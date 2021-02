Deutliche Kritik am Verkehrsversuch auf dem Anlagenring in Gießen

SPD, Grüne und "Gießener Linke" wollen je Fahrtrichtung auf dem Anlagenring eine Spur nur für Fahrräder freigeben. Das sorgt für Widerspruch. Foto: Friese

GIESSEN - Mindestens ein Jahr lang am "Anlagenring in jeder Richtung eine (mindestens drei Meter breite) Spur ausschließlich für den Radverkehr" freigeben. Das ist der wesentliche Teil des Verkehrsversuchs, den SPD, Grüne und die "Gießener Linke" in der vergangenen Woche im Bauausschuss auf den Weg gebracht haben. Das Votum der Stadtverordnetenversammlung steht Donnerstag an. Und der Versuch ist alles andere als unumstritten: Mit einer großen Anzeige melden sich jetzt Vereine und Zusammenschlüsse aus Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerk, Gastronomie sowie der Eigentümer zu Wort. Sie erklären, dass sie Verkehrsveränderungen keineswegs ablehnen. "Aber doch nicht so, liebe SPD und Grüne!!!"

Ausgangspunkt von Versuch und Debatte ist ein Bürgerantrag, der unter anderem "die Einrichtung von Zwei-Richtungs-Fahrradstraßen auf den inneren Fahrspuren des Anlagenrings (ohne "Kfz-frei")" fordert. Mit einem eigenen Antrag haben SPD und Grüne ihn im Bauausschuss insoweit verändert, dass die Partner nun zunächst einen einjährigen Verkehrsversuch durchführen wollen. Ihn soll ein Gutachter begleiten.

In ihrer Anzeige kritisieren die Akteure aus der Innenstadt nun, dass die einjährige Sperrung der Spuren durchgeführt werden soll "ohne die Auswirkungen zu berücksichtigen. Ohne die Ergebnisse der Verkehrsentwicklungsplanung abzuwarten, die bereits von der Stadt selbst in Auftrag gegeben wurde. Das können wir nicht nachvollziehen und halten es für politisch verantwortungslos und über´s Knie gebrochen". Die Initiatoren der Anzeige führen aus, dass auch sie schon lange Veränderungen bei der Verkehrspolitik in Gießen und speziell in der Innenstadt forderten.

"Aber doch nicht so!"

"Ja, auch wir wünschen uns eine verkehrsberuhigte Innenstadt innerhalb des Anlagenrings. Eine Innenstadt mit Plätzen, Grün und Aufenthaltsqualität. Dies schlagen wir mit konstruktiven Ansätzen bereits seit vielen Jahren vor. Ja, auch wir begrüßen eine ebenerdige Begegnung und ein fließendes Miteinander von Fuß-, Rad-, Auto- und Bus-/Schienenverkehr. Ohne Über- und Unterführungen. Auf einer Ebene - so wie es eine moderne Stadtplanung verlangt. ... Aber doch nicht so!".

Es müsse sich etwas ändern zugunsten einer guten Verkehrspolitik, in der "Fahrräder ihren Freiraum und ihre Sicherheit haben, in der Fußgänger flanieren können, in der aber auch - besonders - unser Umland ein 'Herzlich Willkommen in Gießen spüren kann. Dazu bedarf es einer gemeinsam und professionell erarbeiteten Verkehrsplanung, die das Umland mit einbezieht."

Etwa beim Verkehrsentwicklungsplan wünschen sich die Akteure mehr Tempo. Zudem sei man gern dabei, die Innenstadt durch intelligente Angebote und Lenkung autoärmer zu gestalten und Plätze und Aufenthaltsqualität zu schaffen. "Aber jetzt 'einfach mal so' den Anlagenring, als Pulsader und Verkehrsverbindung Nummer eins, mindestens ein Jahr lang zur Hälfte für Autos und Busse zu sperren, wie es SPD, die Grünen und die Linke forcieren, und diese Hälfte nur für Fahrräder zu öffnen, ohne die Konsequenzen zu bedenken und parallel die Alternativen geschaffen zu haben, gibt nicht nur dem ohnehin coronagebeutelten Einzelhandel den Rest, sondern zeugt von politischer Verantwortungslosigkeit", resümieren die Initiatoren der Anzeige. Zu ihnen gehören neben den drei BIDs Seltersweg, Marktquartier und Theaterpark, die Vereine Gießen Aktiv, Neuenweg, Katharinenviertel sowie die Galerie Neustädter Tor.

In der Bauausschusssitzung hatte sich Unionsfraktionsvorsitzender Klaus Peter Möller gegen den Verkehrsversuch ausgesprochen. Er regte an, das Thema Fahrradstraßen auf dem Anlagenring im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans zu betrachten. "Warum man das Thema heute, nur wenige Wochen vor der Wahl, mit der Brechstange anstößt, erschließt sich mir nicht", kritisierte Möller in Richtung von SPD, Grünen und "Gießener Linken".

"Keine Zeit mehr"

Ein gutes und sicheres Radwegenetz fehle in der Innenstadt und vor allem am Anlagenring, entgegnete Dr. Bettina Speiser von den Grünen. Der nun beantragte Zeitrahmen sei für parlamentarische Verhältnisse sehr zügig. Aber angesichts des Klimawandels habe man keine Zeit mehr. SPD-Fraktionsvorsitzender Christopher Nübel meinte, dass der Versuch dem Handel nützen werde, während Amtskollege Matthias Riedl von der "Gießener Linken" forderte, den Verkehr in der gesamten Stadt neu zu denken. FW-Fraktionsvorsitzender Heiner Geißler rechnete mit "kilometerlangen Staus" auf dem Anlagenring, während Dr. Martin Preiß den Versuch als "Schnellschuss" aus "der Hüfte heraus" kritisierte. Elke Koch-Michel von der Fraktion "Piraten/Bürgerliste" monierte, dass die Stadtteile bei dem Thema nicht mitgenommen würden.