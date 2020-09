Der Zapfhahn im "Sowieso" in Gießen läuft wieder

Plexiglas bei den Glasbier-Rangers: Britta Prell in ihrem "Sowieso". Foto: Stallmann

GiessenAm Sonntagabend hatte sie die Fußballer des MTV 1846 Gießen zu Gast - nach langer Pause. Der Ball rollt wieder, der Zapfhahn erfüllt auch wieder seinen Zweck. Nach nahezu sechs Monaten Zwangsurlaub hat seit dem 1. September eines der traditionsreichsten Gießener Kult-Lokale wieder geöffnet. Man könnte sagen: Das war "Sowieso" überfällig.

Britta Prell, seit 30 Jahren Geschäftsführerin der Studenten-, Punk-, Alternativ-, Gott-weiß-was-Kneipe mit der markanten fassartigen Eingangstür, ist froh, dass "wir wieder unsere Gäste begrüßen dürfen". Dass das unter Corona-Bedingungen eines ausgefeilten Konzepts bedarf, ist angesichts der baulichen Voraussetzungen der Kellerkneipe in der Frankfurter Straße keine Frage. "Aber als wir das ausgearbeitet hatten, hat das hervorragend geklappt. Ich hatte kaum dem Ordnungsamt Bescheid gegeben, da waren sie schon da und sehr nett und kooperativ", freut sich Britta - wer nennt bei ihr schon den Nachnamen? - über die rasche Unterstützung. 38 durstige Musikfreunde dürfen nun wieder Platz nehmen, die geöffnete Tür und offene Fenster sowie ein Ventilator sorgen für Luft-Zirkulation.

Und wie ging es ihr in all der Zeit, als nichts zirkulierte? Schließlich hat die 62-Jährige ihr halbes Leben rund um die Uhr ihrem Laden gewidmet. "Och, eigentlich war es ganz okay, auch wenn ich jetzt glücklich bin, dass wir wieder loslegen können", sagt Britta Prell, deren nicht immer einfacher Lebensweg sie kein Spurenelement an Optimismus gekostet hat. Beeindruckt hat sie vor allem die Hilfsbereitschaft und Solidarität ihrer Gäste. "Was da über 'betterplace' gesammelt wurde, war enorm und hat uns sehr geholfen", sagt Prell, der es allerdings auch ein wenig unangenehm war, als die Aktion im Frühjahr losging. Denn schon im März sagte sie auf Nachfrage: "Ich hatte einen guten Winter, ich bekomme das schon hin."

Hinbekommen hat sie es unter anderem, weil auch die Arbeitsagentur ihr immer beratend - und das sehr zugewandt - zur Seite stand, wie sie gerne erwähnt. Ergo kann es jetzt weitergehen im "Sowieso", wobei sie anmerkt, "dass es natürlich insgesamt alles schon verrückt ist".

Das Comeback in der Frankfurter Straße ist angesichts der Lage kein Grund, euphorisch zu werden, aber Britta Prell, ehemalige Torfrau beim VfB 1900 Gießen, nimmt's als sportliche Herausforderung. Mit Teamgeist sei es schon zu schaffen, wobei "ich schon mal eingreifen muss, wenn es so aussieht, als würde einer sich nicht an die Regeln halten. Aber da setze ich mich schon durch." Auch das glaubt man ihr aufs Wort.

So steht Britta wieder hinterm Tresen, bedauert einzig, dass "von der Stadt nicht einmal 'ne Rückmeldung kam, eine Mail oder die Frage, wie es geht. Ich mein' nicht nur mich, sondern auch die anderen Kneipen, die seit Jahrzehnten das Gesicht so einer Stadt prägen." Dabei gehe es nicht um Geld, sondern um Wertschätzung. Sagt Britta - und wird nachdenklich. Um dann wieder zu lachen. "Naja, es ist, wie es ist. Ich stehe jetzt hinter einer Scheibe wie im Zoo, fehlt nur noch das Schild: Bitte nicht füttern."