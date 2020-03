Der Verunsicherung begegnen

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die Verbraucherzentrale Hessen bietet ab dem 30. März kostenlose Verbraucherrechtsberatung am Telefon an. Außerdem erweitert sie das Themenspektrum der Online-Beratung. Dafür sind die Kapazitäten aufgestockt worden. Denn die Einschränkungen des öffentlichen Lebens betreffen Verbraucher in nahezu allen Belangen: Reise-Stornierungen, abgesagte Veranstaltungen oder geschlossene Fitness-Studios führen zu Verunsicherung und werfen Fragen auf. Unter der Telefonnummer 069/25510550 erhalten Verbraucher aus ganz Hessen montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr Antworten. Für Auskünfte zum Beratungsangebot und Terminvereinbarungen ist die Verbraucherzentrale Hessen wie gewohnt über 069/972010-900 erreichbar. Zudem können Verbraucher im Internet unter www.verbraucherzentrale-hessen.de/beratung-he Kontakt aufnehmen und sich rund um ihre Bank-Angelegenheiten, Baufinanzierung oder private Altersvorsorge, Telefon und Internet, Stromrechnung und Tarifwechsel, Versicherung sowie Verträge und Reklamation beraten lassen.