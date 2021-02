DEXT-Fachstelle in Ostanlage eingerichtet

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Mit seinem Programm „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ fördert das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Einrichtung sogenannter Fachstellen für Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention, kurz DEXT-Fachstellen. Eine solche Fachstelle gibt es seit Beginn des Jahres auch in Gießen. Sie ist eine von bisher 22 solcher Fachstellen in Hessen.

Die Fachstelle soll auf lokaler Ebene zu allen Phänomenbereichen des Extremismus ansprechbar sein, soll menschenfeindlichen und extremistischen Ansichten und Strukturen entgegenwirken sowie die lokalen Akteure in der Extremismusprävention unterstützen und in der Vernetzung stärken. Die DEXT-Fachstelle ist im Jugendamt der Universitätsstadt Gießen angesiedelt mit Sitz in der Ostanlage 25a. Wie Stadträtin Gerda Weigel-Greilich mitteilt, konnte die Stelle erfreulicherweise mit der langjährigen und erfahrenen Mitarbeiterin der Universitätsstadt Gießen, Birgit Schlathölter, besetzt werden. Sie war bereits in der Bildungsarbeit tätig, hat Erfahrung im Bereich von Beratungen und in der Jugendhilfeplanung. Zuletzt war sie im Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer tätig.

Mit der Fachstelle will die Universitätsstadt Gießen einen weiteren Beitrag leisten, Demokratie zu fördern und jedwedem Extremismus entgegenzuwirken. Zu erreichen ist die DEXT-Fachstelle unter 0641/306 2471 oder dext@giessen.de sowie unter der Adresse Ostanlage 25a, 35390 Gießen.