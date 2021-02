DGB fordert bessere Vergabepolitik

"Tarif. Gerecht.Für Alle.": Klaus-Dieter Körner, Matthias Körner und Klaus Zecher (v.l.) auf der Dachterrasse des DGB-Hauses in der Walltorstraße. Foto: Schäfer

GIESSEN - "Der Unternehmer gibt seinen Auftrag ganz oder teils an einen Subunternehmer (Sub) weiter. Und der wieder an Sub, und dann nochmals an Sub und gar erneut an Sub." All dies erlebt und mit seinen oft negativen Auswirkungen dieser besonderen Art von Subunternehmensketten erfahren hat - "und auch nicht nur einmal" - auch Klaus Zecher, Vorsitzender des Kreisverbandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Zusammen mit Matthias Körner (Regionsgeschäftsführer DGB Mittelhessen) und Klaus-Dieter Körner (stellvertretender Regionalleiter IG BAU Hessen) sprachen per Onlineschalte im DGB-Gewerkschaftshaus nicht nur über diese Problematik. Im Mittelpunkt standen die Vergabe von kommunalen Aufträgen und die besondere Verantwortung der Kommunen. Unerfüllt blieb in dem Gespräch der Wunsch nach einer Antwort der Parteien, die in gut vier Wochen zur Kommunalwahl in Stadt und Kreis antreten. Robin Mastronardi (DGB-Organisationssekretär) leitete die Runde.

Forderung des DGB an die Städte, Gemeinden und Kreise ist eine Vergabepolitik, die nur Betriebe mit guten Arbeitsbedingungen mit kommunalen Aufträgen berücksichtigt. Darin sieht die Gewerkschaft auch eine der Lösungen zur Stärkung der Tarifbindung. Zecher sagte dazu, dass die Kommunen einer der größten Auftraggeber in der Region seien; somit eine Signalwirkung ausstrahlen: "Wer nicht, wenn nicht die Kommunen, müssten bei der Vergabe soziale Standards - wie gute Arbeitsbedingungen und Ausbildungsplätze - beachten". Der DGB-Vorsitzende sieht diesbezüglich einen großen Nachholbedarf.

Ruinöser Wettbewerb

Klaus-Dieter Körner, seit elf Jahren stellvertretender Regionalleiter der Landes-IG Bau, wies daraufhin, dass die Vergaberichtlinien in Hessen in 1999 ausgelaufen seien. "Seit zwei Jahrzehnten bemühen wir uns, ein Vergabegesetz auf die Reihe zu bekommen, was seinen Namen auch verdient." Bisher sei keines der nachfolgenden Gesetze in der Lage, den ruinösen Wettbewerb auf dem Bau, auch beispielsweise bei Reinigung und Entsorgung, zu beenden. Beim Bau habe Hessen das schlechteste Vergabegesetz aller alten Bundesländer. Der Durchschnittslohn betrage 16,51 Euro; in Hamburg genau zwei Euro darüber. Dies läge auch daran, dass bei uns nur sieben Prozent als Facharbeiter geführt würden, 29 Prozent erhielten lediglich einen Bauhelferlohn. Der gesetzliche Mindestlohn für diese schwere Arbeit bei Wind und Wetter am Bau beträgt 15,70 Euro. "Lohndumping wird bei öffentlichen Aufträgen gefördert. Denn es werden immer nur die billigsten Anbieter genommen", kritisierte er.

Zecher ist wichtig, die gesamtgesellschaftlichen Kosten zu sehen. Bei prekären Löhnen müsse die Kommune oft Wohngeld zahlen, das Jobcenter Aufstocker-Zahlungen übernehmen und bei späterer vorprogrammierter geringer Rentenhöhe leiste die Grundsicherung Ausgleichsbeträge. In den häufig praktizierten "Sub-Sub-Sub-Ketten" sieht er die Ursache für die wirtschaftlichen Pleiten eines der Kettenglieder. "Die prekär beschäftigten Arbeitnehmer stehen dann oft ohne die ausstehenden Lohnzahlungen auf der Straße."

Pleiten vorprogrammiert

Auch bei Vergaben an das billigste Angebot im ÖPNV seien Firmenpleiten vorprogrammiert. Oft übernehme zwar dann ein neuer Busbetreiber die angestellten Fahrer, allerdings zu wesentlich schlechteren Konditionen.

Matthias Körner erinnerte daran, dass öffentliche Aufträge oft die heimische Wirtschaft unterstützten. "Und Handwerker der Region halten sich an die sozialen Standards." Dies sei bei Firmen "von weiter außerhalb" oft nicht der Fall.

Mastronardi fasste die Gesprächsrunde zusammen und wies auf die Aspekte einer wirksamen kommunalen Tariftreue- und Vergaberichtlinie hin, beinhaltet in den Forderungen des DGB: Verbindliche kommunale Vergaberichtlinien erstellen; Stärkung sozialer Standards bei öffentlichen Ausschreibungen; Soziale Standards und gesetzliche Regelungen konsequent überprüfen und umsetzen; Aufnahme einer Generalunternehmerhaftung, Begrenzung von Subunternehmen und Verhängung von Sanktionen bei Verstößen gegen die Vergaberichtlinie - beispielsweise mehrjähriger Ausschluss von der öffentlichen Auftragsvergabe .

Bei Betreiberwechsel: Verpflichtung zur Übernahme der Beschäftigten und Einhaltung der Lohn- und Beschäftigungsstandards; Ausweitung der Tariftreueregelungen für öffentliche Auftragsvergaben auf alle Branchen und Gewerke; Förderung von Ausbildungsbetrieben. "Wenngleich eine entsprechende Novellierung des Landesgesetzes noch immer auf sich warten lässt, so können die Kommunen eigenständig die Vergaberichtlinien mit klaren Standards besetzen."

Der Gewerkschaftsfunktionär appellierte an deren besondere soziale Verantwortung.