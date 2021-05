Der Tofu tanzt

"Tofu hat noch nie eine Pandemie verursacht", betonen die PETA-Aktivisten. Foto: Czernek

GIESSEN - Mit ihrer Aktion "Tanzender Tofu" wollte die Tierschutzorganisation PETA am Mittwoch in Gießen darauf hinweisen, "dass der Konsum von tierischen Produkten eine der Hauptursachen für Pandemien ist", verdeutlichte Koordinator Jens Vogt, der im Kostüm des veganen Käseersatzes steckte. Und: "Wir sprechen uns aus ethischen Gründen für eine vegane Ernährungsweise aus." Drei von vier aller neu auftretenden Infektionskrankheiten seien vom Tier auf den Menschen übertragen worden. Hauptursache sei die steigende Nachfrage nach tierischen Produkten. Als Beispiele nannte Vogt Covid-19, die Vogelgrippe H5N1, die Sars-Pandemie oder auch das gefährliche Ebolafieber. Mit seiner Begleiterin tourt er schon seit ein paar Wochen durch Deutschland, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Dabei gehe es darum, komplett auf tierische Produkte zu verzichten - auch aus Respekt vor den Lebewesen, "die Gefühle haben". Immerhin habe sich in jüngster Zeit sehr viel bewegt, wie die zahlreichen veganen Ersatzprodukte beweisen würden.