Deutsche Sudoku-Meisterschaften: Jörg Reitze aus Gießen als Schiedsrichter dabei

Jörg Reitze fungierte vor seinem Laptop als Schiedsrichter von seiner Terrasse aus.

GiessenJörg Reitze sitzt gemütlich auf seiner Terrasse und genießt eine Tasse Tee, sein Laptop steht betriebsbereit auf dem Tisch vor ihm. Seine Aufgabe als einer der beiden Schiedsrichter bei den Deutschen Sudoku-Meisterschaften nimmt er von zu Hause aus wahr. Während anderenorts die Köpfe der Teilnehmer aus Deutschland, Australien, Amerika und Italien rauchen, um die 45 Sudokus zu lösen, hat Reitze einen wenig anstrengenderen Job. "Die weltweite Community umfasst 200 bis 300 Leute", verrät er. Sudoku löste der Gießener auch schon als Teilnehmer bei der Deutschen Meisterschaft, kam auf Plätze 13 oder 14. Doch jetzt liegen die Blätter mit den 45 Aufgaben neben ihm als großer Stapel, nur zum Anschauen oder Vergleichen.

Wegen der Corona-Pandemie fielen die Deutschen Sudoku-Meisterschaften, die der Verein Logic Masters ausrichtete, in der herkömmlichen Form aus. Die Verantwortlichen wollten aber nicht auf den Wettbewerb verzichten, ein Mitglied kam auf die Idee: "Lass uns das doch online machen." Und schon hatte der Gießener Mathematiker, der auch als Webmaster des Vereins mit Sitz in Brühl fungiert, eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Sudoku-Experte Jörg Reitze musste umsetzen, die Standard-Sudokus, aber auch interessante Variationen ins Netz zu stellen und so den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, vom Wohnzimmertisch aus oder an anderen Orten, wo es Onlineverbindungen gab, mitzuspielen.

Für die Online-DSM wurde auf der Homepage des Vereins die Anleitung verfügbar gemacht, für Fragen stand ein Forum bereit. Um 10 Uhr ging es los, 18 Uhr war Schluss. Für 59 deutsche, 59 internationale und 21 Sudoku-Fans aus Italien begann das Abwägen und das Ausfüllen der Zahlenreihen in den Feldern auf den Bildschirmen. Aus der Region spielte eine Dame aus Gießen-Allendorf mit. Ein holländischer Experte konzipierte vor dem Wettbewerb die Rätsel, schickte sie zum Probieren an einen chinesischen Rätsellöser, der sein Okay erteilte. Dann wurden die Aufgaben in die Datenbank transferiert. Per PDF erhielten die Interessenten auf Anfrage ihr Passwort und dann konnte es losgehen. Ein Sudoku-Kniffler vertat sich in einer Zeile, Jörg Reitze machte ihn auf den Fehler aufmerksam. Bei solchen Kleinigkeiten darf der Unparteiische eingreifen, inhaltliches Einmischen zu den Lösungen ist aber tabu. Sich unterhalten und austauschen, wie dies bei Meisterschaften zum allgemeinen Zeremoniell gehört, war dieses Mal nicht möglich. "Das ist schade", bedauert der Mathematiker. Der Austausch untereinander erfolgte jetzt in einem Forum nach den jeweiligen Durchgängen, eine lange Runde dauerte eineinviertel Stunden.

Die üblichen Verdächtigen

"Es sind die üblichen Verdächtigen, die mitmachen", berichtete Jörg Reitze. Schön fand der Gießener Experte die Teilnahme von Sudoku-Experten aus Italien. Dort sollte ursprünglich im Mai eine Meisterschaft stattfinden, doch Corona hat sie zunichte gemacht. Und so klinkten sich die italienischen Spieler noch schnell ein. Jörg Reitze: "Eine halbe Stunde Arbeit hat das gekostet." Aber das bereitete ihm keinen Stress. "Wir halten zusammen", beschreibt er die Verbundenheit untereinander. Und freut sich, die Mühe war es wert, auch die Südeuropäer mit einzubinden.

"Das sind doch mal Euro(pa)-Hilfen, die nichts kosten, außer ein wenig Arbeit", verkündet er im Forum. Schon zwei Stunden vor dem Ende zeichnete sich ab, dass wieder der mehrfache Deutsche Meister Michael Ley auf den Sieg zusteuerte. "160 Punkte Vorsprung", erkannte der Schiedsrichter aus Gießen auf seinem Bildschirm, da ging nichts mehr an einem Sieg vorbei. Der DHL-Paketzusteller Michael Ley wurde schon acht Mal Deutscher Meister. Am Ende kam er jetzt auf 2264 Punkte, der Zweite erreichte 1868 Punkte. Ley vertritt Deutschland wieder gemeinsam mit den besten Titelverfolgern bei den Sudoku-Weltmeisterschaften, den "World Sudoku Championships". Es sind also nicht nur Mathematiker und Informatiker, sondern auch andere Berufsgruppen, die sich mit großer Hingabe dem Sudoku verschrieben haben. "Die besten deutschen Teilnehmer kriegen alle Rätsel raus", weiß Reitze aus seiner Erfahrung. Ein Vorschlag aus dem Vorstand, doch dieses Mal wegen der besonderen Situation einen Videochat zur Meisterschaft einzurichten, wurde abgelehnt. Und so blieben alle Teilnehmer während der fünf Runden alleine zu Hause vor ihren Bildschirmen, unbeobachtet von anderen Gleichgesinnten.