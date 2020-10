"Deutschsommer" in Gießen: Beim "Tabu"-Spielen Vokabeln lernen

Tanz und Theater gehören ebenfalls zum Programm des "Deutschsommers". Foto: Kremer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Grundschulkinder davon überzeugen zu wollen, auch in den Ferien Deutschunterricht zu machen, klingt zunächst nach einer Herkulesaufgabe. Trotzdem konnte der "Deutschsommer", der seinen Ursprung 2007 in Frankfurt hat, nun zum vierten Mal in Folge in Gießen stattfinden und sogar für den Herbst erweitert werden. Als "absolutes Erfolgsprojekt" beschreibt der hessische Kultusstaatssekretär Manuel Lösel bei einem Besuch das Sprachförderprogramm, das auf einer Kooperation des Kultusministeriums, der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt und der Stadt Gießen basiert.

Eine Woche lang bietet das erfahrene Team den Grundschülern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, eine Mischung aus Theater, Workshops, Museumsausflügen und Grammatik. Neben sportlichen Aktivitäten, kreativen Aufgaben in Form von Kartoffeldruck oder dem Basteln kleiner Theater, sind Brettspiele das neue Highlight. So können sich die Mädchen und Jungen beispielsweise beim "Tabu"-Spielen neues Vokabular aneignen oder mithilfe von "Können Schweine fliegen?" die Natur entdecken.

Dass in diesem Herbst 28 der insgesamt 32 Kinder bereits im Sommer mitgemacht haben, spreche für das Projekt. Die Kontinuität ist gewollt, da sie sowohl für das Team, aber besonders für die Schüler sinnvoll sei, verdeutlicht Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Denn die intensive Beziehungsarbeit und der individuelle Austausch, die im Regelunterricht kaum möglich seien, würden dadurch gefördert. Und das rege wiederum automatisch den Lernprozess an. Gerade in Zeiten von Corona sei es unglaublich wichtig, Schülern etwas anzubieten, weiß Prof. Roland Kaehlbrandt von der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt. Den Standort Gießen lobt er als "besonders fantasievoll und kreativ", die jungen Teilnehmer nennen ihn "einfach cool". Die Kinder - manche sind hier geboren, andere kamen erst vor einem halben Jahr nach Deutschland - sollen ihr Selbstbewusstsein und die schulische Motivation stärken. Auch Koordinatorin Claudia Jirka betont, wie essenziell die persönliche Entwicklung sei. "Der 'Deutschsommer' ist ein Instrument, durch das die Kinder zum ersten Mal in Erscheinung treten können."

Wie in den Sommerferien ist Astrid Lindgrens "Ronja Räubertochter" das übergreifende Thema. Dabei bleibt es nicht beim Vorlesen, die Schüler stellen zusätzlich einzelne Sequenzen szenisch dar. Zudem entstand ein Kurzfilm, den sich die Eltern mit ihren Kindern anschauen konnten. Neben zahlreichen Erfahrungen erinnern darüber hinaus selbstgebastelte Fallschirme, eigens bedruckte Jutebeutel und Mini-Filme an die gemeinsame Zeit.