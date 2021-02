Desinfektionsspender ergänzt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Für eine Ergänzung der vorhandenen Desinfektionsspender und somit eine Ausstattung von 20 Klassenräumen mit diesen Vorrichtungen hat der Förderverein der Max-Weber-Schule gesorgt. Außerdem wurde ein entsprechender Vorrat an Desinfektionsmitteln beschafft. Mittlerweile sind die Spender durch Hausmeister Stefan Döring aufgehängt und befüllt worden. Für die Max-Weber-Schule ist dies eine weitere Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge der Schüler, die hoffentlich schon bald – bei Besserung der Pandemielage – wieder in größerer Zahl die Schule besuchen können.

Das Robert-Koch-Institut rät im Rahmen der Pandemieeindämmung zu häufigem Waschen der Hände für 20 bis 30 Sekunden mit Wasser und Seife. Aus diesem Grund wurden Schulen auch nicht flächendeckend mit Desinfektionsspendern und -mitteln ausgestattet, sondern mit Seife. Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) weist jedoch auf ihrer Website darauf hin, dass es in den letzten Monaten zu einer Zunahme von Handekzemen durch die häufige Einwirkung von Seife gekommen ist, die die Barrierefunktion der Haut angreife und sie trocken und rissig mache oder sogar zu Entzündungen führe. Die DDG verweist in diesen Zusammenhang auf eine Studie aus Dänemark, in der bei 50 Prozent aller Schüler Handekzeme auftraten. Die DDG rät daher dazu, lieber auf alkoholbasierte Desinfektionsmittel umzusteigen, weil diese die Haut weniger belasten als Seife. Laut DDG sollte die Haut nach jedem Händewaschen außerdem mit einem Pflegepräparat eingecremt werden, um die Regeneration der Hautbarriere zu unterstützen. Auch dies würde der Förderverein gerne ermöglichen, benötigt dafür aber weitere Spenden von Mitgliedern und Förderern.