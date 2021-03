Der Satellit funkt erste Signale vom Berliner Platz

Der Bib-Satellit steht bereit für die Erkundung der Stadtteile: Jetzt stellten die Akteure das Gefährt vor, das zunächst vor dem Rathaus neugierig auf das Projekt "ich.morgen" machen soll. Foto: Gauges

GIESSEN - Nächster Schritt für das städtische Kulturprojekt "Ich.Morgen": Von der Gießener Stadtbibliothek aus wird der eigens dafür errichtete "Bib-Satellit" in den nächsten Monaten in alle vier Himmelsrichtungen unterwegs sein, um die Bibliothek "zu den Menschen in den Stadtteilen" zu bringen, wie Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz formulierte. Nun wurde das Gefährt bei einem Pressetermin vorgestellt, das zunächst einen Monat lang vor dem Rathaus stehen und damit schon einmal auf das Projekt aufmerksam machen wird. Das kulturelle Stadtteilprogramm beginnt dann am 3. April vor der Werkstattkirche in der Nordstadt.

Bei dem Satelliten handelt es sich um einen futuristisch gestalteten mobilen Wagen mit einer offenen Wand, in dem sich die Besucher in den kommenden Monaten mit den Themen Mensch, Arbeit und Umwelt beschäftigen können. Dazu gibt es Sitzgelegenheiten sowie eine Auswahl an Büchern und Infomaterial, die das Team der Stadtbibliothek zu den entsprechenden Themen darin untergebracht hat. Außerdem an Bord ist ein Tablet, auf dem über eine App eigene Sätze und Zeichnungen festgehalten werden können, die dann direkt und in Echtzeit in die Stadtbibliothek gesendet werden.

Marcus Morgenstern, der zusammen mit seinem Partner Nils Wildegans für den Bau und das Design des Gefährts verantwortlich ist, hob besonders die Bedeutung der offenen Bühnenwand hervor. "Der Satellit öffnet sich symbolisch in den Stadtraum hinein" und sei gleichzeitig corona-konform gestaltet. Ob er bereits in den kommenden Wochen vor dem eigentlichen Start des Projekts auf dem Berliner Platz für Besucher geöffnet wird, ist derzeit noch unklar. Allerdings soll ein Scheinwerferspot vom Rathaus aus das Gefährt beleuchten und damit das Publikum schon einmal auf das dreimonatige Projekt "Ich.Morgen" aufmerksam machen. Dafür stehen insgesamt 180 000 Euro zur Verfügung, die von der Bundeskulturstiftung für ein Förderprogramm unter dem Titel "hochdrei - Stadtbibliotheken verändern" ausgeschüttet werden. Wie Kulturamtsleiter Dr. Stefan Neubacher berichtet, soll der Container nach Abschluss des Projekts einer kulturellen Einrichtung zugutekommen. "

Das Projekt ist über die Webseite www.ich.morgen.de sowie über Facebook (@ich.morgen), Instagram (@ich.morgen) und per E-Mail (mail@ich.morgen.de) zu erreichen.