsums. Manchmal erheben sie sich über die Fußgängerzone und drehen, zu größeren Schwärmen vereinigt, ein paar Runden über den Dächern. Dann kehren sie zurück und setzen ihre Suche nach Nahrung fort.

Die Tauben werden immer tollkühner. Sie halten kaum noch Abstand zu Menschen, trippeln zwischen ihren Füßen umher und fliegen dicht über ihre Köpfe hinweg. Oft sieht man Menschen, die darüber erschrecken und zusammenfahren. Neulich habe ich miterlebt, wie zwischen einer Frau, die Tauben mit Brotkrumen fütterte, und einem etwas heruntergekommen wirkenden Mann ein heftiger Streit entbrannte. Der Mann ging drohend auf sie zu und brüllte: "Sie müssen diese ekelhaften Viecher nicht auch noch füttern." Passanten schritten ein und hinderten den Mann daran, handgreiflich zu werden. Lange war sein Schimpfen noch zu hören.

Ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, mit welcher Begeisterung kleine Kinder Tauben aufscheuchen? Kaum dem Kinderwagen entstiegen, rennen und stolpern die Dreikäsehochs hinter den Vögeln her und drangsalieren sie. Ab und zu bin ich versucht, mich einzuschalten und zu sagen: "Lasst doch die Tiere in Ruhe!" Meist verkneife ich mir das, weil ich keinen Ärger mit den Eltern bekommen möchte, die sich jede Intervention von außen verbitten: "Halten Sie sich da raus, das ist mein Kind!" Stattdessen denke ich darüber nach, woher diese eigenartige Lust an der Taubenverfolgung rühren mag und was die Kinder an ihnen fasziniert.

Die Taubenhatz beschert Kindern, die der Macht der Erwachsenen ausgeliefert sind, eine erste Erfahrung eigener Macht. Schnell kriegen die Kleinen mit, dass Tauben sich nicht wehren. Es gibt Wesen, die sind noch kleiner als sie und fürchten sich vor ihnen. Endlich haben andere Wesen auch mal Angst, nicht nur sie. Der Grundstein eines Mechanismus' wird gelegt, von dem diese Gesellschaft zehrt und lebt. Ich fürchte, es ist der Plisch-und-Plum-Mechanismus, den Wilhelm Busch so trefflich in Szene gesetzt hat. Paul und Peter werden vom Lehrer Bokelmann mit einer Haselrute gezüchtigt. Sie unterwerfen sich und stehen mit gefalteten Händen vor ihm. Sich bei der Hand haltend gehen sie nach Hause. Dort ergreifen sie nun ihrerseits eine Rute und schlagen auf Plisch und Plum ein, ihre Hunde, bis auch die beiden Tiere Männchen machend vor ihnen stehen. So pflanzt sich die Macht fort. Nach oben buckeln, nach unten treten: Das bezeichnet das Bild der autoritären Aggression.

Jeder ist in Machtverhältnisse eingespannt und bekommt als Entschädigung jemanden präsentiert, der unter ihm steht und getreten werden kann und darf. Hier sollten vernünftige Eltern und Lehrer zeitig gegensteuern und diesen Mechanismus unterbrechen, bevor er sich einschleift.

Zurück zu den Tauben. Vor vielen Jahren las ich Irmgard Keuns Roman "Nach Mitternacht", dessen Handlung im Frankfurt der Nazi-Zeit angesiedelt ist. Susanne und ihr Freund Franz haben nach langem Suchen Räume gefunden, in denen sie einen Tabakladen aufmachen und wohnen können. Susanne erzählt: "Als Paul zum ersten Mal das Fenster unseres zukünftigen Zimmers öffnete und die Hand hinausstreckte, ließ eine weiße, fliegende Taube einen Klatsch Taubenmist auf seine Hand fallen. Da freute sich Paul in seiner stillen Art, denn Taubenmist bedeutet Glück und Geld." Am Mittag desselben Tages schlenderte ich durch eine oberitalienische Stadt, und eine Taube schiss mir auf die linke Schulter. Es schien, als wäre ich unvermittelt in den Roman hineingeraten. So richtig glücklich hat mich der Taubenschiss nicht gemacht, aber Glück existiert ja sowieso nur für Momente, nicht als Dauerzustand. Es blitzt auf und weicht dann wieder dem normalen Mittelelend, das nach Sigmund Freud unser Schicksal ist und uns in einer Sehnsuchtsspannung hält, aus der Träume emporwachsen. Solange Menschen unfrei sind, werden sie träumen - tagsüber und des Nachts.

Manchmal sehe ich von meinem Küchenfenster aus eine einzelne Taube auf einem Baum im Hinterhof sitzen. Dann fällt mir der Film des Schweden Roy Andersson ein: "Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach." Darin beobachtet der Vogel die Menschen und wundert sich über ihr merkwürdiges Treiben. Auch wenn diese Taube nur eine Nebenrolle spielt, sollten Sie sich diesen Film bei Gelegenheit einmal anschauen. Es ist einer der schrägsten und besten Filme, die ich kenne, ein Film über uns und unseren absurden Alltag.

Götz Eisenberg ist Sozialwissenschaftler und Publizist. Er arbeitete jahrzehntelang als Gefängnispsychologe im Erwachsenenstrafvollzug. Er ist Mitinitiator des Gießener Georg-Büchner-Clubs. Eisenberg arbeitet an einer fortlaufenden "Sozialpsychologie des entfesselten Kapitalismus", deren dritter Band unter dem Titel "Zwischen Anarchismus und Populismus" erschienen ist.

