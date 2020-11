Der Weihnachtsbaum fürs E-Klo in Gießen ist da

"Zum Verbrennen zu schade": Per Kran wird die Nordmanntanne aus dem Garten von Roland Hels und Sigrid Haub gehievt. Fotos: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-ALLENDORF - Für Roland Hels und die Nachbarn in der Aubach ist es ein ungewohntes Bild: Die große Nordmanntanne auf dem Anwesen steht nicht mehr dort, wo sie 20 Jahre Freud' und Leid begleitete. Zahllose Stürme, die über sie hinwegbrausten, konnten ihr nichts anhaben, auch die trockenen Jahre überstand sie unbeschadet. Nun hat der Allendorfer mehr Licht ums Haus und kann ungestört von morgens bis abends die Sonne genießen. Denn am Sonntagmorgen um kurz vor 9 Uhr wurde die prächtig gewachsene Tanne von einem Autokran in die Höhe gehievt, nachdem Alexander Ruch mit seiner Kettensäge wenige Zentimeter über der Erde den Stamm vom großen Wurzelballen in der Erde getrennt hatte. Schaulustige aus den gegenüberliegenden Häusern sahen aus ihren Fenstern dem Spektakel zu.

Schön ausgedehnt

"Ich hätte ja eine Wurstbude aufgebaut, aber Corona lässt das nicht zu", scherzte Alfred Patolla. Ein wenig Wehmut kam bei Roland Hels und seiner Lebensgefährtin Sigrid Haub auf, als das imposante Gewächs mit seinen weichen grünen Ästen auf dem Tieflader festgezurrt wurde und seine letzte Reise antrat. Der Allendorfer Naturschützer las vor einiger Zeit den Aufruf von Markus Pfeffer, dem Geschäftsführer des BID Seltersweg, der - wie jedes Jahr - auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsbaum für das Elefantenklo war. Roland Hels meldete sich, Markus Pfeffer besuchte ihn in der Aubach und schaute sich die Tanne an. Auf Anhieb gefiel ihm das gute Stück - wenngleich es noch zwei weitere Aspiranten gab. Aber weil die Tanne alleine stand, konnte sie sich hervorragend ausdehnen und schön wachsen. So, wie man sich eben einen Weihnachtsbaum vorstellt. Die Entscheidung war getroffen.

Bis vor 13 Jahren schmückte Roland Hels den Baum mit Lichterketten, nach dem Tod seiner Frau leuchtete es in seinem Garten in der Weihnachtszeit nicht mehr. Im Laufe der Jahre breitete sich das grüne Gewächs mit seinen Wurzeln immer mehr aus und drückte den Brunnen hoch. Das wurde allmählich zum Problem. Vor 20 Jahren hatte Hels den heutigen Riesen gekauft - damals mit gerade mal 1,50 Meter. Da es sich um eine Nordmanntanne handelte, kostete sie ein wenig mehr, erinnert sich der Rentner im Gespräch mit dem Anzeiger.

Fotos "Zum Verbrennen zu schade": Per Kran wird die Nordmanntanne aus dem Garten von Roland Hels und Sigrid Haub gehievt. Fotos: Jung Roland Hels und Sigrid Haub. Foto: Jung 2

Immerhin 2,3 Tonnen Gewicht hingen am gelben Autokran des Abschlepp-, Pannen- und Krandienstes Amend, nachdem der Stamm durchgesägt war. Vorsichtig hievte der Kranfahrer ihn mithilfe des Auslegers auf den Lkw der Firma "Hahn Dienstleistungen" aus Biebertal. Die mächtigen dichten Äste ragten über die Ladefläche. Viele Vögel fanden darin in den vergangenen 15 Jahren Schutz und eine vorübergehende Bleibe, erzählt Roland Hels, der jeden Arbeitsschritt mit seiner Kamera festhielt.

Perfekte Logistik

"Zum Verbrennen wäre er zu schade gewesen", blickt er auf eine mögliche andere Verwendung zurück. Auch wenn ihm und seiner Lebensgefährtin das lange Zeit eine warme Stube beschert hätte. Zusammen mit ihren Nachbarn freuen sie sich stattdessen darüber, dass ein symbolisches "Stück Allendorf" für einige Wochen am Selterstor weihnachtlichen Glanz und Licht in die von der Corona-Pandemie zusätzlich getrübte dunkle Jahreszeit bringt.

Allesamt bewundern sie zudem die perfekte Logistik der Beteiligten, die Hand in Hand arbeiteten. Es standen kaum Menschen auf der Straße, als der Koloss, dessen Stamm erstaunlicherweise nur einen Umfang von 60 Zentimetern hat, vorsichtig mit Polizeibegleitung und Absicherung durch Untergasse und Kleinlindener Straße rollte. Unbeschadet erreichte die Nordmanntanne das Elefantenklo, wo sie von dem eingespielten Team an dem vorgesehenen Platz aufgestellt wurde. "Der Baum steht", verkündete Markus Pfeffer per Facebook glücklich, dankte Roland Hels, dem "besten Baum-Team forever" sowie Jörg Pfeiffer vom Polizeipräsidium Mittelhessen, der den Transport sicherte. Und natürlich werden auch die Spender, wenn sie das nächste Mal in der Stadt unterwegs sind, ihrer Nordmanntanne einen Besuch abstatten.