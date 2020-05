Der Trick mit der Box

Die Mitarbeiterinnen freuen sich über 200 Plastikdosen. Foto: Schick

Giessen (red). Damit FFP2- und FFP3 Masken mehrmals auf- und abgesetzt werden können, ohne dass sich die Form verzieht oder die kontaminierte Seite berührt werden muss, kommen am Agaplesion Evangelischen Krankenhaus Mittelhessen im Umgang mit Covid-19-Patienten Plastikdosen zum Einsatz. Eine Ärztin überlegte sich dazu einen sogenannten "Lifehack", also einen Trick, der das "Leben erleichtert, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie zieht die Maske mithilfe einer Ikea-Plastikbox so aus, dass sie problemlos erneut auf- und abgezogen werden kann. Diese Idee befürwortete das Möbelhaus und spendete kurzerhand 200 solcher Boxen für die Agaplesion Pneumologische Klinik Waldhof Elgershausen und das EV.