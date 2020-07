Der Unterwasser-Dschungel im Schwanenteich Gießen lebt

Gespräch im Nachgang zum Tauchgang: Rainer Stoodt und Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich. Fotos: Stadt Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). An drei Stellen des Schwanenteiches fand ein Tauchgang unter Beobachtung von Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich und dem Umweltamt nach dem Abrechen der Fadenalgen statt. Rainer Stoodt, Tauchlehrer bei Grün-Weiß-Gießen und vom Nabu-Projekt "Tauchen für den Naturschutz", taucht in heimischen Gewässern, um die Qualität der Seen aus Unterwassersicht zu untersuchen.

Erstaunlich klar

Der Tauchgang im überwiegend hüfttiefen, maximal 1,50 Meter tiefen Schwanenteich ergab, dass das Abrechen mit dem Spezialboot nur die oberflächig schwimmenden Algenmassen entfernt hat. "Der Seegrund ist vollständig mit Fadenalgen bedeckt, den Resten und auch wieder mit frisch wachsenden", berichtet Rainer Stoodt. Der Schwanenteich sei erstaunlich klar, also erst mal ein gutes Zeichen. Allerdings begünstige dies die Entwicklung der Fadenalgen. Aufgrund der reichlich vorhanden Pflanzennährstoffe, die wie Dünger wirken, den hohen Wassertemperaturen und der langen Sonnenscheindauer können sich die Bestände schnell entwickeln. Rainer Stoodt konnte auch feststellen, dass weitere fünf Arten von Unterwasserpflanzen im Schwanenteich leben. Dies sei bei intakten nährstoffreichen (eutrophen) Gewässern normal. Dabei handele es sich um Krauses Laichkraut, Nutthalls Wasserpest, Rauhes Hornblatt, Ähren-Tausendblatt sowie um die Weiße Seerose. Die beiden Ersteren bilden die größten Bestände. "Das sind alles Arten, die besonders in sommerwarmen, nährstoffreichen, stehenden oder langsam fließenden Gewässern mit schlammigem Untergrund gedeihen", so Stoodt. Es handele sich also hier nicht um einen toten Teichgrund. Der Unterwasser-Dschungel stellt einen wichtigen Lebensraum für vielfältige Unterwasserorganismen dar. Auch weist der Untergrund eine hohe Sauerstoffproduktionsrate auf.

Übersättigung

Im Tagesgang mit anhaltender Besonnung produzieren die Pflanzen zeitweise Werte mit Übersättigung. Der Sauerstoff perlt aus, wie Marion Lorengel vom Umweltamt berichtet und ergänzt, dass es problematisch wird, wenn großen Mengen der Fadenalgen absterben, wie auch das Absterben im Herbst mit schwindender Tageslänge. Dies kann zum Überwiegen der Zehrungsabläufe mit hohem Sauerstoffverbrauch und somit zu dem sogenannten Umkippen des Gewässers führen.

Fotos Gespräch im Nachgang zum Tauchgang: Rainer Stoodt und Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich. Fotos: Stadt Gießen Rainer Stoodt entdeckt weitere fünf Arten Unterwasserpflanzen im Schwanenteich. 2

Dominante Algen

Durch das "Abfischen" der Algenmassen habe man dem Teich jetzt Nährstoffe schon mal entzogen. Es sei allerdings damit zu rechnen, dass die noch vorhandenen Nährstoffe einen erneuten Aufwuchs der Fadenalgen begünstigen und in absehbarer Zeit die Teichoberfläche wieder mit den dominanten Fadenalgen bedeckt sein wird.

Stoodt ermittelte beim Tauchgang Schlammtiefen von zwei bis 20 Zentimetern. "Die im Vorfeld der Landesgartenschau erfolgte Entschlammung ist auch schon wieder länger her", merkt die Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich an, "wir werden dies weiter im Blick behalten müssen".